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Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін

Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін

Через декілька місяців в Україні можуть розглянути питання вакцинації від COVID-19 дітей від 5 років.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали", - зазначив він.

"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - додав Кузін.

Коментуючи вакцинацію від ковіду дітей від 12 років в Україні, Кузін заявив: "Щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. Вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано".

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Топ коментарі
+7
"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали", - зазначив він.
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Ну-ну і яка смертність дітей 5-ти років від ковіда?
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11.01.2022 10:10
+7
Берите своих детей,внуков и колите.у...ны вообще страх потеряли
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11.01.2022 10:16
+6
Казалосьбе, бесполезность прививачки уже ясна всем. Нафига детей то?
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11.01.2022 10:22
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"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали", - зазначив він.
________________________________________________________________________________________

Ну-ну і яка смертність дітей 5-ти років від ковіда?
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11.01.2022 10:10 Відповісти
Зачем прививать детей, у которых осложнений меньше, чем от гриппа?
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11.01.2022 10:16 Відповісти
Что не ясно?Нас утилизируют.
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11.01.2022 21:08 Відповісти
Берите своих детей,внуков и колите.у...ны вообще страх потеряли
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11.01.2022 10:16 Відповісти
Казалосьбе, бесполезность прививачки уже ясна всем. Нафига детей то?
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11.01.2022 10:22 Відповісти
як навіщо? з дитинства розбалансувати їх здоров'я.

Вони ж не про фізкультуру чи спорт пишуть, не про якісне дозвілля і правильний спосіб життя, який напряму впливає на здоров'я дитини.

Вони про бізнес і контроль: щоб змалечку були готові виконувати все, що їх скажуть беззастережно і з малечку були залежні від фармацевтики.
А якщо ще і раптом фертильність впаде - то буде позитивний додатковий плюс.
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11.01.2022 11:38 Відповісти
Надо ж бесполезную жижу куда- то девать
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11.01.2022 10:27 Відповісти
ти падло локшину на вуха не вішай, а краще інструкцію покажи
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11.01.2022 10:36 Відповісти
Кузин - дылдо!зе!кукурузин
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11.01.2022 10:50 Відповісти
Все, кто не вакцинируется, тот в школу не идет, ну а чё, скот терпит))) Я сделал прививки себе, детям не хочу, и сам больше не буду((((((
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11.01.2022 11:19 Відповісти
Придурки від медицини, а вам не приходе в голову, що пора зав'язувать в вашою нах.. нікому не потрібною, крім вас самих, тратою коштів на обколювання народу плацебо під назвою вакцина від ковіду? Досить! За..али своїми експериментами : доза, дві, три...! До весни від епідемії і сліду не залишиться, а ви все мрієте як ще грошей вкрасти на цій халаві!
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11.01.2022 12:43 Відповісти
Вы лучше стадионы,спорткомплексы... постройте в райцентрах и маленьких городах кросе как кабаков не куда детям пойти
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11.01.2022 13:07 Відповісти
 
 