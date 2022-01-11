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Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти

Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що направлені до Казахстану на тлі нещодавніх масових протестів російські військові можуть затриматися на території цієї країни.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Radio 4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Досвід показує, що коли приходять росіяни, їм потім складно піти", - сказав Боррель.

Також дипломат зазначив, що військову інтервенцію РФ у Казахстані можна вважати ще одним прикладом зусиль Путіна, спрямованих на повернення до колишнього СРСР.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія є стороною збройного конфлікту на сході України, а будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+3
Там кацапы с пьяным телом:
Ты их в дверь - они в окно! (с)
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11.01.2022 12:53
+3
Почему же нам советуют пристать на формулу *Х***ла-Штанмайера* и признать фактически дамбас и крым расийскими? Все же понимают что Х***ло еще более воспрявши духом, что все у него получается, двинется дальше на Харьков, Одессу, Киев и даже Львов.
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11.01.2022 12:59
+3
Яркий пример тому Приднестровье... Только так уже говорил Столтенберг пару дней ранее, а МИД РФ в стиле гопников из подвортни отвечал, что все американцы насильники и убийцы. Боррель просто повторил слова генсека НАТО
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11.01.2022 12:59
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Там кацапы с пьяным телом:
Ты их в дверь - они в окно! (с)
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11.01.2022 12:53 Відповісти
"..с пьным телом, козьим рылом в провонявшихся лаптях"
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11.01.2022 12:59 Відповісти
Почему же нам советуют пристать на формулу *Х***ла-Штанмайера* и признать фактически дамбас и крым расийскими? Все же понимают что Х***ло еще более воспрявши духом, что все у него получается, двинется дальше на Харьков, Одессу, Киев и даже Львов.
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11.01.2022 12:59 Відповісти
Яркий пример тому Приднестровье... Только так уже говорил Столтенберг пару дней ранее, а МИД РФ в стиле гопников из подвортни отвечал, что все американцы насильники и убийцы. Боррель просто повторил слова генсека НАТО
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11.01.2022 12:59 Відповісти
парадокс парашных "миротворцев": - быстрее всех среди этих ублюдков, из районов их "миротворчества" уходят те, которым местные жители ноги поотрывают )).
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11.01.2022 13:12 Відповісти
следствие 1 из парадокса:- хотите чтобы парашные "миротворцы" все и побыстрее ушли, отрывайте им всем побыстрее ноги любым доступным способом ))
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11.01.2022 13:15 Відповісти
А можна і голови ?
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11.01.2022 13:28 Відповісти
нужно.
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11.01.2022 13:31 Відповісти
следствие 2 из парадокса: - с "миротворческими" миссиями больше никогда и никуда не приходят те парашники, которым поотрывало ноги в их предыдущей карательной операции.))
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11.01.2022 13:34 Відповісти
Чим сильніша імперія - тим складніше їй піти з колоній...Англія пішла з Індіі,Франція пішла з Африки,Росія пішла...тут навіть важко перелічити країни і Штати теж тікають то звідти,то звідти...Потім хтось повертається,а хтось приходить новий...святе місце не пустує...І тільки одиницям суджено з колоній стати метрополіями як то Китаю,але Україні то не світить...Не світить то Україні і наше щастя то притулитись до когось сильнішого...От це право ми маємо...поки що...не помилитись би...Бо чим довше думаєм - тим гірше обираєм...
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11.01.2022 13:37 Відповісти
 
 