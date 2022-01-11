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В Україні почалася четверта хвиля коронавірусу: у нас є 10-15 діб, щоб максимально підготуватися, - головний санлікар Херсонщини Ромаскевич

В Україні почалася четверта хвиля коронавірусу: у нас є 10-15 діб, щоб максимально підготуватися, - головний санлікар Херсонщини Ромаскевич

В Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу. її пік, за прогнозами, буде в лютому-березні.

Про це розповів головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджую поступове наростання захворюваності COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок 4-ої хвилі. Невисокі темпи приросту обумовлені насамперед незначною часткою серед інфікованих, пацієнтів, заражених штамом "ОМІКРОН". У міру зростання його частки в загальній структурі хворих зростатиме і інтенсивність епідемічного процесу. Високі показники захворюваності матимемо через 10-15 днів, пікові показники у лютому-березні цього року! Готуємо систему протиепідемічного захисту, нарощуємо резерви потужності лікувальних закладів (насамперед у частині забезпечення киснем), вакцинуємося і нехай допоможе нам Бог!" - заявив він.

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"Буду вам казати відверто, у нас є 10-15 діб на те, щоб підготуватися максимально до наступної хвилі пандемії COVID-19 в Україні. Тому для мене бустерні й додаткові дози – це питання працюючих стаціонарів. Найважче, коли пацієнти поступають у лікарню, а лікарі хворіють і там нема, кому працювати", – розповів Ромаскевич Радіо свобода.

За словами санітарного лікаря, судячи з ситуації, яка зараз складається з розвитком пандемії в Сполучених Штатах та Європі, такої хвилі, яка очікується в Україні, ще не було.

Слова Ромаскевича щодо прогнозів нової хвилі епідемії коронавірусу через штам "омікрон" в Україні підтверджує також лікар-імунолог Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой.

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"Варто готуватися, причому я навіть не певен, що в нас є 10-12 днів. Я думаю, що зростання (захворюваності. – Ред.) піде одразу, в перші дні, як діти підуть до школи. Те що він ("омікрон". – Ред.) вже є в Україні – це факт. Він просто шаленими темпами дає зростання, тому не думаю, що в нас є ці 10-12 днів", – сказав він в ефірі програми.

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Топ коментарі
+8
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11.01.2022 12:22
+7
Як зручно. Корпоративи провели, можна знову людей кошмарити. Який розумний все ж таки вірус.
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11.01.2022 12:02
+3
Осталось две недели что бы зарегистрироваться в ДІЇ и успеть получить продуктовые карточки.
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11.01.2022 12:46
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Як зручно. Корпоративи провели, можна знову людей кошмарити. Який розумний все ж таки вірус.
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11.01.2022 12:02 Відповісти
У него тоже были корпоративы, дайте отдохнуть
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11.01.2022 12:16 Відповісти
кто там и кого кошмарит? никто уже ничего не боится..., просто, если попадете в больничку вы или ваши, не дай бог, близкие, все ценики уже будут готовы, все ж подорожало, поэтому глоток кислорода уже будет стоить не так как раньше, а немного дороже..., ну и лекарства, соответственно, а ну еще, сильно поднимутся в цене свободные койки...
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11.01.2022 12:20 Відповісти
Ключевое в Вашем высказывании ЕСЛИ.
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11.01.2022 13:02 Відповісти
Не стоит расстраиваться ,мы все умрём ...
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11.01.2022 12:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AMzm5D3CWxk https://www.youtube.com/watch?v=AMzm5D3CWxk

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11.01.2022 12:12 Відповісти
мы чемпионы по борьбе с коронавирусом..., так заявил величайший государственный деятель всех времен и народов..., неужели с тех пор что-то изменилось....
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11.01.2022 12:14 Відповісти
Время пришло, на часах 00:00
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11.01.2022 12:15 Відповісти
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11.01.2022 12:22 Відповісти
Найстрашніший це YaNeDumayuSvoeyuGolovoyu2021 , подейкують що група ризику в першу чергу прихильники одного депутата родом з Одеської області.
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11.01.2022 12:59 Відповісти
Осталось две недели что бы зарегистрироваться в ДІЇ и успеть получить продуктовые карточки.
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11.01.2022 12:46 Відповісти
ну-ну ...не горячитесь... зельцу еще днюху надо вертолетами слетать )))) 44 это ж не лох в 42))))
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11.01.2022 12:49 Відповісти
просто на праздники зебильная власть поиздержалась, вот и надо восполнять закрома карманов...
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11.01.2022 12:51 Відповісти
Треба писати так як воно є. У нас почалася четверта хвиля коронабєсія. Так вірніше буде.
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11.01.2022 13:01 Відповісти
Прям по расписанию , у пиндосов наплыв в аккурат через 2 недели после их рождества, у нас пока Крещение не отгуляют
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11.01.2022 13:09 Відповісти
Ковидобесы погуляли на новый год, надежность прививок при массовом скоплении людей проверили...?
А а теперь внимание!!! С целью недопущенния новой волны короновируса, сохранения жизни и здоровья окружающих ...На дополнительную вацинацию...Бегоооом...руки в локтях сгибаем, корпус тела подаем вперед уроды...Марш!!!!
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11.01.2022 13:12 Відповісти
Який жах . Знову антиваксери втрачатимуть по 800 бійців за добу . Так шкода людей . Висловлюю занепокоєння і рекомендую вакцинуватись .
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11.01.2022 14:01 Відповісти
не знаю я и те не заметил за окном все тоже
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11.01.2022 14:21 Відповісти
Нет, 10-12 дней у ВАС нет, потому что гетман Порошенко возвращается 17-го января, и это означает, что вас, Слуги Народа, будут выметать поганым веником (иначе смысла возвращаться Порошенко нет).

А на досуге ответьте, долбодятлы, на один вопрос:
- как сможет получить продовольственные карточки малоимущий, у которого нет смартфона и кто за него получит выделенную ему помощь (если она таким людям вообще будет выделена)?
Долбодятлы из слуг Народ аживут в своем, виртуальном измерении, и в народ не ходят, верно?
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11.01.2022 15:17 Відповісти
Волна за волной, главное по расписанию и вовремя) Болеть холопы должны согласно правилам! Когда сказали, тогда и заболели
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11.01.2022 15:24 Відповісти
 
 