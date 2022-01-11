Двох підозрюваних у багаторічному шпигунстві на користь РФ затримали у Латвії

У Службі державної безпеки (СДБ) Латвії спільно зі Службою військової розвідки та безпеки заявили про затримання двох осіб, які шпигували на користь Росії. Їх підозрюють у багаторічній роботі на РФ.

Про це повідомляє агенство ЛЕТА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією місцевих ЗМІ, затримання сталося ще минулого року, однак правоохоронці повідомили про це лише зараз.

Повідомляється, що двоє осіб передавали Росії інформацію, що не підлягає розголошенню, про оборонний сектор Латвії, а також багато років співпрацювали з військовою розвідкою РФ.

Відомо, що осіб було затримано у рамках розслідування двох кримінальних справ.

За даними спецслужб Латвії, ці люди зустрічалися з представниками російської військової розвідки на території РФ.

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Наразі їм обом присвоєно статус підозрюваних та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.