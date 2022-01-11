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Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії

Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії

Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми солідарні з нашими союзниками та партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми притягуватимемо Росію до відповідальності відповідно до її зобов'язань у межах Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками", - йдеться у заяві спікера МЗС Великої Британії з приводу американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві 10 січня 2022 року.

У заяві зазначено, що Велика Британія тісно співпрацює з союзниками та партнерами, зокрема США, щоб дати зрозуміти Росії, що вона не погоджується з її кампанією щодо підриву її демократичних сусідів. Спікер наголосив, що Росія має припинити свої акти агресії і дотримуватися дипломатичного шляху.

Читайте також: Лондон із союзниками на Раді Росія-НАТО заявить про неприйнятність нарощування РФ військових сил на кордоні з Україною, - МЗС Британії

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Топ коментарі
+2
Чи щось таки знають ,чи психологічно готовлять українців до нової Мюнхенської змови?
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11.01.2022 11:38
+1
Было бы ? Так оно уже есть ...наши западные кореша совсем что-ли кукухой двинулись ...
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11.01.2022 11:41
+1
Британия недавно утерла нос Кремлю , пройдя своим єсминцем "Дефендер" территориальньіми водами Украиньі вдоль Крьіма. Причем , єкипаж бьіл готов к бою , судя по єкипировке . Респект!
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11.01.2022 11:44
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Чи щось таки знають ,чи психологічно готовлять українців до нової Мюнхенської змови?
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11.01.2022 11:38 Відповісти
Дика орда московітів по- іншому не може існувати 😡
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11.01.2022 11:41 Відповісти
Было бы ? Так оно уже есть ...наши западные кореша совсем что-ли кукухой двинулись ...
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11.01.2022 11:41 Відповісти
Британия недавно утерла нос Кремлю , пройдя своим єсминцем "Дефендер" территориальньіми водами Украиньі вдоль Крьіма. Причем , єкипаж бьіл готов к бою , судя по єкипировке . Респект!
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11.01.2022 11:44 Відповісти
Они только не заметили военного вторжения в Крым.
А то бы, как долбанули по захватчикам!
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11.01.2022 11:46 Відповісти
Здрасте! Приехали!
А что у нас 8 лет, туристическая поездка российских военных в Крым и на заработки на Донбасс?
Совсем крыша поехала у "МЗС Великої Британії".
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11.01.2022 11:45 Відповісти
Дах поїхав у вас. Ви не розумієте, що гібридна війна і повномасштабне вторгнення - це, як кажуть в Одесі, две большие разницы? Повномасштабне вторгнення - це бомбардування всіх міст України і рашистські танкиив Києві.
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11.01.2022 12:57 Відповісти
Света, не нужно так истерить.
Представитель США Шерман однозначно и понятно заявила:

И не нужно добавлять от себя слово "полномасштабное".
МЗС Великой Британии его не использовало.
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11.01.2022 13:04 Відповісти
Росія вже вторгнулася в Українe і віджала Крим. Сьогодні вони хазяйнують в Донецьку і Луганську, роздають свої паспорти і роблять з хахлів кацапів - то хіба це не напад, не окупація? І далі вони полізуть, але не там, де підігнали під наш кордон свої війська, то вони лякають Європу і відволікають їх увагу від Білорусі і Казахстану. Чим довше їхні танки будуть гарцувати біля наших кордонів, тим чаще вони будуть повертати у тюрму народів ті народи, які у 1991 році звідти вийшли. Немає перешкод кацапам захопити Киргизстан, Узбекистан, чи до кінця вірменів. А далі в Україну вони будуть йти через свої армії в так званних "ДНР" і "ЛНР". Їхні військові надінуть їх форми, знаки розпізнання і шеврони і під їх прапорами будуть пробивати коридор до Криму. І це буде обов'язково.
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11.01.2022 11:46 Відповісти
Три сценария французской разведки

