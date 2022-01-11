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дезінформація (332) перемовини (2718) росія (63614) США (21036) Псакі (148)

США готові до поширення Росією дезінформації щодо переговорів стосовно гарантій безпеки, - Псакі

США готові до поширення Росією дезінформації щодо переговорів стосовно гарантій безпеки, - Псакі

Адміністрація президента США Джо Байдена готується до того, що російська сторона поширюватиме дезінформацію про переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеві, а також спробує спровокувати привід для подальшої дестабілізації.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я зазначу пару речей... Ми готуємося до можливості і ймовірності, я маю сказати, що ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія буде поширювати дезінформацію про зобов'язання, яких не було. Або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію", - зазначила вона.

На заяву Псакі вже відреагували в посольстві Росії в США.

"Рішуче відкидаємо подібні інсинуації. Російські офіційні заяви повністю відповідають дійсності. Наша країна з самого початку демонструвала максимальну транспарентність в тому, що стосується цього діалогу", - зазначили в посольстві.

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так нахєра ви з ними взагалі переговорюєтесь? Щоб дати привід поширити дезинформацію?
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11.01.2022 12:02 Відповісти
Американці молодці,- кацапи бояться правди! Треба діяти на випередження, тоді їх брехня сходить на пси.
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11.01.2022 12:05 Відповісти
Псаки вьізвала на себя "огонь" всех утюгов роспропагандьі , сегодня на РТ будет шабаш !
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11.01.2022 12:13 Відповісти
Та всі ці заяви хоч від псакі хоч від мусакі з-за порєбріка - не вартують нічого, невже незрозуміло що ніхто не розкриє реальних домовленостей. Не треба пісяти кропом від заяв, дивіться на те що буде відбуватися в реальному матеріальному світі.
Конкретні дії і відповідний результат - ось це і буде те про що домовилися.
Судячи з усього Україну примусять виконувати мінські домовленості за формулою штанмаєра але для цього треба підготувати піпл - тобто нас. Саме для цього йде нагнітання ситуації в інформаційному просторі - самий дешевий спосіб досягнення необхідного результату.
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11.01.2022 12:20 Відповісти
 
 