УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7655 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців
7 094 70
КС (1425) електронне декларування (1464) Тупицький (258) зарплата (2212)

Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати

Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький 30 грудня 2021 року отримав майже 904 тис. грн заробітної плати.

Про це повідомив адвокат Роман Васильняк, передає Цензор.НЕТ.

"Круто бути суддею Конституційного Суду України! Вирішили народні депутати обмежити судову винагороду (на час карантину), а ти "бах" і визнаєш це рішення неконституційним через КСУ, де ти Голова. Потім йдеш в ОАСК і отримуєш позитивне рішення. Потім (до вирішення справи в апеляційному та касаційному порядку) отримуєш усе баблішко одразу. Мільйон під ялинку. А звичайні громадяни роками не можуть декілька тисяч стягнути з держави, бо фінансування на нульовому рівні. Але то для звичайних громадян "денег нет", а для цілого Голови КСУ, який довго чекати не зможе гроші знайдуться завжди", - розповів він та опублікував скріншоти декларації Тупицького та рішення суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тупицький про санкції США: Шокуюча новина. Це фейк, який "подають" з Офісу Президента

Зокрема, Тупицький у своїй декларації вказав, що 30 грудня він отримав 903 984 гривні заробітної плати за основним місцем роботи. Виплату здійснив Конституційний Суд.

Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати 01
Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати 02
Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати 03

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
11.01.2022 13:10
+24
Вот вам и средняя зарплата,одни получают по ляму другие по 5 тысяч
показати весь коментар
11.01.2022 13:08
+18
показати весь коментар
11.01.2022 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот вам и средняя зарплата,одни получают по ляму другие по 5 тысяч
показати весь коментар
11.01.2022 13:08 Відповісти
А чому платить бюджет, а не вираховуються гроші із зряплати керівників ОП Зєїли,якщо вони ДОПУСТИЛИ таку фігню.
показати весь коментар
11.01.2022 13:21 Відповісти
По безробіттю - ще менші виплати. Але вони не враховуються в середнє статистичне; хоч там там -аж 10% працездатного населення.
показати весь коментар
11.01.2022 14:05 Відповісти
- Кто такой Козлевич, что с ним делиться?! Мы не знаем никакого Козлевича! - возмущенно говорил Паниковский.(с)
показати весь коментар
11.01.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:09 Відповісти
А вже й назву придумав для подібного - єЇжа.
показати весь коментар
11.01.2022 13:20 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:27 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:10 Відповісти
Не факт. Ще ж точно невідомо де зараз тиняється зелох, вірно?
показати весь коментар
11.01.2022 13:21 Відповісти
вірно. всі його партєйци-коксонюхи по всіх канал верещать, що пріпіздєнт працює в Україні.
показати весь коментар
11.01.2022 13:26 Відповісти
Все "понятно"...
показати весь коментар
11.01.2022 13:33 Відповісти
вся власть жирно кушает и будет кушать , пока народ молчит в тряпочку ,
показати весь коментар
11.01.2022 13:14 Відповісти
мовчить в тряпочку і тільки все більше обвісають вуха від локшини яку кожного дня чергова скурвлена влада вішає народонаселенню
і так буде доти поки народонаселення не стане нацією а нацією стати недають геть усі хто хоч на мить доривався до державного корита за всі 30 років існування так званої "незалежності" правильно казати - невизначеності.
а ті нікчеми що нині при владі лише здатні на цій країні поставити великий, кривавий хрест.
показати весь коментар
11.01.2022 15:15 Відповісти
Оказывается, не такой уж он и тупицкий.
показати весь коментар
11.01.2022 13:15 Відповісти
ще й безкоштовними талонами візьме на харчування....
показати весь коментар
11.01.2022 13:34 Відповісти
Даааа, не робити - можна жити!
показати весь коментар
11.01.2022 13:15 Відповісти
а простому і мудрому народу, кагал Зелі видав тисячу на книжки - читай малоросьня, - може порозумнішаєш коли-небудь.
показати весь коментар
11.01.2022 13:17 Відповісти
Правосуддя по-українськи......
показати весь коментар
11.01.2022 13:18 Відповісти
це не правосуддя а якесь скотство
показати весь коментар
11.01.2022 13:50 Відповісти
тупой претупой, а свои сотни тысяч на скумбрию по 8 имеет регулярно.
показати весь коментар
11.01.2022 13:19 Відповісти
Вот таких мразей во время войны нужно зачищать в первую очередь без суда и следствия. Бандитская страна где бандиты сами пишут под себя законы и сами же их защищают. В ето время армия собирает копейки на китайские квадрокоптеры.
показати весь коментар
11.01.2022 13:22 Відповісти
Отож, тоже хотел написать, что вредоносная мразь, лям ни за куй получила, а волонтёры 50 тысяч на квадрокоптер собирают. Вангую, что он ничего на армию не дал.
показати весь коментар
11.01.2022 14:30 Відповісти
Зарплати суддям встановлені Законом, (і довічність на посаді, що взагалі злочин проти держави) який треба виконувати (а не пи...діти в чатах), або змінювати у Верховній Раді, якщо він когось у чомусь не влаштовує. Або робити РЕВОЛЮЦІЮ, і змінювати все і одразу. А всидіти проміж двома стільцями, законністю і революційною доцільністю, то повна дурня, варта лише скиглення недолугих нікчем.
показати весь коментар
11.01.2022 13:24 Відповісти
Не довічність! Сім років.
показати весь коментар
11.01.2022 14:02 Відповісти
Проблема у тому, що будь-які зміни не на свою користь покидьки у мантіях заблокують у своємо Конституційному суді. Тут якесь замкнене коло...якщо цих тупицьких на стовпах не перевішати - вони не дозволять жодної реформи.
показати весь коментар
11.01.2022 14:36 Відповісти
Проблема в тому, що усі покидьки, від Кучми, Ющенка, Януковича і його міністра Порошенка до Зеленського, намагались і намагаються змінити Конституцію на свою користь, насравши на державний інтерес. Деяким це, нажать, вдалось. Я б взагалі відмінив усі зміни, внесені в початковий варіант, бо всі вони вносились з тими чи іншими порушеннями процедури, жодна зміна не була прийнята в легітимний спосіб у діючому на той час правовому полі. Зараз ми живемо у неправовому полі "франкенштейна" Медведчука-Мороза, нав'язанного кацапською агентурою.
показати весь коментар
11.01.2022 15:03 Відповісти
Молодец Зеленский, это кинэц эпохи бидности))))
показати весь коментар
11.01.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:26 Відповісти
Вылитая Бенедиктовна !
показати весь коментар
11.01.2022 15:58 Відповісти
До тих пір, доки регресом державні збитки не будуть компенсуватися за рахунок керівників які приймають незаконні рішення, доти таких рішень менше не стане. Скільки вже мільйонів виплачено поновленим на посадах суддям, прокурорам та чиновникам, яких незаконно звільняв ПреЗедент та нові Міністри і голови ОДА? І нічого не чути про матеріальну відповідальність тих, хто неправомірно приймав ці рішення.
показати весь коментар
11.01.2022 13:28 Відповісти
при космічних з\п чиновникам, сірій масі плебеїв будуть безкоштовні талони видовати, щоб не подохли з голоду....
показати весь коментар
11.01.2022 13:32 Відповісти
а че ты не возмущаешься сто у квартальщика 1.5 ляма в год
показати весь коментар
11.01.2022 14:30 Відповісти
че...че... через плечо - доволен?
показати весь коментар
11.01.2022 18:29 Відповісти
Рыги за 30 лет в ограбляемой ими Украине устроились великолепно...

