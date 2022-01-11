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Казахстан (855) ОДКБ (102) Токаєв (85)

Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв

Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв

Виведення сил ОДКБ розпочнеться через два дні, їхню місію в Казахстані завершено.

Про це повідомив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв на засіданні мажилісу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основну місію сил ОДКБ завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав він.

Токаєв також запевняє, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся до ОДКБ із проханням направити "миротворчий" контингент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території Казахстану, - Токаєв

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убитих людей знаходять в автомобілях на вулицях Алмати, - Nexta. ВIДЕО 18+

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Висадка російських та білоруських військовиків у Казахстані. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Вони туди тільки приїхали. Фіг їх виведеш.
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11.01.2022 09:12
+11
Або розпочнеться.
Або не розпочнеться...

Останнє якось більш ймовірне.
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11.01.2022 09:05
+7
13 января начнется поэтапный вывод из Казахстана : 13.01.22 - выведут армян, 13.01.23- выведут таджиков, 13.01.24 - выведут бульбашей, вот и все четыре этапа, а москалей их там нет, они ушли вместе с трупами иностранных боевиков.
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11.01.2022 09:24
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Або розпочнеться.
Або не розпочнеться...

Останнє якось більш ймовірне.
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11.01.2022 09:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WKuT_OI_bHk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Переговоры в Женеве США и РФ/ Рябков в печали/ Китай контролирует ситуацию в Казахстане/
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11.01.2022 09:05 Відповісти
Мисия по внешней интервенции завершена...
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11.01.2022 09:08 Відповісти
великий китайский барин кремлевского недомерка хйла по всей видимости сказал ему пшел вон
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11.01.2022 09:10 Відповісти
раз туда обратно тебе и мне приятно
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11.01.2022 09:10 Відповісти
Ето так думает Токаев? Да вот хер там. Не для того Вова Пу перебрасывает самолетами ихтамнетов.
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11.01.2022 09:11 Відповісти
Вони туди тільки приїхали. Фіг їх виведеш.
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11.01.2022 09:12 Відповісти
як рейдернути цілу країну? оце саме воно
то всі розуміють нарешті, чий стопкран зірвав у 2013 Євромайдан..?
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11.01.2022 09:26 Відповісти
Хімік-характерник@geterogen



В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Казахсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
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11.01.2022 09:40 Відповісти
Теперь ждем кровавого теракта с жертвами , Москва так просто не уйдет .
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11.01.2022 09:14 Відповісти
Чуть позже,когда пропагандонские медиа подтянутся. Миру нужна впечатлительня картинка.
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11.01.2022 18:25 Відповісти
Трупи іноземних терористів втекли
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11.01.2022 09:17 Відповісти
13 января начнется поэтапный вывод из Казахстана : 13.01.22 - выведут армян, 13.01.23- выведут таджиков, 13.01.24 - выведут бульбашей, вот и все четыре этапа, а москалей их там нет, они ушли вместе с трупами иностранных боевиков.
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11.01.2022 09:24 Відповісти
армянские "миротворцы" контролируют Центральный рынок Алма-Аты.. их теперь и с танками не выгонишь..
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11.01.2022 09:28 Відповісти
Потребуют долю...Зря защищали от террористов рынок?
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11.01.2022 09:36 Відповісти
Нету их на рынках...Крупный опт турки, мелкий азеры...у армяшек нет рынка овощей..
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11.01.2022 10:33 Відповісти
Ага, типу це легка прогулянка - кілка сотень літаків туди й назад. Тепер буде як Пуйло вирішить, пізно всравсь.
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11.01.2022 09:24 Відповісти
Їх тепер не випреш. Токаєв дозволить рашці відкрити військову базу, можливо й не одну. Така шелупонь, як пашинян з лукою можливо й вийде, та й то, лишать по 100 рил на ротаційній основі для демонстрування присутності саме блоку, а фактично легитимізації окупації Казахстану кацапами.
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11.01.2022 09:31 Відповісти
білорусам нагадайка щоб були сміливішими . . . . Казахи створили хвилю емоцій у всьому світі за кілька днів і зараз одкбешні окупанти мають з ганьбою тікати в свої національні військові банди.
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11.01.2022 09:32 Відповісти
ну-ну...зачекаємо пару днів....
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11.01.2022 09:37 Відповісти
Выведешь у себя на заднице прыщи, а эти останутся.
Разве только нашивки на форме поменяют, например на советниуов или охрана стратегических объектов.
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11.01.2022 09:48 Відповісти
Да Да!!!! Пиз...дишь!!! Теперь ты тов. Такаев до конца жизни под охраной ФСБ будешь- ЭТО ТО ЧЕГО ТЫ И ХОТЕЛ!!!! Без них и посрать будешь боятся выйти!!!
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11.01.2022 10:01 Відповісти
через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ Джерело:

поэтапное - это на сколько десятилетий или типа как в приднестровье
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11.01.2022 10:01 Відповісти
У Пекина все под контролем!вофке баловаться не дадут!
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11.01.2022 10:14 Відповісти
скільки років пройшло як кацапів з Сирії вивели ?
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11.01.2022 10:16 Відповісти
Разборки в правящем классеКазхстана мне до лампочки.
Мне нужно, чтобы геноцида простого населения не было.
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11.01.2022 10:24 Відповісти
Ага, щас)) Пуйло теперь принципиально не выведет, чтоб показать кто в доме хозяин. он такие вещи любит)
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11.01.2022 10:38 Відповісти
Наивный Токаев. Теперь возле него всегда будет сидеть куратор из ФСБ. Как у нас возле ЗЕ сидит Ермак. Кстати, потерпевший ЗЕ уже вернулся в Украину?
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11.01.2022 10:49 Відповісти
Можна починати сміятися?
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11.01.2022 10:51 Відповісти
Ключевое слово "поэтапно" !!!
Пару человек для ТВ-картинки выведут с пару единицами техники, а остальные выйдут "на следующем этапе". А вот когда он будет, в каком десятилетии - отдельный вопрос . . .
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11.01.2022 13:44 Відповісти
 
 