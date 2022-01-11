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Постпред США при ООН Томас-Грінфілд про вторгнення РФ в Україну: Дії Москви вказують на те, що вона робить кроки в цьому напрямку

Постпред США при ООН Томас-Грінфілд про вторгнення РФ в Україну: Дії Москви вказують на те, що вона робить кроки в цьому напрямку

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США продовжать підготовку відповіді на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Всі вжиті Москвою кроки вказують на такі наміри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться на сайті американської місії.

Томас-Грінфілд заявила, що хотіла б вірити словам російського заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що в Москви немає планів захопити Україну.

"Я хотіла б, щоб виявилося правдою, що у них немає планів (вторгнення в Україну, - Ред.). Але все, що ми бачили досі, вказує на те, що вони роблять кроки в цьому напрямку", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, якщо Росія "вирішила не просуватися далі в цьому" через взаємодію з США "в останні тижні, коли президент Байден двічі говорив з президентом Путіним, то це добре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії

Вона заявила, що майбутні дні США будуть продовжувати докладати всіх зусиль для деескалації, діалогу і дипломатичного врегулювання цієї ситуації.

Нагадаємо, у Байдена готуються до дезінформації від Росії про переговори в Женеві.
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в американському істеблішменті останнім часом лунають адекватні заяви. Підкріпити би їх ще й діями... ну, хоча би (якщо не зброєю Україні в необхідній кількості) санкціями проти зрадників-чиновників з Банкової...
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11.01.2022 12:58 Відповісти
Не мечтай , санкции готовят против Кремля !
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11.01.2022 13:00 Відповісти
так на Банковій - кремлівські воші, починаючи з породи д'єрмака
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11.01.2022 13:03 Відповісти
Сам придумал ? Сообщи в Кремль , они не в курсах !😂
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11.01.2022 13:55 Відповісти
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11.01.2022 15:26 Відповісти
 
 