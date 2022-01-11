Події в Казахстані не відволічуть увагу від агресії Росії проти України: світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось, що РФ є загрозою міжнародній безпеці, - "слуга народу" Мережко

Втручання Росії під прикриттям ОДКБ у внутрішні справи Казахстану суперечить основним принципам міжнародного права.

Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

"Головний висновок із подій в Казахстані полягає в тому, що дуже добре, що свого часу Україна не долучилася до Євразійського економічного союзу і вибрала шлях інтеграції в ЄС та вступ до НАТО. Оскільки інакше ми опинилися б у схожій ситуації, що й Казахстан зараз. Як казав свого часу Джордж Кеннан: Для Росії її сусіди або вороги, або васали. Зараз Російська Федерація намагається перетворити Казахстан на свого васала. Ще один урок із цих подій - необхідно прискорити вступ України до НАТО. Однак, на жаль, вирішення цього питання не залежить від нашої волі", - заявив він.

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Разом з тим, нардеп пояснив, що Україна не може втручатися в події в Казахстані, оскільки це внутрішня справа.

Мережко також зазначив, що втручання Росії під прикриттям ОДКБ у внутрішні справи Казахстану суперечить основним принципам міжнародного права.

"Не думаю, що події в Казахстані відволічуть світову увагу від агресивних дій Росії проти України. Скоріше, світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось у тому, наскільки Російська Федерація є загрозою міжнародній безпеці, суверенітету сусідніх країн, і чому необхідно підсилювати безпеку України", - додав "слуга народу".

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Детльніше читайте в інтерв'ю голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка: "Головний висновок із подій в Казахстані - необхідно прискорити вступ України до НАТО".