В Україні почалася четверта хвиля коронавірусу: у нас є 10-15 діб, щоб максимально підготуватися, - головний санлікар Херсонщини Ромаскевич

В Україні розпочинається нова, четверта хвиля коронавірусу. її пік, за прогнозами, буде в лютому-березні.

Про це розповів головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджую поступове наростання захворюваності COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок 4-ої хвилі. Невисокі темпи приросту обумовлені насамперед незначною часткою серед інфікованих, пацієнтів, заражених штамом "ОМІКРОН". У міру зростання його частки в загальній структурі хворих зростатиме і інтенсивність епідемічного процесу. Високі показники захворюваності матимемо через 10-15 днів, пікові показники у лютому-березні цього року! Готуємо систему протиепідемічного захисту, нарощуємо резерви потужності лікувальних закладів (насамперед у частині забезпечення киснем), вакцинуємося і нехай допоможе нам Бог!" - заявив він.

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"Буду вам казати відверто, у нас є 10-15 діб на те, щоб підготуватися максимально до наступної хвилі пандемії COVID-19 в Україні. Тому для мене бустерні й додаткові дози – це питання працюючих стаціонарів. Найважче, коли пацієнти поступають у лікарню, а лікарі хворіють і там нема, кому працювати", – розповів Ромаскевич Радіо свобода.

За словами санітарного лікаря, судячи з ситуації, яка зараз складається з розвитком пандемії в Сполучених Штатах та Європі, такої хвилі, яка очікується в Україні, ще не було.

Слова Ромаскевича щодо прогнозів нової хвилі епідемії коронавірусу через штам "омікрон" в Україні підтверджує також лікар-імунолог Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донськой.

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"Варто готуватися, причому я навіть не певен, що в нас є 10-12 днів. Я думаю, що зростання (захворюваності. – Ред.) піде одразу, в перші дні, як діти підуть до школи. Те що він ("омікрон". – Ред.) вже є в Україні – це факт. Він просто шаленими темпами дає зростання, тому не думаю, що в нас є ці 10-12 днів", – сказав він в ефірі програми.