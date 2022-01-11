У США фіксують рекорд госпіталізацій з початку пандемії через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла показника у 132 646 осіб, перевищивши відповідний антирекорд, встановлений у січні минулого року (132 051).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зокрема, про рекордну кількість госпіталізованих пацієнтів повідомили у штатах Делавер, Іллінойс, Мен, Мериленд, Міссурі, Огайо, Пенсільванія, Пуерто-Рико, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон та Вісконсин.

Кількість COVID-госпіталізацій у США неухильно зростає з кінця грудня, подвоївшись упродовж останніх трьох тижнів.

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В органах охорони здоров’я США попередили, що величезна кількість нових хворих, спричинена новим штамом "Омікрон", може перевантажити медичні заклади країни.