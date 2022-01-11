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росія (63594) Шендерович (33) Пригожин Євген (522)

Шендерович оголосив про виїзд із Росії: "Не бажаю доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя"

Шендерович оголосив про виїзд із Росії:

Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення в зв'язку з кримінальним провадження за заявою "кремлівського кухаря" Євгена Пригожина.

Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди з'являюся за повістками на допити та до судів. Почасти з цікавості, почасти з довіри до долі і набутої в дитинстві віри в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно й йшло з часів першого переслідування за програму "Куклы", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини "нульових" - до мільйонного штрафу часів "підкорення Криму" та нових автозаків. Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина, я, мабуть, утримаюсь, і саме зі здорового глузду. Немає тут жодної суперечки, яка потребує нової судової інстанції, як немає тут (давно) жодного суду. "Потерпілий" відкрито заявив про бажання заткнути мені рота, а заразом і залякати всіх, кого не влаштовує кривавий, злодійський і безкарний слід, що тягнеться за його ім'ям. Зрозумівши, що журналістів не зупинити штрафами, "кремлівський кухар" перейшов до шантажу кримінальними статтями", - розповів він.

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"Різка для мене зміна пейзажу тут - не так у гіпотетичному терміні (до нього в моєму розпорядженні залишалося б принаймні трохи часу), скільки в досудових заходах. На жаль, ст. 128.1 КК РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися у тому, що ця норма може бути застосована. Що ж до суті справи, то вона проста як яйце, і це втілений Оруелл, хоч як банально це вже звучить. Наклепом на Пригожина називається тепер правда про нього. Мене вже судили з цього приводу минулого року, і я не полінувався надати Приморському суду Петербурга в буквальному сенсі пуд доказів того, що жодної іншої репутації, крім репутації карного злочинця і вбивці, у Пригожина немає і ніколи не було. Надав і сприятливий для себе лінгвістичний висновок, виконаний визнаними в РФ судовими експертами. Суті питання суд навіть не розглядав, процесуальними вимогами закону знехтував, а у своєму рішенні прийняв сторону позивача та його експерта – людину з заочною освітою та фільчиною грамотою замість диплома (який піп, така і парафія). Уголовщина, сказано ж вам", - додав Шендерович.

"Так що тема правосуддя вичерпана, не розпочавшись, і мова тепер тільки про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику, на втіху всій цій братві - чи перечекати погану колізію зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні. Може, когось засмутить моє небажання доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя – як на мене, ця справа давно вже порожня та зайва. Зрозуміло, від'їзд - це саме те, на що мені натякали з Кремля двадцять років безкінечною і демонстративною кримінальністю на мою адресу. Проникнення в житло, стеження, телефонне хуліганство, наклеп, вторгнення в приватне життя, прямі загрози самому життю... По жодній моїй заяві в поліцію відповіді я не дочекався: так путінська Росія вказувала на моє місце біля вітчизняної параші. Тепер, уже без жодних метафор, йдеться про перспективу позбавлення волі. Втім, вимушений від'їзд із батьківщини - це теж позбавлення волі, зрозуміло", - заявив публіцист.

"Скаржитися в моєму становищі безглуздо: не я перший і не буду останній, не кажучи вже про долю Нємцова, долю Мохнаткіна, Навального, Дмитрієва, сотень інших політзеків. Не кажучи вже про те, що творить Росія в розв'язаних нею війнах та інтервенціях... Мені ж, за всі мої провини перед адміністрацією села Гадюкине, лише навісили ганебне клеймо та й виперли нарешті он, подобру-поздорову, загрозою посадки - милі, добрі, толерантні люди... На початок 2022 року було в мене намічено багато різного: і літературний вечір у Москві, і зйомки нового ютуб-проєкту в Пітері, і "Дилетантские чтения" там же... На жаль. Не будемо далі смішити бога своїми планами - може колись усе це й станеться, але, мабуть, не раніше, ніж правоохоронні органи знову почнуть ловити Є.В.Пригожина, 1961 р.н., раніше засудженого (хтось із нас двох явно становить небезпеку суспільству). А поки цей Пригожин тут еліта, я продовжу виконувати функцію іноземного агента - зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше", - резюмував Шендерович.

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Топ коментарі
+38
походу, 21 век пройдет под лозунгом: "стыдно, гадко, оскорбительно быть русским!"..
потому что "быть русским" это значит отождествлять себя со всей той мерзостью, черной ложью, неизмеримой подлостью, всеми видами ненависти, злобы и агресивного мракобесия, которые являются содержанием "русскавага мира"..
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11.01.2022 09:45
+34
Давно пора с этой помойки валить...адекватные люди там не нужны...
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11.01.2022 09:44
+16
Вот так и получается, что тирания выдавливает всех, кто способен думать и критиковать. А в самой России остается безмолвное стадо.

