Зеленський: Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень на саміті лідерів країн "нормандської четвірки"
Президент Володимир Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Зазначається, що радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року, після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в Нормандському форматі.
Відбувся широкий обмін думками щодо шляхів активізації спільної роботи в межах Нормандського формату.
Зеленський, своєю чергою, привітав зусилля, яких партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року.
"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", – наголосив Глава держави.
Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.
Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень Паризького саміту лідерів "Нормандської четвірки".
Сторони домовилися продовжити підтримувати контакти в межах Нормандського формату на рівні радників з метою узгодження модальностей організації наступного саміту лідерів країн – учасниць Нормандського формату.
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Так і тут Путін поклав перед товаришем сі три сірники, один переклав, а він потрапив на Україну, а Кетаю взамін -колонізація Приморя та Сибіру разом з місцевими племенами. Зона вже демілітаризована- війська стоять на кордонах України. Залишок -забрати Українські землі взад, бо нема такої держави, її утворив Ленін самостійно, а тепер хазяїн ленівнської спадщини забере назад.
А два персонажа з коміксів, навіть не християни, з незрозумілим громадянством вирішили, що це вони вирішують долю України як держави а заразом Українського народу. І ще до того прикалуються, навіть вживають за державний кошт.
ЦЕ ЯК ?
Зе вже офіційно буде здавати Україну і піде на любі маразматичні забаганки Кремля от як амністія сепаратистів і платити їм військову пенсію і військову пенсію по інвалідності?
Но неужели ни одному не понятно, что он сказал именно то, что сейчас должна сказать Украина на фоне переговоров НАТО с рашей.
Не слова про отражение полномасштабного нападения россии.
Не слова о поставках в армию всего необходимого.
Не слова о поднятие зарплат всем военнослужащим.
Коломойский так и сказал журналистам из Израиля, что Вова-квартал, задумал идти в президенты ещё в 2015, но скрывал и готовил с сообщниками сценарий фильма про народного учителя -президента. Надоело ему кривляться в 40 лет на сцене, решил уже по крупному снять банк.
Все уже решено.
припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив Глава держави.
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**** - це війна, а не конфлікт.
Ми в курсі.
Те, що 🤡 хоче "сАйТісь пасЄрЄдіНє" ми знаємо ще з весни 2019-ого року!
Ххх
чмо зелене, а до цього як ти домовлявся, - зазираючи в очко Путіну?
Подяки та інши мерзотники ермаки, передайте зеленій плісняві, що в випадку чого, предметно на утілізацію зелене лайно буде під номером 3.
А ви будете під номерами 2 та 1
какая то неразбериха у "красавцев"-один гуляет неизвестно где, другой методичку потерял, контрпродуктивно работают на свой "имидж", верно ли другое -что путин держит их за фекальный продуктопровод и держит крепко.