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Участь США у Мінському процесі є бажаною, оскільки Росія бере до уваги Америку більшою мірою, ніж Німеччину та Францію, - "слуга народу" Мережко

Участь США у Мінському процесі є бажаною, оскільки Росія бере до уваги Америку більшою мірою, ніж Німеччину та Францію, -

Поки що Путін не зацікавлений у вирішенні питання Донбасу.

Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

Він не погодився з тим, що Мінський процес "мертвий", хоча й визнав, що консультації у політичній підгрупі наразі зайшли у "глухий кут".

"Я усвідомлюю, що поки що Путін не зацікавлений у вирішенні питання Донбасу, оскільки він розуміє, що якщо це питання буде вирішено у відповідності з Мінськими домовленостями, тоді після цього треба розбиратися із питанням деокупації Криму. На думку Путіна, ситуація на Донбасі, яку він постійно загострює, відволікає увагу світу від Криму", - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проводячи перемовини з Росією, США враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом країни, - "слуга народу" Мережко

Також нардеп констатував, що у Тристоронній контактній групі російська сторона поводиться деструктивно.

"Україна зробила все можливе, щоб імплементувати Мінські домовленості. Тепер черга Росії продемонструвати свою добру волю. Хоча я сумніваюся, що зараз Російська Федерація на це здатна. Вона використовує Мінський процес у своїх політичних і пропагандистських цілях", - зазначив він.

"Я вважаю, що участь США у Мінському процесі є бажаною, оскільки Росія дослухається до думки США. Вона бере до уваги Америку більшою мірою, ніж Німеччину та Францію. Сподіваюся, що у якійсь формі США включаться у Мінський процес. Це може бути і формально, і неформально", - наголосив Мережко.

На його думку, допомогти врегулювати конфлікт на Донбасі США можуть посилюючи санкції проти держави-агресора і підсилюючи Україну.

Детльніше читайте в інтерв'ю голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка: "Головний висновок із подій в Казахстані - необхідно прискорити вступ України до НАТО".

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Все правильно , но акцент нужно делать именно на "Нормандском формате" , где РФ прямо и открьіто назьівают "стороной конфликта" .
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11.01.2022 11:11 Відповісти
похоже, что авторы "Чужого" скопировали московское царство. Московские нападают, потом жертву заселяют зародышем, из которого вырастает новый чужой.
Там, где они побывали, все люди становятся заразным чужими личинками и становятся чужими.
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11.01.2022 11:22 Відповісти
 
 