Командування ЗС РФ на Донбасі проводить "тиждень мобілізаційної готовності" та розшукує резервістів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Так, за даними української розвідки, з 10 січня за єдиним планом підготовки ЗС РФ у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Водночас силові структури окупаційних адміністрацій у посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

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