Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

12 січня о 19:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена переговорам США і НАТО з Росією, що мають на меті стримати нову хвилю агресії Кремля проти України і Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники дискусії обговорять наступні питання:

- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?

- Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?

- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?

- Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?

- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

Участь в обговоренні візмуть:



Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;

Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;

Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);

Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;

Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;

Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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