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Лавров (1544) Польща (8262) росія (63594) Сікорський (200)

Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову

Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову

Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова щодо того, що НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій.

"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.

Також читайте: Про перезавантаження у відносинах з РФ не йдеться, - МЗС Польщі

Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову 01

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Топ коментарі
+101
Ай , молодец ! Респект Сикорскому !!!
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11.01.2022 09:17
+58
Оце відповідь, не те шо наш єрмак і кульома....про зелєносного вже мовчу.
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11.01.2022 09:18
+51
Так і тільки так треба розмовляти з кацапами. І періодично давати по яйцях,- тоді буде все ОК
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11.01.2022 09:18
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Хаха, что значит если еще раз полезете, они уже влезли и сидят.
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11.01.2022 09:39 Відповісти
Окупация Польши Московией в 1939 году, убийства поляков, казни военнослужащих Польши, ссылка населения в лагеря Сибири.
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11.01.2022 09:45 Відповісти
И где сейчас земли окупированные московией в 39? Хоть иногда думайте, что говорите.
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11.01.2022 09:54 Відповісти
В Білорусі та Україні і що, це поверне життя вбитих українців і білорусів? В мене москалі в 1939-1941 знищили 7 людей з родини.
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11.01.2022 09:59 Відповісти
Людей никто не вернёт. А вот территории захваченные у бедной и обиженной Польши? Или вы думаете там отказались от восточных кресов? А ОУН запретили случайно, как случайно раздают карты поляка? Нет в этом мире друзей, есть конкуренты. Ну, враг моего врага, мой друг, временный😁
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11.01.2022 11:50 Відповісти
Польша сама поимела территорий, "возвращенные земли", так что не надо пытаться говорить за неё, "обиженную", если не нанимала вас в её адвокаты.
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11.01.2022 12:28 Відповісти
При Ярославе Мудром земли Киевской Руси доходили до нынешней территории Мурманска с севера и до территории Нижнего Новгорода с востока. "Восточные кресы" также принадлежали Киевской Руси. Так что почти каждое государство в Европе может помечтать. Но для сдерживания амбиций существуют международные договора(на которые некоторым плевать), иначе будет бесконечная захватническая война.
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11.01.2022 12:45 Відповісти
Безусловно. Но надеятся на договора не стоит.договора нарушали в той или иной форме все государства мира. Пока на шарике существуют государства войны между ними неизбежны, природа конкурентной борьбы такова. А воевать можно не только оружием. Самое эфективное средство ишак гружённый золотом😁
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11.01.2022 13:23 Відповісти
А где земли Римской империи сейчас?
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11.01.2022 10:01 Відповісти
Гарно сказав ))
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11.01.2022 09:43 Відповісти
Respect !
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11.01.2022 09:46 Відповісти
Респект !
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11.01.2022 09:47 Відповісти
"Ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети". Серійний гвалтівник буде примарою блукати по Європі, Азії, Африці... - і далі по всій планеті, доки його не зупинять остаточно, а не так як це робиться дотепер: умиротворювати, обласкувати, вмовляти, менторствувати, розводити педагогіку,...
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11.01.2022 09:48 Відповісти
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11.01.2022 09:48 Відповісти
Казахстан поставит точку над проэктом Крысиная РАБссия....
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11.01.2022 09:49 Відповісти
Экс-министр ...
А действующий?
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11.01.2022 09:50 Відповісти
Действующий - "при исполнении" - он тут типа ни при чём.
А бывший - просто частное лицо, может говорить от души.
Правильно сделал.
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11.01.2022 09:57 Відповісти
Он сделал правильно!
Меня смущает официальная позиция. Неофициально, это только треп.
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11.01.2022 10:03 Відповісти
Официально закуплены F-35 и всякое такое.
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11.01.2022 10:06 Відповісти
Вы думаете, что если ***** на нас нападет, поляки полетят бомбить Москву?
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11.01.2022 11:57 Відповісти
Я думаю, они сидеть и смотреть не будут.
Они сделают всё, чтобы локализовать агрессию здесь.
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11.01.2022 13:06 Відповісти
Рубрика "Их нравы"

Депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил изнасиловать жён предпринимателей, недовольных режимом Назарбаева-Токаева:


