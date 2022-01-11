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Велика Британія (5338) МЗС (4024) НАТО (6215)

Лондон із союзниками на Раді Росія-НАТО заявить про неприйнятність нарощування РФ військових сил на кордоні з Україною, - МЗС Британії

Лондон із союзниками на Раді Росія-НАТО заявить про неприйнятність нарощування РФ військових сил на кордоні з Україною, - МЗС Британії

Велика Британія та її союзники під час майбутньої Ради Росія-НАТО 12 січня має намір заявити Москві про те, що нарощування РФ військової могутності на кордоні з Україною є неприйнятним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві британського МЗС, поширеній у понеділок.

"Разом із нашими союзниками на Раді Росія-НАТО у середу Велика Британія заявить Росії, що нарощування військової могутності на кордоні з Україною є неприйнятним", - йдеться у ній.

Крім того, у заяві зазначається, що "будь-яке військове вторгнення в Україну було б великою стратегічною помилкою із серйозними наслідками". "Росія має припинити акти агресії та піти шляхом дипломатії", - наголошується в ньому.

Також Лондон зазначив, що тісно співпрацює з партнерами та союзниками з метою "дати зрозуміти Росії, що ми не приймаємо її кампанію, яка підриває демократію у сусідів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарощування військ РФ на кордоні з Україною є неприйнятним. Ми захищатимемо демократію у Східній Європі, - глава МЗС Британії Трасс

"Ми єдині з нашими союзниками та партнерами у засудженні поведінки Росії, і ми вимагатимемо від Росії виконання зобов'язань, прийнятих у Гельсінкі, Будапешті та Мінську", - зазначено в ньому.

Представники США та Росії провели переговори у Женеві 10 січня. Рада Росія-НАТО запланована на 12 січня.
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Топ коментарі
+7
Британия строит крупную военно-морскую базу в Украине на миллиарды фунтов...,Британия договор выполняет быстро и качественно...Крысы Мавзолейные поплачьте в тряпочку и МОЛЧА....
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11.01.2022 08:19
+6
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11.01.2022 08:22
+5
В 2014 Европа проглотила, потому имеет 2021. Т.к. о эмбарго на нефть и газ, отключение от свифт речь снова не идёт, то получат Третью Мировую
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11.01.2022 08:18
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"будь-яке військове вторгнення в Україну було б великою стратегічною помилкою..."

уже скоро буде 10 років як ...
а ви все скиглите...
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11.01.2022 08:04 Відповісти
Сильний хід...
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11.01.2022 08:05 Відповісти
Известный журналист Александр Невзоров сказал точно...нет никакой РАБссии,Белоруси и Казастана,есть дохлые осколки Сссра...
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11.01.2022 08:17 Відповісти
Уважаю Невзорыча, но в ключевые моменты он очень умело подмахивает кураторам из Хремля. Например во время взрыва в Питерском метро. А недавно начал тулить про какието чертежи массовых могил, это умелое запугивание. Невзорыч честный правду об Украине говорит прямолинейней чем 90/ укр.публицистрв, но фильтровать надо все равно
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11.01.2022 08:24 Відповісти
Ну так он наверное комментировал новые стандарты массовых захоронений на засрашке с 1 февраля. Это официальная информация. Почитайте-прозреете.
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11.01.2022 08:41 Відповісти
В 2014 Европа проглотила, потому имеет 2021. Т.к. о эмбарго на нефть и газ, отключение от свифт речь снова не идёт, то получат Третью Мировую
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11.01.2022 08:18 Відповісти
Британия строит крупную военно-морскую базу в Украине на миллиарды фунтов...,Британия договор выполняет быстро и качественно...Крысы Мавзолейные поплачьте в тряпочку и МОЛЧА....
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11.01.2022 08:19 Відповісти
А еще классный ледокрл нам подприли для освоения Антарктики а там глядишь разделим РФ, так и еще и Арктике сгодится)
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11.01.2022 08:30 Відповісти
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11.01.2022 08:22 Відповісти
Був би більш чудовий краєвид, якби "здимів" і не "коптив".
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11.01.2022 08:28 Відповісти
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11.01.2022 08:33 Відповісти
У наркомана эйфория.
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11.01.2022 08:43 Відповісти
а без сборища НАТО Лондон не в состоянии это заявить?
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11.01.2022 08:27 Відповісти
В СССР строили коммунизм а в ОДКБ строят концлагерь но надо знать русский язык. Какой смысл смотреть в прошлое и пытаться играть в союз если идея уже мертва.
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11.01.2022 08:28 Відповісти
Ни кто из "власть придержащих" в СССР, ни какого коммунизма не строил...
Дрались, насмерть, за свою жизнь и пребывание на "Олимпе" - для них это было практически одно и тоже...
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11.01.2022 08:56 Відповісти
Я же не интриган подковерный - и знаю чем промывали мозги при СССР - официально строили коммунизм. Я знаю многими нравится сама идея бесклассового общества - однако в каждом классе были свои "тараканы" - те кто не соглашался с теорией и пропагандировал свои навыки.
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11.01.2022 12:14 Відповісти
Заявят и что?
***** знает, что это непреемлемо для ЕС и НАТО, поэтому и делает.
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11.01.2022 08:42 Відповісти
Почему на их "оправдание", что они на своей территории и могут делать, что хотят, никто не задаст вопрос : Почему сосредоточились здесь, а не на границе где-нибудь в Сибири?
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11.01.2022 13:09 Відповісти
 
 