Влада Казахстану зобов'яже бізнесменів, які розбагатіли при Назарбаєві, перераховувати гроші до соцфонду: "Настав час віддати належне народу"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив сформувати спеціальний фонд, з якого братимуть гроші на вирішення соціальних проблем республіки. Глава держави очікує на великі відрахування з боку бізнесменів, які розбагатіли під час правління першого казахстанського президента Нурсултана Назарбаєва. Фонду дали назву "Народ Казахстану".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Сьогодні я доручаю утворити громадський соціальний фонд. Він займатиметься вирішенням реальних проблем у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної підтримки", - сказав Токаєв, який виступив перед парламентом.

За словами казахстанського лідера, він очікує на "значні та регулярні відрахування до фонду з боку бізнесу".

"Завдяки першому президентові - єлбаси (Нурсултану Назарбаєву. - Ред.) - у країні з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками. Вважаю, що настав час віддати належне народу Казахстану та допомагати йому на системній та регулярній основі", - наголосив Токаєв.

Коло компаній, які мають вносити гроші у фонд, а також розмір відрахувань визначить уряд.

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Раніше Токаєв ухвалив запровадження п'ятирічного мораторія на збільшення зарплати депутатам, главам регіонів та членам уряду. На думку президента Казахстану, нинішні зарплати досить високі для такого заходу. Серед інших анонсованих заходів щодо покращення фінансового стану громадян Казахстану - забезпечення стабільності валютного ринку та "наведення ладу" на митниці на кордоні з Китаєм.

Ще Токаєв закликав приділити особливу увагу проблемі безробіття та покращити її показники. Лідер Казахстану попередив чиновників, що їм доведеться адаптувати політику у соціальній сфері "під нові реалії" з огляду на пандемію та інші соціальні проблеми.

Нагадаємо, напередодні британські ЗМІ повідомили, що дочка Назарбаєва вивезла із Казахстану 300 мільйонів доларів.