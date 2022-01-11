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Байден Джо (2858) росія (63594) санкції (11301) США (21024) Сенат США (573)

Американські сенатори вимагають від Байдена жорсткого підходу до "неприйнятного списку вимог" РФ

Американські сенатори вимагають від Байдена жорсткого підходу до

Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Марко Рубіо в листі на ім'я президента Джо Байдена вимагає на переговорах з Росією жорстко підійти до обговорення українського питання та російських ініціатив щодо НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У листі йдеться: "Ми просимо адміністрацію(...) продовжувати недвозначно засуджувати військові загрози та провокації Росії".

"Дуже важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували нашу рішучість і відмовилися задовольнити неприйнятний список вимог", - наголосили автори.

На їх думку, гарантії безпеки, яких вимагає Росія, спрямовані на те, щоб "відновити російську сферу впливу в Європі, де Кремль може вільно примушувати та залякувати такі країни, як Україна, Грузія, Молдова, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунія, які стали твердими американськими союзниками та партнерами".

Адміністрація на переговорах має продемонструвати, що "Росія не має права вето на розширення НАТО" і що "двері для членства в НАТО залишаються відкритими для європейських країн(...), членство яких сприяє безпеці Євроатлантичного регіону".

Сенатори вважають за необхідне "розглянути можливість збільшення військової присутності на східному фланзі Альянсу, включно з країнами Балтії, Польщі та регіону Чорного моря, щоб стримувати фактор російської агресії". У цьому ключі вони вважають важливою "додаткову допомогу Україні та країнам Східної Європи у гарантуванні безпеки".

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Вони пропонують США та їхнім союзникам запровадити санкції проти російського президента та його оточення, продемонструвати "прихильність Сполучених Штатів до підтримання порядку в Європі, заснованого на правилах".

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Топ коментарі
+13
Мужики ,давайте! А ми вам після перемоги Коломойського віддамо!
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11.01.2022 08:49
+13
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11.01.2022 08:50
+6
иван водки нет иди домой (с) всегда актуально на всех языках
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11.01.2022 09:06
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Мужики ,давайте! А ми вам після перемоги Коломойського віддамо!
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11.01.2022 08:49 Відповісти
І навіть не одного, такого "добра" вистачає.
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11.01.2022 08:53 Відповісти
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11.01.2022 08:50 Відповісти
иван водки нет иди домой (с) всегда актуально на всех языках
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11.01.2022 09:06 Відповісти
Жестко низзя,бо РАБссия после Казахстана захыватит браццкий Узбекистан... Мародерничать не будут сказал Путлера,хватит что в Донбассе обосрались...
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11.01.2022 09:08 Відповісти
Требовать от 80-и летнего дедушки? Ню, ню ...
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11.01.2022 09:14 Відповісти
Администрация президента США https://rus.lb.ua/file/person/2013_bayden_dzhozef_.html Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны. Об этом сообщает американский канал CNN в https://lb.ua/go.php?url=**************************************************************************************************************************** материале о переговорах США и России , прошедших в Женеве 10 января."США незаметно выделили 200 млн долларов на безопасность Украины", - говорится в нем.Пакет безопасности включает поставки того же вооружения, которое Украина получала от США раньше, включая стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти для техники, медицинское оборудование.Источники канала говорят, что администрация тайно уведомила о своем решении Конгресс в начале января. Некоторые чиновники узнали об этом по секретным каналам.В Госдепе говорят, что отправка нового пакета помощи может занять определенное время, поскольку сейчас только завершают поставку оборудования на сумму в 60 млн долларов, одобренную летом.
"Я не собираюсь вникать в каждый транш и обновление помощи в области безопасности. Дело в том, что за последний год мы предоставили Украине больше помощи в области безопасности, чем за все время с 2014 года. Эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели запланированы еще поставки", - сообщил журналистам представитель Госдепа.
Журналистка CNN Кейли Этвуд https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9reWxpZWF0d29vZC9zdGF0dXMvMTQ4MDYyNTAxNjg2OTk0OTQ0Mg== в Twitter сообщила , что информацию о выделении дополнительных $200 млн подтвердили четыре источника.

Решение было принято на фоне стягивания Россией своих войск к границам Украины, которое вызвало опасения о новом вторжении. Предполагают, что его не разглашали из-за уже запланированных переговоров с Россией, чтобы не осложнять ситуацию.
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11.01.2022 21:35 Відповісти
Крысы Мавзолейныее кричат от радости Трамп наш,Казахстан наш...Порошенко наш...,Голоборолька враг РАБссии...кроме Сватов-Скотов ничего не умеет..
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11.01.2022 09:17 Відповісти
руссо туриссто
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11.01.2022 09:24 Відповісти
Байден назвал РАБссию БОМЖатником...без роду племени и своей земли... Точнее и не скажешь...
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11.01.2022 09:28 Відповісти
со стороны выглядит ужасно. гопник-путин,пройдоха и аферист, выставляет требования всей европе и шантажирует штаты, а те как ,сопливые подростки в песочнице,обосрались,опустили носы и слушают,что этот дебиловатый,распаясавшийся хулиган,еще им запретит делать и мирно играться. Вместо того,чтобы этого хулигана загнать на край ледовитого океана,к белым медведям,с лопатой чистить снег,и диктовать уроду свои условия освобождения от исправительных работ,эти недоноски-недоразвитые дают ему возможности управлять собой. Та у вас вся сила планеты,та вы смелее умнее и сильнее в сто раз .Что вы обосрались, та покажите в конце концов кто на планете хозяин.Наведите порядок в европе и мире,поразганяйте этих крыс по своим норам,разорвите эту нечесть и уничтожте раз и навсегда рассадник зла и терроризма.
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11.01.2022 09:43 Відповісти
В психологии есть термин "зона комфорта"! Он и объясняет причины поведения "сопливых подростков в песочнице"!!!
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11.01.2022 10:31 Відповісти
А со стороны, это выглядит так: ***** кладет, под каждой соседской и выше этажом, дверью фекальную горку, затем стучит ногой в те двери и требует бумажку, для подтереться! Парадокс!
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11.01.2022 10:35 Відповісти
Вимагає закріпити цю "сферу впливу" й твердих гарантій, юридичних. ***** - нема що додати.
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11.01.2022 11:27 Відповісти
 
 