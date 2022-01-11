Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб новий уряд Німеччини дав чітку впевненість щодо якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол написав у твіттері.
"Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту якнайшвидше надати Україні членство в НАТО та ЄС", – написав дипломат.
Мельник зауважкє, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" президента Росії Володимира Путіна.
Топ коментарі
+11 Александр Ивашин 054948b9
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+10 Рщььщь Яарршуты
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+9 Юрий Петров 33876dd3
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Будь ласка, зачекайте...
П.С. ПДЧ в НАТО у Боснии и Герцеговины.
Так, что не Украина отворачивается от НАТО, а само НАТО от Украины.
І мільйони йому у відповідь заспівають: ла-ла-ла-ла...!"
(с)
Просто надо создать армию чтобы никто не хотел пробовать ещё мощь
И приобрести гаранта безопасности -- атомные заряды
Никто не трогает того от кого сможет получить больше чем дать