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Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

12 січня о 19:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена переговорам США і НАТО з Росією, що мають на меті стримати нову хвилю агресії Кремля проти України і Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники дискусії обговорять наступні питання:

- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
- Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
- Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

Участь в обговоренні візмуть:

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;
Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Автор: 
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Топ коментарі
+6
надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
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11.01.2022 12:50
+3
А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
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11.01.2022 12:55
+3
Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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11.01.2022 13:14
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надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
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11.01.2022 12:50 Відповісти
Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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11.01.2022 13:14 Відповісти
Больной бред. Выдвигайся на передовую.
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11.01.2022 13:20 Відповісти
Яценюку в 2014-2016 роках потрібно було займатися зовнішньою політикою,а не економікою.
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11.01.2022 13:31 Відповісти
Зеленые за 2 года уже и экономику разрушили и достижения во внешней политике.
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11.01.2022 18:54 Відповісти
А, куда же ему гнать войска? Вы примерьте на себе его шкуру. Он же тоже боится, и готовит к обороне свои рубежи на опасном направлении. У России государственная доктрина такая, что на неё все хотят напасть и отобрать у неё нефть и газ. Поэтому они и вооружается. Кстати эта доктрина, она не на пустом месте. Углеводороды в мире заканчиваются. Многим уже ветряками и солнечными батарейками приходится пользоваться для экономии газа и нефти. А им Бог дал огромные залежи, несправедливо.
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11.01.2022 13:40 Відповісти
Государственная доктрина РФ как и СССР, как и рос. империи - нападение и захват чужих земель и ресурсов. В СССР красная армия создавалась только для нападения, диверсии и захвата. Никогда не было доктрины защиты. Только агрессия. Так что если Путин гонит свои армии к границе Украины, то только для нападения и дальнейшего захвата Украины, Молдовы и далее как получится.
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11.01.2022 18:52 Відповісти
В военных академиях всего мира, учат встречать врага не на своей территории. Вполне возможно, что начало войны, может начаться и на указанных вами территориях.
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11.01.2022 19:41 Відповісти
ЗЕнеЛох появился благодаря таким как ты...!
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11.01.2022 18:32 Відповісти
Это форум "бывших", так что логичнее было бы присутствие Пороха.
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11.01.2022 14:04 Відповісти
так видосика просто не будет...?(((
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11.01.2022 18:33 Відповісти
А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
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11.01.2022 12:55 Відповісти
"Успехи Зеленского: вместо "кофе в Вене", талоны на еду в смартфоне"
https://www.youtube.com/watch?v=Ya-C6n_nITc
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11.01.2022 12:57 Відповісти
Власться, если прямо сейчас , США и Британия ,разместят свой контингент, на ключевых объектах Украины , аэропорты , Тэс, АЭС и плотины , ЖД мосты
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11.01.2022 13:04 Відповісти
Они смогут разместить свои войска на военной базе НАТО, допустим в Краматорске. И аэродром есть и штаб ССО там. Но что они смогут развернуть без официального приглашения? Дерьмак не даст этого сделать.
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11.01.2022 13:35 Відповісти
Вдасться
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11.01.2022 13:05 Відповісти
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11.01.2022 13:13 Відповісти
Украина,тримайся!
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11.01.2022 13:16 Відповісти
Из книги маршала Шапошникова "Мозг армии" написано...: для полномасшабного наступления на противника,нужно хотя бы минимальное троекратное преимущество в живой силе и технике,конец цитаты.А это значит,что на сегодня того мавзолейного дерьма что расположилось вдоль границ Украины явно недостаточно...,даже минимального...
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11.01.2022 13:19 Відповісти
 
 