Т.Адамс Forwarded from Денис Казанський
_______________________-
вЯликая духовная Рассеюшка.
"Народ-богоносец", ага...
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11.01.2022 09:52 Відповісти
Матвейчеву так и сделают, только ещё изнасилуют дочь у него перед носом.
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11.01.2022 09:59 Відповісти
Польша быстрее всех в Европе среагировала на подорожание газа в ЕС,снизив ставку НДС с 23 % до 8 %,бизнес Польши моментально ОЖИЛ...Учитесь чуваки... вам до Польши что на жо... до Луны...
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11.01.2022 09:55 Відповісти
Был там на работе, и опять собираюсь, хожу по их селах, городах, и задаюсь вопросом ПОЧЕМУ У НАС НЕ ТАК? Теперь понимаю, у них праздник в августе от освобождения от козломордих, гуляют все, у нас еще 73% совквого быдла!(((((((((((
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11.01.2022 10:36 Відповісти
Плохо , Что ЭКС!
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11.01.2022 09:59 Відповісти
Польшу в 1939 году окупировала Германия -- насколько помню историю
И освобождали ее и украинцы тоже
В 1920 году поляки расстреляли 20000 пленных красноармейцев
Под Варшавой среди них было не меньше половины украинцев
/поляки это не помнят /
Историю надо писать как она была, я не как хочется
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11.01.2022 10:01 Відповісти
Истрия у нас с Польшей общая: слишком близко от Расеи.
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11.01.2022 10:05 Відповісти
так Штаты с Пацакстанов на рассnоянии "вытянуто руки"...А вы не знали?
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11.01.2022 12:36 Відповісти
Звісно як було, тоді треба писати що з москалями на Віслі бились війса УНР, які були союзниками Польщі.
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11.01.2022 10:13 Відповісти
Сторони

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польська Республіка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська Народна Республіка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російська РФСР

Командувачі

https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзеф Пілсудський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B7-%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9 Едвард Ридз-Смігли
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владислав Сікорський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Тадеуш Розвадовський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Юзеф Галлер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Леонард Скерський
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%8F Болеслав Роя
https://uk.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1 Францішек Латинік

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
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11.01.2022 10:14 Відповісти
Хохлів вони розстріляли,українці воювали разом з Петлюрою
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11.01.2022 10:20 Відповісти
Та ніхто нікого не розстрілював, це фішка більшовиків, а так 30-40 тис насильно мобілізованих селян в червону армію при першій нагоді дезертирували з неї. от і "втрати" .
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11.01.2022 10:37 Відповісти
Кацапчику, про 20тис. розстріляних -- це аналогія з "20тис_боєвіков" в Казахстані? Для чого брешеш, кацапське рило? Якщо в польському полоні здохла якась червона мерзота етнічно українська, то це добре. Бо змагалися вони за те, щоб світ перетворити на ҐуЛаґ.
В 1939р. Польщу окупувала росія разом з Німеччиною. Чи кацапи про це забули?
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11.01.2022 10:20 Відповісти
Синку! А у 1939 Польщу захоплював і окупував хто? Не українці у складі РСЧА? Ти сам історією "крутиш" а когось повчать лізеш! Почнем з того що не поляки полізли у 1920-му до РСФСР а Червона Армія полізла з криком "Даёшь Варшаву!" Коли "отримали по рилу" - відступили Міжнародна конференція визначила "лінію Керзона" Більшовики з цим погодилися Не будемо говорить про те наскільки поляки дотримувалися обіцяної автономії для українців та білорусів територія яких відійшла до Польщі - по крайній мірі там не було Голодомору! Ти пишеш про 2 тисячі розстріляних агресорів! А скільки померло від Голодомору?Т
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11.01.2022 10:26 Відповісти
1. Историю плохо помните. Польшу разделили между собой и оккупировали Германия и СССР. Даже парад совместный провели.

2. А какого буя красножопые делали под Варшавой в 1920 году?
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11.01.2022 10:41 Відповісти
отбивали у оккупантов исконно украинскую территорию
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11.01.2022 12:48 Відповісти
"Во Ва" а чим "більшовики" займалися у 1920-му в Україні? Не ОКУПАЦІЄЮ? Адже більшовицька Росія у свій час визнала УНР! І поляки (між іншим) перед тим як обороняться на Віслі були союзниками УНР і протистояли більшовицькій окупації на території України разом з військами УНР Ти хоч почитай справжню історію а не свої "московські казки"!!!
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11.01.2022 13:08 Відповісти
странно, що вы такой опизнанный, а не понимаете элементарных вещей! Начнем с этой, справжней, истории:

