Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову
Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова щодо того, що НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій.
"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.
Топ коментарі
+101 Александр Ивашин 054948b9
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Будь ласка, зачекайте...
А действующий?
А бывший - просто частное лицо, может говорить от души.
Правильно сделал.
Меня смущает официальная позиция. Неофициально, это только треп.
Они сделают всё, чтобы локализовать агрессию здесь.
Депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил изнасиловать жён предпринимателей, недовольных режимом Назарбаева-Токаева:
Т.Адамс Forwarded from Денис Казанський
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вЯликая духовная Рассеюшка.
"Народ-богоносец", ага...
И освобождали ее и украинцы тоже
В 1920 году поляки расстреляли 20000 пленных красноармейцев
Под Варшавой среди них было не меньше половины украинцев
/поляки это не помнят /
Историю надо писать как она была, я не как хочется
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польська Республіка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська Народна Республіка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російська РФСР
Командувачі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзеф Пілсудський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B7-%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9 Едвард Ридз-Смігли
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав Сікорський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Тадеуш Розвадовський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Юзеф Галлер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Леонард Скерський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%8F Болеслав Роя
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1 Францішек Латинік
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
В 1939р. Польщу окупувала росія разом з Німеччиною. Чи кацапи про це забули?
2. А какого буя красножопые делали под Варшавой в 1920 году?
УНР - Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1917 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917) Російської республіки .
Они были в тот момент союзниками, Гитлер - протеже Сралина
Цензор перекладає програмою? Якщо так, то незабаром будуть і більш кумедні переклади.
И всё же слушаю заявления русского замглавы МИДа Рябкова (да и его шефа тоже с его знаменитым "Дебилы, бл...."), теперь главу МИД Польши Сикорского, других дипломатов - риторика как-то очень-очень-очень-слишком далека от дипломатической.
Напряжение нарастает. Все наэлектризованы. Сложно представить разрядку без большой предварительной драки . . . К сожалению.
Так... - злобные кастраты и не более....