Французская разведка рассматривает три возможных сценария развития событий вокруг Украины. Об этом сообщает на своем сайте радиостанция https://www.europe1.fr/international/crise-en-ukraine-les-renseignements-francais-imaginent-trois-scenarios-possibles-4086919 Europe 1 в день начала переговоров между США и Россией в Женеве. Первый сценарий - полномасштабное вторжение в Украину. По данным французской разведки, Москва может это сделать менее чем за неделю. Вдоль украинской границы Россия развернула от 100 000 до 150 000 военных. Согласно этому сценарию, как с российской, так и с украинской стороны могут быть значительные человеческие потери. Источники Europe 1 сообщают, что на случай такого развития события британцы уже подготовили план срочной эвакуации своих граждан.

Аннексия Донбасса - сценарий, который изучается с особым вниманием, поскольку он считается более вероятным, пишет Europe 1 со ссылкой на высокопоставленного французского военного. Русские могут спровоцировать там инцидент и использовать его как повод для вмешательства, отправки сухопутных войск на сепаратистские территории.

Наконец, третий сценарий - захват стратегических городов на юге Украины для установления сухопутной связи с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.

При любых сценариях европейские штаб-квартиры предполагают, что Россия будет использовать стратегию «войны нового поколения», https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/09/79808-dobitsya-prevoshodstva-nad-ostalnym-chelovechestvom разработанную российским генералом Валерием Герасимовым, которая предполагает тотальный конфликт на военном, экономическом и информационном уровнях.
Бескомпромиссная российская дипломатия

«В отличие от европейцев, русские не ищут компромиссов. Для них дипломатия - это "игра с нулевой суммой": если один выигрывает, другой проигрывает. В их менталитете не существует понятия беспроигрышный вариант», - говорит в интервью еженедельнику https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/crise-en-ukraine-le-probleme-avec-les-russes-c-est-qu-ils-ne-connaissent-pas-le-compromis_2165777.html l'Express высокопоставленный французский дипломат и бывший посол Франции в США (2014 - 2019) Жерар Аро. Он признается, что неоднократно наблюдал за таким поведением россиян в ходе переговоров в Совете Безопасности ООН, где он был постоянным представителем с 2009 по 2014 год.

Бывший посол вспоминает, как во имя интересов Франции пошел на уступку (в интервью он не уточняет, о какой именно уступке идет речь), но русским «не пришло в голову сделать то же самое», какой бы маленькой эта уступка ни была. Дипломат считает, что Запад «обречен с Россией на вечное противостояние». В ситуации с Украиной Жерар Арно полагает, что русским необходимо дать понять, что «выход за рамки приемлемого обойдется им дорого».

«Вот уже пять лет как Эмманюэль Макрон протягивает руку Владимиру путину. В 2017 году приглашал его в Версаль, затем принят его в Брегансоне. Канцлер Германии Ангела Меркель предприняла аналогичные попытки. Ничего не вышло. Настоящая загадка в том, чтобы понять, чего хочет путин, зная, что ни французы, ни немцы не ненавидят русских. В любом случае, мы можем сделать одно наблюдение: у путина никогда не было ни малейшего стремления к открытости или компромиссу в отношении Европы», - говорит бывший французский посол в США.

По его словам, Владимир путин часто рискует и склонен к авантюрам, что он уже продемонстрировал ранее в Грузии, Украине, Сирии и других странах. «На самом деле путин не шахматист, а игрок в покер», - полагает Жерар Аро.

Отвечая на вопрос о намерениях путина в Украине, дипломат полагает, что российский президент хочет сделать из соседней страны «буферное государство, которое навсегда откажется от присоединения к НАТО». По словам Жерара Аро, Россия постоянно одержима идеей, что находится в окружении, в колице врагов, при этом дипломат напоминает, что у нее «нет выхода к теплому морю» и границы ее огромной территории (17 миллионов квадратных километров) по определению неконтролируемы.

«Для Москвы невыносимо видеть развевающийся в Таллинне или Риге флаг НАТО, также как и перспективу присоединения Украины к Западной Европе», - говорит французский дипломат.
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11.01.2022 11:46 Відповісти
 
 