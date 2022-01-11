Командування ЗС РФ на Донбасі проводить "тиждень мобілізаційної готовності" та розшукує резервістів, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
Так, за даними української розвідки, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.
Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.
Водночас силові структури окупаційних адміністрацій у посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, насильно мил не будешь
нападетподымет квартплату. Ленка Скумбриевич будет недовольна.