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Новини Коронавірус і карантин
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статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 2,1 млн людей

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 2,1 млн людей

Станом на ранок 11 січня у світі зареєстрували 2 170 145 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 163 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 311 207 519 випадків інфікування, з них 2 170 145 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 512 898 особа, з них 5 163 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 2,1 млн людей 01

Побороли хворобу та вилікувалися 260,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кінець пандемії COVID-19 у нашому полі зору, але буде ще як мінімум три складні місяці і декілька хвиль, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 2,1 млн людей 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 26-ту, за летальними випадками за добу Україна - 13-та у світі та 7-ма в Європі.
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Это там не та ли случайно Испания на 10м месте у которой 80% дважды ужалено?
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11.01.2022 09:59 Відповісти
Та Испания, где в период с 27 марта 2021 по сегодня самый высокий показатель дневной смертности от ковида - 205 человек (11 мая 2021). А население там 47,3 млн.
В Украине самый высокий показатель дневной смертности от ковида - 838 вчеловек (16 ноября 2021) Население - 40 млн (по оптимистичным оценкам).
В последнюю волну в Испании самый высокий показатель дневной смертности от ковида 148 (5 января 2022). В Украине в последнюю волну 838 вчеловек (16 ноября 2021).
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11.01.2022 10:45 Відповісти
Спасибо за сравнение тамошней медицины с нашей, но я уже давно в курсе.
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11.01.2022 11:04 Відповісти
Да, тамошняя медицина делает ставку на вакцинацию. И по этой ставке выигрывает (спасает) тысячи человеческх жизней.
По числу аппаратов ИВЛ и по обеспечению лекарствами Украина мало уступает Испании. А вот где Испания нас значительно опередила, так это по степени вакцинации.
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11.01.2022 15:26 Відповісти
Да вот так прямо мало уступает? И такие же ободранные палаты на десятерых, как на тех фотках, которыми осенью пугали?

Ога, охотно верю.
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11.01.2022 15:43 Відповісти
Общее число больничных коек, на 100 000 населения

Испания
296.51

Украина
879.81

https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table

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11.01.2022 15:52 Відповісти
Коек да, хватает, даже на коридоры есличо. Тут проблем никаких.
Токо боюсь на качество лечения количество коек не влияет нуникак.
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11.01.2022 16:49 Відповісти
Значит, при госпитализации антивакцинаторов можно по двое на одну койку класть. Раз для них не влияет.
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11.01.2022 16:57 Відповісти
В США вообще жесть по заболевшим, хорошо хоть новый вирут не такой опасный.
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11.01.2022 10:41 Відповісти
 
 