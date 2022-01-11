Представник США Шерман про переговори з РФ: "Ми чітко заявили, що за глибше вторгнення в Україну буде значна ціна і наслідки"
США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.
Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман заявила про жорстку позицію підтримки України після переговорів з Російською Федерацією у Женеві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Ми були твердими у незгоді з безпековими пропозиціями, які є просто нездійсненними для Сполучених Штатів. Ми не дозволимо будь-кому силою зачинити політику НАТО "відкритих дверей", яка завжди була центральною для альянсу НАТО. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які бажають працювати зі Сполученими Штатами. І ми не ухвалюватимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи, або про НАТО без НАТО. Як ми кажемо нашим союзникам і партнерам: нічого про вас без вас", - наголосила Шерман.
Також вона нагадала, що Росія стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців.
"Тим часом, Москва стверджує, що це Україна прагне конфлікту і поводиться провокаційно, а не Росія. Необхідно ще раз підкреслити, що це Росія вторглася в Україну у 2014 році. Це Росія продовжує розпалювати на сході України війну, яка забрала життя близько 14 тисяч українців. І зараз дії Росії спричиняють поновлення кризи не лише для України, але для усієї Європи", - наголосила Шерман.
"Одна країна не може змінювати кордони іншої силою або диктувати умови зовнішньої політики іншої країни, або забороняти іншій країні обирати свої власні альянси. Це базові принципи міжнародної системи, і вони є принципами, з якими Росія раніше погоджувалася багато разів впродовж років", - сказала Шерман.
Вона наголосила, що США вітатимуть здобуття реального прогресу через дипломатію.
Також американський дипломат повторила, що справжній прогрес можливий лише в умовах деескалації, а не ескалації.
"Якщо Росія залишатиметься за столом переговорів і робитиме конкретні кроки для деескалації, ми віримо, що можемо збудувати прогрес. Але якщо Росія зійде з дипломатичного шляху, то буде досить очевидно, що вона взагалі ніколи не була серйозною стосовно слідування дипломатії", - наголосила Шерман.
"Ми чітко заявили, що якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, буде значна ціна і наслідки, які перевищуватимуть ті межі, з якими вона стикнулася у 2014 році", - заявила Шерман.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапине наважаться на повномаштабну війну проти України, це для них буде як для ссср - Афганістан, та і взагалі вони хоть і лишньохромосомі але не настільки щоб тупо йти на мясо, знаючи що їх в Україні будуть на ніж садити навіть підлітки та жінки!