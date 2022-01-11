Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв
Виведення сил ОДКБ розпочнеться через два дні, їхню місію в Казахстані завершено.
Про це повідомив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв на засіданні мажилісу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Основну місію сил ОДКБ завершено, через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", - сказав він.
Токаєв також запевняє, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся до ОДКБ із проханням направити "миротворчий" контингент.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Будь ласка, зачекайте...
Або не розпочнеться...
Останнє якось більш ймовірне.
то всі розуміють нарешті, чий стопкран зірвав у 2013 Євромайдан..?
В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Ка
захсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
Разве только нашивки на форме поменяют, например на советниуов или охрана стратегических объектов.
поэтапное - это на сколько десятилетий или типа как в приднестровье
Мне нужно, чтобы геноцида простого населения не было.
Пару человек для ТВ-картинки выведут с пару единицами техники, а остальные выйдут "на следующем этапе". А вот когда он будет, в каком десятилетии - отдельный вопрос . . .