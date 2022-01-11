Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати
Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький 30 грудня 2021 року отримав майже 904 тис. грн заробітної плати.
Про це повідомив адвокат Роман Васильняк, передає Цензор.НЕТ.
"Круто бути суддею Конституційного Суду України! Вирішили народні депутати обмежити судову винагороду (на час карантину), а ти "бах" і визнаєш це рішення неконституційним через КСУ, де ти Голова. Потім йдеш в ОАСК і отримуєш позитивне рішення. Потім (до вирішення справи в апеляційному та касаційному порядку) отримуєш усе баблішко одразу. Мільйон під ялинку. А звичайні громадяни роками не можуть декілька тисяч стягнути з держави, бо фінансування на нульовому рівні. Але то для звичайних громадян "денег нет", а для цілого Голови КСУ, який довго чекати не зможе гроші знайдуться завжди", - розповів він та опублікував скріншоти декларації Тупицького та рішення суду.
Зокрема, Тупицький у своїй декларації вказав, що 30 грудня він отримав 903 984 гривні заробітної плати за основним місцем роботи. Виплату здійснив Конституційний Суд.
Будь ласка, зачекайте...
і так буде доти поки народонаселення не стане нацією а нацією стати недають геть усі хто хоч на мить доривався до державного корита за всі 30 років існування так званої "незалежності" правильно казати - невизначеності.
а ті нікчеми що нині при владі лише здатні на цій країні поставити великий, кривавий хрест.
если на улице живет проститутка,
то в среднем,
все бабы чуть, чуть гулящие.
а полицейским аж на все 1200 гривен поднимут
ахахаха.
зачетная у нас страна !
для того есть и конституция и КС... собирайте большинство и меняйте законы
для того они и хотят ручной КС, чтобы конституция это была арахамия...
"
Так КС блокирует все законы, которые ему не нравятся.
а в сад не пойдут народные депутаты от слуг урода