УНР - Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1917 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917) Російської республіки .
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11.01.2022 13:24 Відповісти
Чуєш - "опізнаний кацап"! А далі ти заглядать в історію не пробував?
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11.01.2022 13:25 Відповісти
Чуєш - "не опізнаний кацап"! Подивись що далі, та спробуй скласти до купи!
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11.01.2022 13:38 Відповісти
Пішов у сраку , "морда кацапська"!!! Я-то історію знаю, а от ти - або не знаєш , або "дурня включаєш"!
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11.01.2022 13:42 Відповісти
Пішов у сраку , "морда кацапська"!!! Вести якись діспут з "кацапськими викрестами" - себе не поважати!
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11.01.2022 13:48 Відповісти
Ог! Як кацапа "зачепило"!!! Наче "возом" - навіть на українську мову перейшов! Ти гнида думаєш - тебе ще не розкусили? Та від тебе "Кацапією" смердить за версту!
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11.01.2022 13:51 Відповісти
Ог! Як кацапа "зачепило"!!! Наче "возом" - навіть на українську мову перейшов! Ти гнида думаєш - тебе ще не розкусили? Та від тебе "Кацапією" смердить за версту!
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11.01.2022 13:52 Відповісти
О-о-о! Характерний прийом "батраків лахтинських" включився - якщо нема чим "крить" - віддзеркалюють коментарі опонента на нього самого! Саме на цьому ви , гниди лахтинські" і "палитисе" а ми вас прораховуємо!
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11.01.2022 13:57 Відповісти
О-о-о! Характерний прийом "батраків лахтинських" включився - якщо нема чим "крить" - віддзеркалюють коментарі опонента на нього самого! Саме на цьому ви , гниди лахтинські" і "палитисе" а ми вас прораховуємо! Йдіть лісом, "гниди лахтінські"
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11.01.2022 14:04 Відповісти
Польшу поделил Сралин(ссср) и Гитлер,
Они были в тот момент союзниками, Гитлер - протеже Сралина
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11.01.2022 11:05 Відповісти
Пан Радослав скаже як зав'яже !
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11.01.2022 10:03 Відповісти
Жаль что главная в ЕС не Польша.
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11.01.2022 10:10 Відповісти
Поки що. Але динаміка в них позитивна.
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11.01.2022 10:21 Відповісти
Молодець! Пан Сікорський розмовляє з рюзьге на зрозумілій їм мові. Так й треба.
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11.01.2022 10:15 Відповісти
Достойный ответ оркам! Только так и надо говорить! Хватит сопли жевать и смотреть в зубы! Когда на тебя нападает гопник, не надо разговаривать, надо бить! Бить наотмаш, что бы зубы разлетались! Они только этот язык понимают.
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11.01.2022 10:20 Відповісти
можно ли этого парня нам в верховные главнокомандующие, пожалуйста?
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11.01.2022 10:24 Відповісти
Мені здається, що переклад фразы "you are not missed" як "вам не досягти мети" неправильний. Слід це перекласти як "тому за вами ніхто не сумував/не скучив".
Цензор перекладає програмою? Якщо так, то незабаром будуть і більш кумедні переклади.
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11.01.2022 10:37 Відповісти
Смерть русским оккупантам!
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11.01.2022 11:07 Відповісти
истерика
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11.01.2022 11:07 Відповісти
У кого
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11.01.2022 12:50 Відповісти
У Сикорского.
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11.01.2022 13:25 Відповісти
Збс!
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11.01.2022 11:31 Відповісти
Зеленський ніколи так не сказав би як поляк. Зеля боягуз і це видно по його очах та міміці. Зеля не воїн.... Він нагадує жертву...
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11.01.2022 12:34 Відповісти
Перевод не совсем верный, which is why you are not missed переводится как «вот почему за вами не скучают
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11.01.2022 12:51 Відповісти
Жёстко и оправданно жёстко.
И всё же слушаю заявления русского замглавы МИДа Рябкова (да и его шефа тоже с его знаменитым "Дебилы, бл...."), теперь главу МИД Польши Сикорского, других дипломатов - риторика как-то очень-очень-очень-слишком далека от дипломатической.
Напряжение нарастает. Все наэлектризованы. Сложно представить разрядку без большой предварительной драки . . . К сожалению.
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11.01.2022 13:42 Відповісти
Языком по яйцах, это да, каждый сможет. Смешно это все, кидаются друг в друга словами. паРаша за такие слова уже 1000гадостей сделает в ответ. Вот и вся разница.
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11.01.2022 15:37 Відповісти
Та какие там "яйца" в кацапстане.. - она же кастрирована давным давно !

Так... - злобные кастраты и не более....
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11.01.2022 16:30 Відповісти
Браво, пане Сикорський!
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12.01.2022 16:39 Відповісти
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