Шендерович оголосив про виїзд із Росії: "Не бажаю доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя"
Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення в зв'язку з кримінальним провадження за заявою "кремлівського кухаря" Євгена Пригожина.
Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Я завжди з'являюся за повістками на допити та до судів. Почасти з цікавості, почасти з довіри до долі і набутої в дитинстві віри в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно й йшло з часів першого переслідування за програму "Куклы", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини "нульових" - до мільйонного штрафу часів "підкорення Криму" та нових автозаків. Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина, я, мабуть, утримаюсь, і саме зі здорового глузду. Немає тут жодної суперечки, яка потребує нової судової інстанції, як немає тут (давно) жодного суду. "Потерпілий" відкрито заявив про бажання заткнути мені рота, а заразом і залякати всіх, кого не влаштовує кривавий, злодійський і безкарний слід, що тягнеться за його ім'ям. Зрозумівши, що журналістів не зупинити штрафами, "кремлівський кухар" перейшов до шантажу кримінальними статтями", - розповів він.
"Різка для мене зміна пейзажу тут - не так у гіпотетичному терміні (до нього в моєму розпорядженні залишалося б принаймні трохи часу), скільки в досудових заходах. На жаль, ст. 128.1 КК РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися у тому, що ця норма може бути застосована. Що ж до суті справи, то вона проста як яйце, і це втілений Оруелл, хоч як банально це вже звучить. Наклепом на Пригожина називається тепер правда про нього. Мене вже судили з цього приводу минулого року, і я не полінувався надати Приморському суду Петербурга в буквальному сенсі пуд доказів того, що жодної іншої репутації, крім репутації карного злочинця і вбивці, у Пригожина немає і ніколи не було. Надав і сприятливий для себе лінгвістичний висновок, виконаний визнаними в РФ судовими експертами. Суті питання суд навіть не розглядав, процесуальними вимогами закону знехтував, а у своєму рішенні прийняв сторону позивача та його експерта – людину з заочною освітою та фільчиною грамотою замість диплома (який піп, така і парафія). Уголовщина, сказано ж вам", - додав Шендерович.
"Так що тема правосуддя вичерпана, не розпочавшись, і мова тепер тільки про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику, на втіху всій цій братві - чи перечекати погану колізію зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні. Може, когось засмутить моє небажання доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя – як на мене, ця справа давно вже порожня та зайва. Зрозуміло, від'їзд - це саме те, на що мені натякали з Кремля двадцять років безкінечною і демонстративною кримінальністю на мою адресу. Проникнення в житло, стеження, телефонне хуліганство, наклеп, вторгнення в приватне життя, прямі загрози самому життю... По жодній моїй заяві в поліцію відповіді я не дочекався: так путінська Росія вказувала на моє місце біля вітчизняної параші. Тепер, уже без жодних метафор, йдеться про перспективу позбавлення волі. Втім, вимушений від'їзд із батьківщини - це теж позбавлення волі, зрозуміло", - заявив публіцист.
"Скаржитися в моєму становищі безглуздо: не я перший і не буду останній, не кажучи вже про долю Нємцова, долю Мохнаткіна, Навального, Дмитрієва, сотень інших політзеків. Не кажучи вже про те, що творить Росія в розв'язаних нею війнах та інтервенціях... Мені ж, за всі мої провини перед адміністрацією села Гадюкине, лише навісили ганебне клеймо та й виперли нарешті он, подобру-поздорову, загрозою посадки - милі, добрі, толерантні люди... На початок 2022 року було в мене намічено багато різного: і літературний вечір у Москві, і зйомки нового ютуб-проєкту в Пітері, і "Дилетантские чтения" там же... На жаль. Не будемо далі смішити бога своїми планами - може колись усе це й станеться, але, мабуть, не раніше, ніж правоохоронні органи знову почнуть ловити Є.В.Пригожина, 1961 р.н., раніше засудженого (хтось із нас двох явно становить небезпеку суспільству). А поки цей Пригожин тут еліта, я продовжу виконувати функцію іноземного агента - зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше", - резюмував Шендерович.
Будь ласка, зачекайте...
Где текст Шендеровича?
"
https://www.facebook.com/lev.simkin?fref=mentions Лев Симкин напомнил к дате советский анекдот про жизнь после советской власти.
Посетитель - Человек! Принеси-ка мне коньячку, рябчика, осетринки и газеточку «Правда». Официант отвечает, что все есть, а газеты «Правда» нет. Как нет, почему нет? Отменили советскую власть, вот и газеты нет. Принесли ему все, а он не унимается, опять требует газеточку «Правду». Официант - Да ведь отменили советскую власть, я вам уже говорил. Посетитель - А ты говори, говори...
Добавлю азбучное: распад СССР был совершенно неизбежен (ну не объединить Ашхабад и Вильнюс ничем, кроме ГУЛАГа). Можно было попробовать сохранить в едином пространстве Россию, Беларусь и восток Украины, но для этого в 1989 году надо было слушать Сахарова, предлагавшего перезаключить Союзный договор, а не выть на него, топая ногами. К 1991 году все уже шло вразнос естественным образом.
И - посмотрите в сторону Югославии и скажите спасибо Михаилу Сергеевичу за то, как именно все это произошло.
Я нихрена по твоей позиции не понял!
Как вам аргументация Шендеровича по поводу раздела Украины?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM4MTI5OTkzNTQwNzI%3D&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Виктор Шендерович
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Олександр Прівен Львов за век поменял государственную принадлежность пять раз. Это насчет вызванных кусков. Вся Европа в таких вырванных кусках. Но Сахаров говорил о другом, и вы это прекрасно понимаете
Во все эти твитеры-фейсбуки у меня доступа нет.
Коротко можно увидеть всякую хрень типа Шендор СОЖАЛЕЕТ "об упущенной возможности разделить Украину". Лично я в приведенном тексте сожаления не вижу.
БРАВО!
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
Ты обсуждаешь ЧТО?
Не понимаешь разницы между тем, что могло бы быть в 1989 и тем, что есть сейчас?
Между прочим, Расия в 1989 быда куда как более демократически продвинутой, чем Украина с окаменевшим партсовком!
Когда ты подрастёшь, ты поймёшь что мир несколько сложнее, чем школьная тетрадка в чёрно-белую полоску. И твой юношеский максимализм останется в прошлом! Вместе с "торговлей на крови" и предательством Яроша.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Виктор Шендерович
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
А прирекло,тільки-фьють !
Та й як воно жити:сім'я давно в ЄС,сам в Москві...
Як би ви ретельніше фільтрували базари Шендеровича, то були б свідомі того, що його етери завжди рясніли на імперсько-українофобську риторику ще з часів Другої Чеченської на Радіо Свобода ''Всє свободньі''. Шендерович завжди був справним надавати вказівки українцям хто має, а хто не має бути для нас героєм, згадуючи недобрим словом Шухевича та Бандеру. Аз зараз для багатьох нещодавніх шанувателів цього діяча, які раптом розчарувалися, можна пояснити цей феномен словами самого Шендеровича, які він описав Сооженіцьіна: ''Пока дєржалі м'ясо в морозілкє, казалось, сто оно ОК. Но как только досталі, і рзморозілі, оказалось што оно нє ОК".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович а если бы Украина не захотела?
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· https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664&comment_id=4772058642862841&reply_comment_id=4773790202689685&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R 4 тиж.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTI5NTI2ODk0MTA%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович видите ли ЕС обьединяет страны. А не вырванные куски их.