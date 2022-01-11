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Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо

Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо

Кремль не бачить приводу для оптимізму після переговорів щодо гарантій безпеки, які напередодні провів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков із заступницею голови Держдепу США Венді Шерман у Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки що, скажімо так, суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори", - сказав він.

Він також додав, що важливим є результат цих переговорів, а "не процес заради процесу".

"За результатом поки що сказати нічого. Ще кілька раундів, які дозволять скласти більш чітке розуміння того, де ми знаходимося з американцями. Поки що якісь висновки робити неможливо", - вважає прессекретар президента країни-агресора.

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Автор: 
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Топ коментарі
+19
Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
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11.01.2022 11:52
+15
І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
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11.01.2022 11:51
+6
это хорошо
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11.01.2022 11:51
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11.01.2022 11:51 Відповісти
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11.01.2022 12:46 Відповісти
судя по писку в тряпочку и отсутствия бравурности на Рашка ТВ сказать то нечего априори Вову послали лесом и полем и далеко... он просто как картежник берет на понт махлюет но потом могут и морду набить и сильно.... гопник думает как гопник США думают иначе да они считают бабки сколько им это будет стоить и чем они возьмут комиссионные... История никому ничему увы не учит все кто начинал войны выигрывал сражения и покорял государства и пространства в Итоге сходили со сцены Цивилизации народы империй становились изнгоями и рабами своих же пленников до этого... 1 Мировая кто начал проиграл 2 Мировая Начала Германия и СССР в Польше потом Германия решила опередить СССПР хотя СССР собирался нападать на Германию и при этом верили в договор с Германией ...Экономически обрушить Россию можно за полгода... лишии ее просто денег за газщ и нефт просто тупо 2-3 месяца не покупать газ и нефть и все захлебнется от отсуствия денег если пройтись по просторам России достаточно уничтожить однопутку с центра на Дальний Восток железку и крупные энергетические зоны- города дающие энергию... покажите мне чудо -чтобы заводы поставляющие боеприпасы технику работали без света.. ага... страна Рашка рухнет не то что к состоянию 1913 года... а до 1770 года ...и да человеческие ресурсы небезграничны... и думаю половина народов которых россияне прижали к ногтю будут воевать за то чтобы не пойти на какую то войну где то там о чем они например Якутия та же понятия не имеет...а потом санкции эмбарго голод остуствие гумманитарки ОНН и пальцем не пошевелит кстати из Совета ООН Бзопаности Россия вылетит как пробка пугалки а вот мы бабахнем атомной бомбой надоедят миру.ну бабахайте все ведь поймут что дебилам ничего не прописано никакие уступки и законы аппетиты наглост растут именно из за отсуствия что не дают Пенделя в рыло Путину прямо или опосредованно... а США наверняка знает все финансовые закрома людей окружения Путина и встанет вопрос хотите свое бабло нема пытання сдайте Путина как покойника для музея чучелом принесите нам его в кандалах для ГААГИ и Гуантанамо нам фиолетово... Шойгу в России нуль правят там разведка и контрразведка...как и правили компромата столько что утопят любого им надо жить а не воевать они расчитывали на массовое предательство у нас а не облом вышел...Зеленский дуралей катается на лыжах да кошмар но думаю в ситуации с ним --пусть лучше катается.... чем пытается командовать парадом...
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11.01.2022 12:53 Відповісти
согласен. но с этим:

:и думаю половина народов которых россияне прижали к ногтю будут воевать за то чтобы не пойти на какую то войну:

не уверен.

маховик ненависти в москве раскручивается.
почитайте комменты под статьями московских ястребов.
они реально ненавидять США, Украину, Грузию и весь мир.
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11.01.2022 13:05 Відповісти
І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
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11.01.2022 11:51 Відповісти
это точно
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11.01.2022 11:54 Відповісти
Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
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11.01.2022 11:52 Відповісти
У рфії повинно бути кілька варіантів, а саме- іти на йух понад річкою, або навпростець.)
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11.01.2022 12:00 Відповісти
Пора закатывать губу и хоронить Пуйла.
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11.01.2022 11:53 Відповісти
Звичайно, якщо ро$ійські вимоги щодо НАТО лишилися просто вологими фантазіями.
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11.01.2022 12:00 Відповісти
Пєскова дочку нах вишвирнуть з США назад в Рабські Вимірати
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11.01.2022 12:01 Відповісти
Що, кацапи, дожилися? Вам вже не вірять не тільки американці, а навіть і європейці. Кого ви вирішили залякати? Поляки сміливо вам дідуть молотком по яйцях і ще є купа, які готові дати пенделя. Самі бійтеся і на це є причини і вони ось-ось вилізуть і не з однієї сторони. Будете намагатися лізти далі в Україну - отримаєжте не тільки по яйцях, а і по тупій ординській голові. Херачити будемо вас тут і звичайно перейдемо до домівок найманців, не вийде у вас воювати на чужій території.
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11.01.2022 12:04 Відповісти
Походу манатки собирать пора не НАТО!
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11.01.2022 12:08 Відповісти
не важливі результати переговорів, якщо зе поїхало на таємні переговори з козаком від бородатої бабушки
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11.01.2022 12:24 Відповісти
Забыл добавить,что для оптимизма сугубо кацапских мразей.
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11.01.2022 12:24 Відповісти
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11.01.2022 12:26 Відповісти
Раз оптимизма нет у кацапстана,значит он удрал в Украину ! ))
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11.01.2022 12:26 Відповісти
Байденко и Порошенко говорили по телефону 2 часа..., Кажуть що Байденко призначив дЕрмака начальником РАБссии...
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11.01.2022 12:28 Відповісти
Кажуть що Стингеры прилетіли до України....та брешуть моцкалі...вони після Байрактарів у Н.Карабасі й досі не пришли до тями...
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11.01.2022 12:34 Відповісти
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11.01.2022 12:36 Відповісти
Значит Американцы валить не собираются и гопники сразу сдулись , Оптимизма у их видите Нет, ну и ладненько все по плану.
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11.01.2022 12:41 Відповісти
Лупатенький оптимизму захотел??????
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11.01.2022 12:47 Відповісти
Генштаб РАБссии рассекретил данные о дохлом Варшавском договоре...,оказывается после распада СССра в августе 1991 года из бывших стран соцлагеря РАБссия перевезла за Урал 50 000 танков разной модификации...,та брешуть..там наверно все 100 000 того металлолома...
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11.01.2022 12:47 Відповісти
Які вам ще гарантії безпеки коли самі кидаєтеся на сусідів як скаженні собаки!
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11.01.2022 13:10 Відповісти
Странно говорить об оптимизме, когда ты, постоянно блея о каком то братстве, развязываешь войну со своим соседом, лезешь своим свинячим рылом, во внутренние дела близлежащих стран. Ведя политику откровенного шантажа, ультиматумов, каких то бредовых требований, для влияния на внутреннюю и внешнюю политику суверенных государств. При этом обильно поливая все это откровенным, грязным враньем. Это шовинистическое, смердячее на весь мир образование, параша, ничего кроме ненависти к себе воспитать не может. Убивая недовольных, политикой кремлевских шизтфренов, как у себя так и по всему миру, трепаться, что параша ведет "миролюбивую политику, это верх цинизма. Кацапы как были грязными, ублюдочными скотами, такими и остались.
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11.01.2022 14:23 Відповісти
Не видите повода для оптимизма ?
Это радует.
Значит, соснули тунца, и это правильно - нормальное состояние вещей.
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11.01.2022 16:14 Відповісти
 
 