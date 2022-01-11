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У США фіксують рекорд госпіталізацій з початку пандемії через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

У США фіксують рекорд госпіталізацій з початку пандемії через поширення нового штаму коронавірусу

Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла показника у 132 646 осіб, перевищивши відповідний антирекорд, встановлений у січні минулого року (132 051).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зокрема, про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів повідомили у штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Мериленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Рико, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон та Вісконсин.

Кількість COVID-госпіталізацій у США неухильно зростає з кінця грудня, подвоївшись упродовж останніх трьох тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США дозволили виходити на роботу медикам, інфікованим коронавірусом

В органах охорони здоров’я США попередили, що величезна кількість нових хворих, спричинена новим штамом "Омікрон", може перевантажити медичні заклади країни.
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Омикрон наш Омикрон ,Омикрон хороший ...Природу-матушку не обмануть ...
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11.01.2022 10:29 Відповісти
Так це ж було відомо ще до масового штирева - мрнк бодяга масово викликає синдром ADE при зустрічі організма з реальним вірусом.
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11.01.2022 10:43 Відповісти
Вроде ж писали, что Омикрон не ведет к госпитализации?

Ни хрена не понимаю...
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11.01.2022 11:51 Відповісти
Надо больше прививок
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11.01.2022 12:23 Відповісти
 
 