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Новий сплеск COVID-19 очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням до квітня, - Кузін

Новий сплеск COVID-19 очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням до квітня, - Кузін

Новий сплеск коронавірусу очікується в Україні із кінця січня.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я маю надію, що ні (нової хвилі ще немає. - Ред.). Зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря", - відповів він на запитання, чи є збільшення госпіталізацій хворих на коронавірус початком нової хвилі пандемії.

"За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - додав Кузін.

Він також прогнозує, що даний спалах буде тривалим.

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - зазначив головний санітарний лікар.

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За його словами, кількість смертей унаслідок нового спалаху також буде залежати від темпів вакцинальної кампанії.

"Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей", - стверджує Кузін.

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Топ коментарі
+5
Кузин запланировал всплеск ковидла, значит будет вслеск. Не портите Кузину план по производству
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11.01.2022 10:37
+3
Ну вы как хочете так и нарисуете.скорее на начало апреля и то не факт
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11.01.2022 09:29
+1
С какого перепугу?
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11.01.2022 09:27
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С какого перепугу?
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11.01.2022 09:27 Відповісти
Фарма зобов'язала Ше пару мільйонів вакцин вколоти
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11.01.2022 09:44 Відповісти
так и будет. Увидите сами. Омикрон. Вакцины дают только 10-20% резистентности.
Уже пора начинать беречься и избегать лишних контактов. Хотя это только растянет во времени всплеск.
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11.01.2022 10:25 Відповісти
Ну вы как хочете так и нарисуете.скорее на начало апреля и то не факт
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11.01.2022 09:29 Відповісти
вони ще ті майстри - намалюють все, що потрібно. Їх таких, як цей кузін і поставили на ці посади, щоб вони робили все, що потрібно, і не пирхали і не вонякали. )))
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11.01.2022 11:32 Відповісти
поискал, что за очередная зе-гнида появилась?
Всё те же "новые лица" партии регионов...

https://dumskaya.net/news/hu-iz-igor-kuzin-144367/ Ху из Игорь Кузин: некоторые моменты из жизни будущего главгоссанврача Украины
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11.01.2022 09:32 Відповісти
Ичо 48% полностью ужаленного взрослого населения никак ситуацию не исправят?
А зачем тогда оно было проделано?
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11.01.2022 10:02 Відповісти
Кузин запланировал всплеск ковидла, значит будет вслеск. Не портите Кузину план по производству
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11.01.2022 10:37 Відповісти
 
 