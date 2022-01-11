Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв

Виведення сил ОДКБ розпочнеться через два дні, їхню місію в Казахстані завершено.

Про це повідомив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв на засіданні мажилісу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Основну місію сил ОДКБ завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав він.

Токаєв також запевняє, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся до ОДКБ із проханням направити "миротворчий" контингент.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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