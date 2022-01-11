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Новини Війна
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нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1352)

Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, - Єрмак

Проведення чергового саміту в

Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "Нормандському форматі" на різних рівнях.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі із радниками лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "Нормандському форматі" на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень на саміті лідерів країн "нормандської четвірки", - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Серьезный поштовх дало бы хорошая ********* ермаку и его зефаворитке. Вот это было бы хорошо и правильно. И штовхаты их до самой границы ростова.
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11.01.2022 10:54
+10
Де сцікун?
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11.01.2022 10:51
+8
Який може бути саміт зі зрадниками? Німеччина та Франція працюють на Россію, а наш президент і ОП також. І чого очікувати?
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11.01.2022 10:52
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Чергове бла-бла-****. А Єрмак вже записався в партизани?
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11.01.2022 10:51 Відповісти
Де сцікун?
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11.01.2022 10:51 Відповісти
в каматозе
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11.01.2022 10:59 Відповісти
Який може бути саміт зі зрадниками? Німеччина та Франція працюють на Россію, а наш президент і ОП також. І чого очікувати?
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11.01.2022 10:52 Відповісти
На Россию работаешь тьі , товарищ Сухов ! Комбриг М.Н. Колун подарил вам именной "Наган" не зря !😀
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11.01.2022 11:04 Відповісти
Знов д´Єрьмак, а де зє-блазень???
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11.01.2022 10:53 Відповісти
Коли потрібно його дістануть з шафи.
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11.01.2022 11:05 Відповісти
Серьезный поштовх дало бы хорошая ********* ермаку и его зефаворитке. Вот это было бы хорошо и правильно. И штовхаты их до самой границы ростова.
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11.01.2022 10:54 Відповісти
потужний поштовх у спину д"Єрмаку як перспективний шлях розвитку країни
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11.01.2022 10:54 Відповісти
Это подсрачник называеться, а не поштовх)
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11.01.2022 11:06 Відповісти
якщо українською, то - копняк!
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11.01.2022 11:10 Відповісти
Пора вже чесно писати - президент України Єрмак
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11.01.2022 11:03 Відповісти
проспался?
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11.01.2022 11:04 Відповісти
радники лідерів ЄС приїхали до дерьмака?
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11.01.2022 11:05 Відповісти
Оце зелебобікі дивіться: Єрмак - це ваш справжній президент, а того, кого ви обирали де він? В цьому році цей чорт ще ні дня не працював. "Під час війни президент не має права на відпочинок"(с) Але якщо президент - Зеленський - то має, бо деграданти надали йому повноважень божества. Жрі.тє.
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11.01.2022 11:05 Відповісти
докладають .докладають... да ніяк не докладуть уже 7 років.я немогу понять а что дальше....? там уже все россияне ,с паспортами русскими...духа украинского уже там нет давно. другое поколение...а главное то что эти республики давно называются кремлём своими именами днр лнр...и то что в госдуму дали на подпись и расмотрение документ о признании их в состав росии. документ подала вторая по количеству партия комунистов после путинской партии .а это серьёзно.... так как, что, и как возвращать....?((
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11.01.2022 11:05 Відповісти
В Москве советников от "Норманди" катали на тройках и пьітались споить . Ермак провел официальньіе переговорьі , к которьім подключился президент. Чувствуете разницу подходов ?
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11.01.2022 11:07 Відповісти
А хто це такий?
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11.01.2022 11:07 Відповісти
да давно ви територію не здавали ...
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11.01.2022 11:07 Відповісти
Смотри чтобы тебя не врегулювали. Врегулювать он хочет.
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11.01.2022 11:22 Відповісти
"дало б..." Если бы да кабы, да во рту росли грибы...
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11.01.2022 12:22 Відповісти
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11.01.2022 12:56 Відповісти
 
 