А теперь скажите, что ЗЕ не пытается то же самое выстроить в Украине.
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11.01.2022 09:51
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А зачем вам верить мне на слово?) Здесь есть несколько ссылок на его этот пост) Буквально первые комменты под постом) Там все четко и понятно и нельзя понять двояко) Моя трактовка, ну как я понял его, есть на этой странице в моих коментах) Зачем повторятся)
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11.01.2022 17:30 Відповісти
При чём тут верить наслово?
Где текст Шендеровича?
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12.01.2022 12:04 Відповісти
Вот здесь https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664
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13.01.2022 05:06 Відповісти
А в чём криминал?
"

https://www.facebook.com/lev.simkin?fref=mentions Лев Симкин напомнил к дате советский анекдот про жизнь после советской власти.

Посетитель - Человек! Принеси-ка мне коньячку, рябчика, осетринки и газеточку «Правда». Официант отвечает, что все есть, а газеты «Правда» нет. Как нет, почему нет? Отменили советскую власть, вот и газеты нет. Принесли ему все, а он не унимается, опять требует газеточку «Правду». Официант - Да ведь отменили советскую власть, я вам уже говорил. Посетитель - А ты говори, говори...

Добавлю азбучное: распад СССР был совершенно неизбежен (ну не объединить Ашхабад и Вильнюс ничем, кроме ГУЛАГа). Можно было попробовать сохранить в едином пространстве Россию, Беларусь и восток Украины, но для этого в 1989 году надо было слушать Сахарова, предлагавшего перезаключить Союзный договор, а не выть на него, топая ногами. К 1991 году все уже шло вразнос естественным образом.
И - посмотрите в сторону Югославии и скажите спасибо Михаилу Сергеевичу за то, как именно все это произошло.
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13.01.2022 11:21 Відповісти
Все норм?) Вас ничего в этом тексте не смутило?) Совсем?) А в первых комментах под ним?
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13.01.2022 15:52 Відповісти
А какое отношение комментарии хер знает кого имеют к позиции Шендеровича?
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13.01.2022 15:56 Відповісти
А там не хер знает кто, там Шендерович отвечает на конкретно заданный вопрос) Про Львов, он самый показательный)
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13.01.2022 16:02 Відповісти
Если ты аргументируешь свою позицию - так приводи не кусок, а весь материал целиком!
Я нихрена по твоей позиции не понял!
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13.01.2022 16:19 Відповісти
Вас никак не смутило его "восток Украины" в его новом союзном договоре?) Я же сразу вам задал вопрос, вы тоже за РАЗДЕЛ Украины?)
Как вам аргументация Шендеровича по поводу раздела Украины?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM4MTI5OTkzNTQwNzI%3D&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZWiZ78aNlAHE42h4uWBRrBiHbwAWXp0nt5FWcsj_5udVc8ZLh4m59WYoXRA_H78mQQralnFWxAYQQrmAAc-6W3K04vkBCVjn7JWAjHbu542r8BDNuFaSWNackD-Oy9CTag&__tn__=R]-R Олександр Прівен Львов за век поменял государственную принадлежность пять раз. Это насчет вызванных кусков. Вся Европа в таких вырванных кусках. Но Сахаров говорил о другом, и вы это прекрасно понимаете

