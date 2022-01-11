Проводячи перемовини з Росією, США враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом країни, - "слуга народу" Мережко

Американські експерти, які розробляли санкції, добре знають, що саме може стримати Росію від подальших агресивних кроків.

Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

Він зазначив, що не очікує якихось конкретних результатів від перемовин Росії та США, оскільки, на його думку, Кремль не налаштований конструктивно.

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"Для того, щоб Російська Федерація щось почула, з нею необхідно говорити мовою санкцій і займати жорстку принципову позицію. Все інше Росія сприймає як слабкість і постійно тестує здатність Заходу протидіяти російській агресії", - додав політик.

"Слуга народу" запевнив, що під час перемовин США дотримуються принципу "нічого про нас без нас": "Проводячи перемовини з Росією, вони враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом України".

Разом з тим, Мережко заявив, що поки не знає точно, які конкретно санкції США та європейські партнери України готові запровадити в разі нового нападу Росії на Україну.

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"Я думаю, що американські експерти, які розробляли ці санкції, добре знають, що саме може стримати Росію від подальших агресивних кроків", - запевнив нардеп.

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