УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7409 відвідувачів онлайн
Новини
395 4
Казахстан (855) росія (63614) Мережко (52)

Події в Казахстані не відволічуть увагу від агресії Росії проти України: світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось, що РФ є загрозою міжнародній безпеці, - "слуга народу" Мережко

Події в Казахстані не відволічуть увагу від агресії Росії проти України: світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось, що РФ є загрозою міжнародній безпеці, -

Втручання Росії під прикриттям ОДКБ у внутрішні справи Казахстану суперечить основним принципам міжнародного права.

Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

"Головний висновок із подій в Казахстані полягає в тому, що дуже добре, що свого часу Україна не долучилася до Євразійського економічного союзу і вибрала шлях інтеграції в ЄС та вступ до НАТО. Оскільки інакше ми опинилися б у схожій ситуації, що й Казахстан зараз. Як казав свого часу Джордж Кеннан: Для Росії її сусіди або вороги, або васали. Зараз Російська Федерація намагається перетворити Казахстан на свого васала. Ще один урок із цих подій - необхідно прискорити вступ України до НАТО. Однак, на жаль, вирішення цього питання не залежить від нашої волі", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв

Разом з тим, нардеп пояснив, що Україна не може втручатися в події в Казахстані, оскільки це внутрішня справа. 

Мережко також зазначив, що втручання Росії під прикриттям ОДКБ у внутрішні справи Казахстану суперечить основним принципам міжнародного права.

"Не думаю, що події в Казахстані відволічуть світову увагу від агресивних дій Росії проти України. Скоріше, світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось у тому, наскільки Російська Федерація є загрозою міжнародній безпеці, суверенітету сусідніх країн, і чому необхідно підсилювати безпеку України", - додав "слуга народу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З'явилися кадри штурму Департаменту поліції Алмати. ВIДЕО

Детльніше читайте в інтерв'ю голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка: "Головний висновок із подій в Казахстані - необхідно прискорити вступ України до НАТО".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+Это в то время, когда его патрон уже вторую неделю в штопоре.
показати весь коментар
11.01.2022 11:57 Відповісти
...події в Казахстані не відволічуть увагу від того, що блаЗЄнський уже місяць розважається під час війни...
показати весь коментар
11.01.2022 11:59 Відповісти
Зеленський готувався до іншого результату переговорів Московії зі США та НАТО. Він чекав поступок з боку Запада. А зараз він навіть не хоче повертатися до України. Якби були поступки Заходу Росії, він би зміг спокійно зливати Україну. А так народ може вимагати від нього теж рішучих дій.
показати весь коментар
11.01.2022 12:19 Відповісти
Для мене філологічне борошно дивитися на слово "відволічуть".
Відволікуть же (хоча краще навіть сказати "відвернуть увагу").
показати весь коментар
11.01.2022 13:53 Відповісти
 
 