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13.01.2022 16:39 Відповісти
Аргументация Шендера - это слова какого-то Привена?
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13.01.2022 17:01 Відповісти
Нет, это ответ Шендеровича Олександру Прівену) Зачем столько вопросов? Ведь не сложно зайти туда где вы скопировали текст, нажать "все комментарии" и посмотреть в оригинале?) Там буквально первые несколько штук)
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13.01.2022 17:18 Відповісти
Текст я скопировал из твоего сообщения.
Во все эти твитеры-фейсбуки у меня доступа нет.
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13.01.2022 17:52 Відповісти
А сразу нельзя было сказать что нет доступа?)
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13.01.2022 20:35 Відповісти
А какого хрена я просил бы текст если бы сам мог прочитать?
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14.01.2022 11:25 Відповісти
Если коротко, то Шендерович сожалеет об упущенной возможности разделить Украину МИРНО(ну он так считает, что в такой способ это было бы мирно) По факту он такой же имперец как и *****, только он за другие методы... Как то так...
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13.01.2022 16:43 Відповісти
Не надо коротко!
Коротко можно увидеть всякую хрень типа Шендор СОЖАЛЕЕТ "об упущенной возможности разделить Украину". Лично я в приведенном тексте сожаления не вижу.
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13.01.2022 16:59 Відповісти
Ну не видите, так не видите) Все нормально... Делов то, сначала выморить голодом местное население, потом завезти других и через 50 лет там провести референдум... А идеи Сахарова(которого нужно было слушать и это не сожаление об упущенной возможности) в этом и заключались.
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13.01.2022 17:27 Відповісти
Вот об этом бреде я и говорю. В твоём воспалённом воображении уже Шендерович выступает инициатором голодомора.
БРАВО!
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13.01.2022 17:54 Відповісти
И не прокомментировали его слова про "это был бы фантастически удачный поворот дела"?
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13.01.2022 20:38 Відповісти
Где эти слова?
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14.01.2022 11:26 Відповісти
Вот
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14.01.2022 17:34 Відповісти
Где я сказал инициатором? Нет, тот кто ЖАЛЕЕТ, что не воспользовались его результатами и не провели вовремя референдум, чтобы оторвать восток Украины...
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13.01.2022 20:41 Відповісти
"В.Шендерович*― Секундочку. Речь идет о расширении. То, что он эту раковую опухоль запустил, будет поддерживать и культивировать в теле Украины, чтобы ослабить Украину, чтобы это было главной повесткой, чтобы с ним торговались за это - это разумеется. Разумеется, эта война идет. Я сейчас говорю о дальнейшем расширении."
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14.01.2022 12:23 Відповісти
Ну и? Я вам несколько раз повторил, что Шендерович такой же имперец как и *****, только он за другие методы... Он против войны, но за проведение всяких референдумов... Он не о нас переживает... Он переживает за рашиков которые погибнут в войне... И так чтобы рашке за это ничего не было...
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14.01.2022 17:41 Відповісти
Твои личные домыслы - это твои личные домыслы. Я регулярно просматриваю "Эхо Москвы", Шендерович там частый гость. Читая ЕГО ТЕКСТЫ ничего антиукраинского я не наблюдал.
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14.01.2022 18:29 Відповісти
А на один комент ниже я привел не его слова?))) И жирным выделил то о чем о жалеет)
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14.01.2022 18:37 Відповісти
На оди н коммент ниже - слова https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен
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15.01.2022 10:43 Відповісти
На один комент ниже это Шендерович обращается к Олександру) Так в ФБ коментарии построены, чтобы было понятно КТО и к КОМУ обращается) Во всей ветке вам я привел слова ТОЛЬКО Шендеровича... Чужие вопросы и утверждения я не приводил) Под тем текстом что вы были у меня скопировали, у Шендеровича спросили, как это он себе представлял оторвать у Украины восток... Вот ниже это один из его ответов)
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15.01.2022 13:47 Відповісти
И?
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
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16.01.2022 12:02 Відповісти
Мешает "если бы"))) А для этого нужно сначала развалить рашку, репарации всем пострадавшим... И самое главное ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, под международным контролем лет на тридцать, что бы они срались от одного упоминания слова империя... И очень жаль, что на 8-м году войны приходится обьснять такие элементарные истины... Те которые ведут сейчас войну против нас, не из того 89-го года??? Союз с хорошей рашкой... ЧАСТЯМИ Украины... Пипец...
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16.01.2022 17:29 Відповісти
Ты вообще в свём уме?
Ты обсуждаешь ЧТО?
Не понимаешь разницы между тем, что могло бы быть в 1989 и тем, что есть сейчас?
Между прочим, Расия в 1989 быда куда как более демократически продвинутой, чем Украина с окаменевшим партсовком!
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17.01.2022 11:50 Відповісти
))) Ага))) Я вам привел его личные слова))) Тут вижу, тут рыбу заворачиваю... Ну это ваш выбор, и слушать газпромовские произведения тоже)
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15.01.2022 05:03 Відповісти
Дорогой Паша!
Когда ты подрастёшь, ты поймёшь что мир несколько сложнее, чем школьная тетрадка в чёрно-белую полоску. И твой юношеский максимализм останется в прошлом! Вместе с "торговлей на крови" и предательством Яроша.
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15.01.2022 10:51 Відповісти
Мой юношеский максимализм закончился лет 30 назад) Точно так же знаю, что не черно белая) И в том числе я знаю, что сколько бы ты не прятался под маской, твое нутро все равно себя покажет) И вот эти "Бабченко это Власов", "это был бы фантастически удачный поворот дела" и многое другое, прекрасно показывают что у человека внутри, как он мыслит, что является его основой... На 8 году войны, сожалеть об упущенной возможности 30 лет назад, когда по его мнению, это можно было решить без войны, и точно так же оторвать от Украины ее восток...
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15.01.2022 14:27 Відповісти
Что крамольного в идее - если бы Расия была нормальной страной - организовать что-то типа ЕС на месте СССР?
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16.01.2022 12:03 Відповісти
Это же вообще не сожаление)))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZVq8VVLlVQHaClqbgKVM1j4oLE4DArJePGTXTu8wy2Ab6udmc-********************************************************************************&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
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13.01.2022 17:31 Відповісти
Кстати, а что вы знаете о предложениях Сахарова?)
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13.01.2022 16:05 Відповісти
А як цей лібєрал чмирив Бабченка,прєдатєлєм називав...
А прирекло,тільки-фьють !
Та й як воно жити:сім'я давно в ЄС,сам в Москві...
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11.01.2022 10:51 Відповісти
Правильное решение!
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11.01.2022 10:54 Відповісти
Не поверил Муждабаеву(ну никому я не верю на слово)... Полез лично посмотреть этот пост Шендеровича в ФБ от 8 декабря... Он там во всей красе... Он ЗА раздел Украины.... И жалеет что это не сделали в 89-м...
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11.01.2022 11:06 Відповісти
''Не поверил Муждабаеву''

