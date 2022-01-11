УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7409 відвідувачів онлайн
Новини
6 416 3
безпека (887) США (21036)

Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести "стратегічний сюрприз" світові, - Рада нацбезпеки США

Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести

У регіоні Тихого океану більше ніж будь-де у світі може скластися несподівана ситуація, що має стратегічне значення.

Про це заявив координатор у справах Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки США Курт Кемпбелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо... ви запитаєте мене, де з найбільшою ймовірністю може виникнути безперечний стратегічний сюрприз, який має у своїй основі конкретні угоди та взаємини, то дуже схоже, це буде в Тихому океані", - наводить видання The Guardian його слова з виступу у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Він зазначив, що, хоча в цьому регіоні США мають колосальні "стратегічні, історичні" інтереси, Вашингтон не залучений достатньою мірою до місцевих справ, на відміну від країн, таких як Австралія та Нова Зеландія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські сенатори вимагають від Байдена жорсткого підходу до "неприйнятного списку вимог" РФ

За словами Кемпбелла, США залишається дуже мало часу для того, щоб діючи з партнерами на кшталт Австралії, Нової Зеландії, Японії та Франції "активізувати власну гру на дошці".

У свою чергу The Guardian уточнює, що такі заяви прозвучали на тлі інформації про можливі плани КНР розгортати бази в районі Тихого океану. Так, повідомлялося про пропозиції Китаю модернізувати інфраструктуру в тихоокеанській державі Кірібаті, острови якої розташовані за 3 тис. км на південний захід від штату США Гаваї. У травні влада Кірібаті заявляла, що плани Китаю військового характеру не мають.

Газета також повідомляє, що раніше низка країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, для багатьох з яких Китай є найбільшим торговельним партнером, наголошували на недостатній ролі США у місцевих економічних справах – з того моменту, коли у 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про запуск процесу виходу країни із Транстихоокеанського партнерства (TPP).

Також читайте: Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

У жовтні президент США Джо Байден заявив лідерам азійських країн, що Вашингтон розпочне переговори щодо створення економічного партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, але деталей ініціативи озвучували мало.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего не понятно, но очень интересно
показати весь коментар
11.01.2022 11:43 Відповісти
Все дуже просто, США дуже мало уваги приділяло тихоокеанському регіону, і своїм партнерам там, тому що все було тихо, але ... "окріп" Китай і "помаленько" "створює" свої бази допомагає "економічно розвиватися" усім мінідержавам цього регіону ...
показати весь коментар
11.01.2022 12:34 Відповісти
Не тим США допомагали в ході WWII.
показати весь коментар
11.01.2022 11:54 Відповісти
 
 