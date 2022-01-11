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Німеччина (7097) членство в НАТО (1649) членство в ЄС (1164) Мельник Андрій (232)

Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник

Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб новий уряд Німеччини дав чітку впевненість щодо якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол написав у твіттері.

"Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту якнайшвидше надати Україні членство в НАТО та ЄС", – написав дипломат.

Мельник зауважкє, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" президента Росії Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник закликав ФРН терміново розблокувати постачання озброєння до України: Небезпека вторгнення РФ залишається високою

Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник 01
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Топ коментарі
+11
Турцию приняли в НАТО из-за угрозьі советской оккупации страньі , без всяких критериев и реформ . История доказала , что решение бьіло правильньім !
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11.01.2022 08:59
+10
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11.01.2022 08:57
+9
Пока обдолбонае чмо в презедентах а Ермак рулить вместо него страной, никто єтого членства не дасть.
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11.01.2022 08:59
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Мельник оправдьівает свою боевую фамилию , респект !
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11.01.2022 08:38 Відповісти
Ясно ж було сказано: "Зачекайте ще 20 років, , а там буде видно..."
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11.01.2022 08:46 Відповісти
Открьівают тем , кто стучит ! Не зря сказано...
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11.01.2022 08:56 Відповісти
С 2014 по 2019 можно было и ПДЧ дать. Или никто не стучал за эти пять лет?
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11.01.2022 09:05 Відповісти
Якби ж Путлєр не був таким страшним,то давно вже б дали.
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11.01.2022 09:08 Відповісти
Стучали , аж до поправок в Конституцию . Но , верьі конкретньім "стучащим" не бьіло. Имхо
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11.01.2022 09:08 Відповісти
Якщо тим, які відродили армію не було, то буде тим, які її нищать? Ви про те, що перспективи немає?
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11.01.2022 10:34 Відповісти
Нет , я про двойную игру , которая закончилась в 2019г.
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11.01.2022 10:39 Відповісти
А главкома верховнаго вже найшли,зброю хто прийме,бо й завхоз теж десь пропав разом з ним!
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11.01.2022 08:41 Відповісти
Размечтался. Когда перестанете воровать, грабить народ, платить в армии хотя бы 2000 баксов? Фантастика, может лет через 30-40 что-то и сбудется. Тогда запад подумает - принять или нет...
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11.01.2022 08:46 Відповісти
Как ты думаешь, в таких странах членах НАТО как Албания, северная Македония, Болгария, Румыния зарплаты у военных по 2000 баксов? Там и с коррупцией тоже обстоят дела, а прокацапское лобби в Болгарии не слабее чем в Украине.
П.С. ПДЧ в НАТО у Боснии и Герцеговины.
Так, что не Украина отворачивается от НАТО, а само НАТО от Украины.
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11.01.2022 09:01 Відповісти
Что то НАТО уже не военный блок, а сцыкунов каких то начинает напоминать
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11.01.2022 09:09 Відповісти
Названные страны в центре Европы, а мы возле России. Никто не хочет портить отношения с Россией из - за экономических соображений. Но и наша нецивилизованность тоже играет немалую роль. Если бы мы стали такими как Польша, то и Россия к нам бы по другому относилась.
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11.01.2022 09:18 Відповісти
Отсюда вывод - либо НАТО банально боится ***** или куплено ******. Хотя, не исключаю вариант, что одновременно куплено и боится.
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11.01.2022 09:24 Відповісти
Второй вариант больше подходит. Какой смысл из-за какой то нищей корумпированной Украины рисковать своим благосостоянием. Мы для них всего лишь сырьевой придаток и рынок сбыта и их это вполне устраивает.
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11.01.2022 09:45 Відповісти
Спочатку треба провести відповідні реформи. А то процвітає олігархія та непотизм, а ми хочемо в НАТО та ЄС.
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11.01.2022 08:48 Відповісти
Турцию приняли в НАТО из-за угрозьі советской оккупации страньі , без всяких критериев и реформ . История доказала , что решение бьіло правильньім !
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11.01.2022 08:59 Відповісти
Нужна была территория Турции для баз и размещения ракет в подбрюшье СССР, только и всего😁. Судьба самой страны никого не волновала.
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11.01.2022 09:05 Відповісти
Кстати в ЕС их принимают до сих пор😁
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11.01.2022 09:06 Відповісти
Ксюша , проливьі в Черное море не под контролем Москвьі , а єто главное .
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11.01.2022 09:10 Відповісти
они сами отказались
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11.01.2022 09:12 Відповісти
Когда?
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11.01.2022 09:15 Відповісти
Та тут навіть проблемні питання передачі зброї нашій "комічній" владі, а до вступу в НАТО ця влада ще не "доросла".
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11.01.2022 08:50 Відповісти
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11.01.2022 08:52 Відповісти
Леонад Данилович две каденции строил Олигархат не для того чтобы его разрушил какой то Зеленский...
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11.01.2022 08:52 Відповісти
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11.01.2022 08:54 Відповісти
Семья Кучмы хорошо поднялась на ЗОЛОТЫХ АКЦИЯХ
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11.01.2022 08:55 Відповісти
Та да.Зятьок Пинчук стал миллиардером за 5 минут...,мировой рекорд...
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11.01.2022 08:57 Відповісти
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11.01.2022 08:57 Відповісти
Пока обдолбонае чмо в презедентах а Ермак рулить вместо него страной, никто єтого членства не дасть.
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11.01.2022 08:59 Відповісти
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11.01.2022 09:04 Відповісти
а зачем НАТе Украина? там своего головняка много, еще и распильщиков бюджета там не хватало
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11.01.2022 09:18 Відповісти
Да. Мир неуклонно катится к войне. Я раньше думал, что до неё ещё десятки лет, но вижу что ошибался. Всё потому, что человечество очень тупое и постоянно делится на наших и ваших. Порочное воспитание. Культура, спорт, постоянно стремятся к рекордам. Кто быстрее, выше, сильнее тот и альфа самец тот и вожак стаи. Это животный атавизм, он сильнее нас, он у нас в дальних закоулках обезьяньего мозга.
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11.01.2022 09:22 Відповісти
Как раньше мамонта командой забивали, адреналин выделялся, так же и сейчас организм его требует. Но мамонты кончились. Футбол или бокс с хоккеем являются некоторыми заменителями. Но этого людям мало. Надо ещё и с соседним племенем повоевать, но уже не с копьями, а с ракетами.
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11.01.2022 09:32 Відповісти
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11.01.2022 09:49 Відповісти
Кто захочет спорить с Путиным
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11.01.2022 09:51 Відповісти
"Настане день, коли одна людина скаже: путін -*****!
І мільйони йому у відповідь заспівають: ла-ла-ла-ла...!"
(с)
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11.01.2022 09:58 Відповісти
Не надо петь ла-ла-ла
Просто надо создать армию чтобы никто не хотел пробовать ещё мощь
И приобрести гаранта безопасности -- атомные заряды
Никто не трогает того от кого сможет получить больше чем дать
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11.01.2022 10:11 Відповісти
ВАЗеленський старанно працює над тим, щоб цього ніколи не сталося.
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11.01.2022 10:37 Відповісти
На ЕС фиолетово, а вот НАТО нам надо обязательно
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11.01.2022 11:02 Відповісти
 
 