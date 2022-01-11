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перемовини (2717) росія (63594) санкції (11301) США (21024) Мережко (52)

Проводячи перемовини з Росією, США враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом країни, - "слуга народу" Мережко

Проводячи перемовини з Росією, США враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом країни, -

Американські експерти, які розробляли санкції, добре знають, що саме може стримати Росію від подальших агресивних кроків.

Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

Він зазначив, що не очікує якихось конкретних результатів від перемовин Росії та США, оскільки, на його думку, Кремль не налаштований конструктивно.

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"Для того, щоб Російська Федерація щось почула, з нею необхідно говорити мовою санкцій і займати жорстку принципову позицію. Все інше Росія сприймає як слабкість і постійно тестує здатність Заходу протидіяти російській агресії", - додав політик.

"Слуга народу" запевнив, що під час перемовин США дотримуються принципу "нічого про нас без нас": "Проводячи перемовини з Росією, вони враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом України".

Разом з тим, Мережко заявив, що поки не знає точно, які конкретно санкції США та європейські партнери України готові запровадити в разі нового нападу Росії на Україну.

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"Я думаю, що американські експерти, які розробляли ці санкції, добре знають, що саме може стримати Росію від подальших агресивних кроків", - запевнив нардеп.

Детльніше читайте в інтерв'ю голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка: "Головний висновок із подій в Казахстані - необхідно прискорити вступ України до НАТО".

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Интерес Украины ,при чём самый главный интерес ,это вступление Украины в НАТО !!!
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11.01.2022 10:30 Відповісти
Довіряю лише США, і то через раз. А консультації це добре, а Петроіоти значно краще.
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11.01.2022 10:33 Відповісти
НАТО зараз недоступне. А ось позаблоковий союзник США цілком можливий. Для цього треба зробити тільки трохи-здати Коломойського США.
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11.01.2022 10:34 Відповісти
ЗЕбизян консультируют на предмет того как не надо злить путина и поэтому никакого НАТО! Это в интересах Украины?
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11.01.2022 10:32 Відповісти
Украинский Сталкер:
Путін зробив тактичну помилку, взявшись вести перемовини з Байденом про Україну без України, адже, Зеленський одразу узяв би на цих перемовинах бік Росії, і США тільки розвели б руками. А так, у Америки руки розв"язані, бо голосу України немає, точніше, за неї звучить голос США.

Госдеп Хохланда:
На саммит Украина - НАТО вместо министра иностранных дел отправили вицепремьера-китаефила - Стефанишину, т.е. министра без портфеля и полномочий, надежный плевок в союзников
Будет отбиваться бюстом от нападок критиков внешней политики Зеленского?
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11.01.2022 10:39 Відповісти
Слуга#народа = Кусок#говна
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11.01.2022 10:51 Відповісти
Не тужся. Вже всі зрозуміли вашу значемість.
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11.01.2022 11:13 Відповісти
Мне понравилось:" Консультуються з руководством краины". Это с Дерьмаком шоли консультуються? Лучше бы ЗЕшобла взяла шо- нибудь урота и молча пососали. Это у ЗЕшоблы получается лучше
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11.01.2022 11:22 Відповісти
А з ким консультуються, з зеленим бабуїном на Сейшелах.
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11.01.2022 11:22 Відповісти
 
 