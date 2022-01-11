Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії
Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми солідарні з нашими союзниками та партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми притягуватимемо Росію до відповідальності відповідно до її зобов'язань у межах Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками", - йдеться у заяві спікера МЗС Великої Британії з приводу американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві 10 січня 2022 року.
У заяві зазначено, що Велика Британія тісно співпрацює з союзниками та партнерами, зокрема США, щоб дати зрозуміти Росії, що вона не погоджується з її кампанією щодо підриву її демократичних сусідів. Спікер наголосив, що Росія має припинити свої акти агресії і дотримуватися дипломатичного шляху.
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А то бы, как долбанули по захватчикам!
А что у нас 8 лет, туристическая поездка российских военных в Крым и на заработки на Донбасс?
Совсем крыша поехала у "МЗС Великої Британії".
Представитель США Шерман однозначно и понятно заявила:
И не нужно добавлять от себя слово "полномасштабное".
МЗС Великой Британии его не использовало.
Французская разведка рассматривает три возможных сценария развития событий вокруг Украины. Об этом сообщает на своем сайте радиостанция https://www.europe1.fr/international/crise-en-ukraine-les-renseignements-francais-imaginent-trois-scenarios-possibles-4086919 Europe 1 в день начала переговоров между США и Россией в Женеве. Первый сценарий - полномасштабное вторжение в Украину. По данным французской разведки, Москва может это сделать менее чем за неделю. Вдоль украинской границы Россия развернула от 100 000 до 150 000 военных. Согласно этому сценарию, как с российской, так и с украинской стороны могут быть значительные человеческие потери. Источники Europe 1 сообщают, что на случай такого развития события британцы уже подготовили план срочной эвакуации своих граждан.
Аннексия Донбасса - сценарий, который изучается с особым вниманием, поскольку он считается более вероятным, пишет Europe 1 со ссылкой на высокопоставленного французского военного. Русские могут спровоцировать там инцидент и использовать его как повод для вмешательства, отправки сухопутных войск на сепаратистские территории.
Наконец, третий сценарий - захват стратегических городов на юге Украины для установления сухопутной связи с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.
При любых сценариях европейские штаб-квартиры предполагают, что Россия будет использовать стратегию «войны нового поколения», https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/09/79808-dobitsya-prevoshodstva-nad-ostalnym-chelovechestvom разработанную российским генералом Валерием Герасимовым, которая предполагает тотальный конфликт на военном, экономическом и информационном уровнях.
Бескомпромиссная российская дипломатия
«В отличие от европейцев, русские не ищут компромиссов. Для них дипломатия - это "игра с нулевой суммой": если один выигрывает, другой проигрывает. В их менталитете не существует понятия беспроигрышный вариант», - говорит в интервью еженедельнику https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/crise-en-ukraine-le-probleme-avec-les-russes-c-est-qu-ils-ne-connaissent-pas-le-compromis_2165777.html l'Express высокопоставленный французский дипломат и бывший посол Франции в США (2014 - 2019) Жерар Аро. Он признается, что неоднократно наблюдал за таким поведением россиян в ходе переговоров в Совете Безопасности ООН, где он был постоянным представителем с 2009 по 2014 год.
Бывший посол вспоминает, как во имя интересов Франции пошел на уступку (в интервью он не уточняет, о какой именно уступке идет речь), но русским «не пришло в голову сделать то же самое», какой бы маленькой эта уступка ни была. Дипломат считает, что Запад «обречен с Россией на вечное противостояние». В ситуации с Украиной Жерар Арно полагает, что русским необходимо дать понять, что «выход за рамки приемлемого обойдется им дорого».
«Вот уже пять лет как Эмманюэль Макрон протягивает руку Владимиру путину. В 2017 году приглашал его в Версаль, затем принят его в Брегансоне. Канцлер Германии Ангела Меркель предприняла аналогичные попытки. Ничего не вышло. Настоящая загадка в том, чтобы понять, чего хочет путин, зная, что ни французы, ни немцы не ненавидят русских. В любом случае, мы можем сделать одно наблюдение: у путина никогда не было ни малейшего стремления к открытости или компромиссу в отношении Европы», - говорит бывший французский посол в США.
По его словам, Владимир путин часто рискует и склонен к авантюрам, что он уже продемонстрировал ранее в Грузии, Украине, Сирии и других странах. «На самом деле путин не шахматист, а игрок в покер», - полагает Жерар Аро.
Отвечая на вопрос о намерениях путина в Украине, дипломат полагает, что российский президент хочет сделать из соседней страны «буферное государство, которое навсегда откажется от присоединения к НАТО». По словам Жерара Аро, Россия постоянно одержима идеей, что находится в окружении, в колице врагов, при этом дипломат напоминает, что у нее «нет выхода к теплому морю» и границы ее огромной территории (17 миллионов квадратных километров) по определению неконтролируемы.
«Для Москвы невыносимо видеть развевающийся в Таллинне или Риге флаг НАТО, также как и перспективу присоединения Украины к Западной Европе», - говорит французский дипломат.