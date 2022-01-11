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НАТО (6215) росія (63594) Офіс Президента (1998) Жовква Ігор (165)

В ОП розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ: "Наші аргументи були почуті та взяті в роботу"

В ОП розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ:
Фото: bituk.media

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі Комісії Україна-НАТО українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з РФ і висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Взяв участь у роботі Комісії Україна - НАТО, яка відбулася у Брюсселі напередодні засідання Ради Росія - НАТО, запланованого на 12 січня. Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Не можу розкривати хід дискусії, оскільки засідання відбувалось у закритому форматі. Відзначу лише, що висловили свою позицію усі 30 союзників і у кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації. Зі свого боку запевнив, що так триватиме і надалі", - розповів Жовква.

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"Безумовно, також обговорили з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього Саміту НАТО у Мадриді. Відзначив важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на Саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними часовими орієнтирами. Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі. Сьогодні ж у більшості виступів почули, що майбутнє України в НАТО - це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта. І нікого більше. І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО", - резюмував він.

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Топ коментарі
+11
А между строк читаем:" Партнёры сказали, чтоб мы не вякали, сидели тихо и не мешали грамотным людям вытаскивать Украину из жопы"
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11.01.2022 10:12
+9
ЗЕ помахал НАТО лыжными палками из Буковеля.

Хай США и нато решают проблемы Украины. А Бубочка опять устала...
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11.01.2022 10:15
+6
А втім: Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського

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11.01.2022 10:07
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А втім: Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня 2021, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Шабунін про блокування Офісом Президента конкурсу в САП: Одна з причин - захист інтересів Коломойського

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11.01.2022 10:07 Відповісти
яке ще НАТО..?

Garry@Garry51302808

https://twitter.com/Garry51302808/status/1480486509182603273 21 ч

Посольство Китаю.
Біля Тимошенко - Стефанішина. Та, яку на комісію по НАТО до Столтенберга єрмак відправив.
Це не про цю кончену потвору, яка віцепрем*єр з питань євроінтеграції.
І навіть не про новинського, який там же тусить.
А про пріоритети.

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11.01.2022 10:08 Відповісти
Что конкретно не нравится , и о каких "приоритетах" речь ? Обьічньій дипломатический политес , необходимьій , кстати . Имхо
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11.01.2022 10:11 Відповісти
А что такое ИМХО! Абревиатура??
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11.01.2022 10:19 Відповісти
не "имхо" а ПМСМ
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11.01.2022 11:14 Відповісти
Обычная парламентская делегация с представителями фракций.Их ПРИГЛАШАЮТ,а не едет,кто хочет.И когда это было?Ты хоть в курсе,что это было 7 месяцев назад?
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11.01.2022 11:58 Відповісти
А между строк читаем:" Партнёры сказали, чтоб мы не вякали, сидели тихо и не мешали грамотным людям вытаскивать Украину из жопы"
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11.01.2022 10:12 Відповісти
ЗЕ помахал НАТО лыжными палками из Буковеля.

Хай США и нато решают проблемы Украины. А Бубочка опять устала...
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11.01.2022 10:15 Відповісти
Зеля, чесно кажучи, не очікував, що США та НАТО не підуть на поступки Московії. Він настільки засмучений, що не хоче повертатися з островів в океані. Капітулювати було б легше, якби Захід пішов на поступки.
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11.01.2022 10:42 Відповісти
Пшик и пук! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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11.01.2022 10:27 Відповісти
Голобородька каже сдадим Путлеру еще пару Вагнергейтов и нас возмуть в НАТО и ЕС...
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11.01.2022 10:43 Відповісти
всі шукають Зе, а він під столом сидів, поки Байден з Хлом у пінг-понг грали
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11.01.2022 11:13 Відповісти
Pri Porohe sideli bi vmeste s amerikancami za stalom peregavorov protiv sruskimi , a teper toka prosbu mozhna azvuchitj esemeskoi .....daa , nu i delov natvarili zelohi , glavnoje - toka ni Poroh ...da ?
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11.01.2022 11:26 Відповісти
Вот это настоящий президент, партнеров вооружил аргументами и послал на переговоры, по окончании спросит с них, что и как.
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11.01.2022 12:23 Відповісти
А тим часом по тб вже озвучили, як збирати пакет безпеки в разі сирени тривоги -- брати з собою документи, ліки, аптечку першої допомоги, запас сухих продуктів, теплі речі і краще з візочком або "кравчучкою" на колесиках...
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11.01.2022 13:48 Відповісти
 
 