 Як би ви ретельніше фільтрували базари Шендеровича, то були б свідомі того, що його етери завжди рясніли на імперсько-українофобську риторику ще з часів Другої Чеченської на Радіо Свобода ''Всє свободньі''. Шендерович завжди був справним надавати вказівки українцям хто має, а хто не має бути для нас героєм, згадуючи недобрим словом Шухевича та Бандеру. Аз зараз для багатьох нещодавніх шанувателів цього діяча, які раптом розчарувалися, можна пояснити цей феномен словами самого Шендеровича, які він описав Сооженіцьіна: ''Пока дєржалі м'ясо в морозілкє, казалось, сто оно ОК. Но как только досталі, і рзморозілі, оказалось што оно нє ОК".
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12.01.2022 05:36 Відповісти
Я может не совсем верно выразился, насчет "не поверил") Правильнее было бы "решил в очередной раз убедится в верности его слов") Ну не был для меня кумиром Шендерович, знал что есть такой, но он мне никогда не был интересен) Я ко всем рашикам отношусь как в том анекдоте про ментов) Для плохих - плохие гробы, для хороших - хорошие... Просто в очередной раз убедился, что любой русский либерал заканчивается на украинском вопросе) Да и больше заинтересовался этим вопросом в просветительских целях, вы посмотрите для скольких он здесь кумир)
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12.01.2022 11:14 Відповісти
ждкоцап - це діагноз, у них своя окрема ненависть до України і українців, саме до таких і правильно застосовувати термін лібераст.
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12.01.2022 11:30 Відповісти
Уважаемый https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович , Вы не могли бы объяснить нам, третьесортным людям (копирайт Олега Табакова), каким образом Вам видится "сохранение в союзе" моей Родины - Восточной Украины? Как ее бы отделяли бы по Вашему от Центральной и Западной? Ну так, хотя бы в общих чертах, наброском?
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11.01.2022 11:08 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3MzkzNjYwMjgxMDI%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен в общих чертах - как существует ЕС. В рамках экономического и политического здравого смысла. На добровольной основе. В 1989 году это был бы фантастически удачный поворот дела. К 1991 году, увы, проскочили просто к распаду - тоже относительно благополучному, но именно распаду.
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11.01.2022 11:09 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTAyMDI2ODk2ODU%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович а если бы Украина не захотела?


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· https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4770119186390120&id=100001762579664&comment_id=4772058642862841&reply_comment_id=4773790202689685&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R 4 тиж.




https://www.facebook.com/profile.php?id=100064565652406&comment_id=Y29tbWVudDo0NzcwMTE5MTg2MzkwMTIwXzQ3NzM3OTI5NTI2ODk0MTA%3D&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Олександр Прівен

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664&__cft__[0]=AZUV6S8qy6gjfQnV0uLrbv-iqnSTJL5tIDeKQ63XkmW6mS3okzVE8bwqjpyZmqZApEIOc_rqI-2k4xmZIIbbDjZQWSUBq00y0RwbaOl0ekJ9TeyjbBfGd33YT_mWovKX0RE&__tn__=R]-R Виктор Шендерович видите ли ЕС обьединяет страны. А не вырванные куски их.

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11.01.2022 11:11 Відповісти
верное решение.
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12.01.2022 02:04 Відповісти
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