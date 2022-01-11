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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Міноборони (7025) розвідка (3805)

Командування ЗС РФ на Донбасі проводить "тиждень мобілізаційної готовності" та розшукує резервістів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Водночас силові структури окупаційних адміністрацій у посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія посилила війська на території Донбасу бойовиками та засобами враження, - ГУР МО

Командування ЗС РФ на Донбасі проводить тиждень мобілізаційної готовності та розшукує резервістів, - розвідка 01
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Долботятлы все не навоюются, затрахали , загадили уже весь белый ссвет.
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11.01.2022 11:56 Відповісти
розшукує резервістів

Ну, насильно мил не будешь
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11.01.2022 11:57 Відповісти
Вы разорвете дип. отношения и перекроете границу с Рахой в конце концов или нет? Как можно кому то рассказывать что Украина воюет с Рашкой если официально мы до сих пор сотрудничаем.
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11.01.2022 12:08 Відповісти
У оманского осла недвига в Крыму.Если разорвать дип.отношения-то путин нападет подымет квартплату. Ленка Скумбриевич будет недовольна.
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11.01.2022 12:35 Відповісти
Знакомые рассказывали,что калек было море в 15-ом году. Щас никого. Хотя стрельба переодически идет. Неужели их опять на Соловки переправили как "самовары сталина" ?
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11.01.2022 12:31 Відповісти
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11.01.2022 12:31 Відповісти
Та все резервисты уже в Украину убежали… или в Якутск на шахте метиловый спирт жрать…
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11.01.2022 12:44 Відповісти
Отобрать водку и наркотики-мобилизация по лыдыныровски.
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11.01.2022 12:45 Відповісти
 
 