показати весь коментар
11.01.2022 13:35 Відповісти
с средней зарплатой как в анегдоте.
если на улице живет проститутка,
то в среднем,
все бабы чуть, чуть гулящие.
показати весь коментар
11.01.2022 13:36 Відповісти
Бессовестный. Почему не 2 миллиона?
показати весь коментар
11.01.2022 13:42 Відповісти
А кто заставлял зеленоликого плевать на Конституцию?
показати весь коментар
11.01.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:43 Відповісти
Подарочек под елочку...
показати весь коментар
11.01.2022 13:45 Відповісти
зато военным болт.
а полицейским аж на все 1200 гривен поднимут
ахахаха.
зачетная у нас страна !
показати весь коментар
11.01.2022 13:45 Відповісти
кто на что учился...., не важно какие решения принимают эти богоизбранные и вообще неважно чем, когда и сколько они там занимаются, бабки за это неподобство - вынь да положь...
показати весь коментар
11.01.2022 13:47 Відповісти
а іншим продуктові карточки......
показати весь коментар
11.01.2022 13:47 Відповісти
73 % чуваков Голобородьки из эпохи бедности уже не ржут...,зырят новый серьял Сватов-Скотов
показати весь коментар
11.01.2022 13:48 Відповісти
"скоты" - самый "пипулярный" сериал на рф-ии..
показати весь коментар
11.01.2022 13:51 Відповісти
а лейтенант бакланов куды смотрит? - ему , летехе,почти год пыхтеть надо, чтобы наслужит себе столько жалованья.
показати весь коментар
11.01.2022 13:48 Відповісти
С таким баблом Тупицкий точно взяток не брал... только давал...
показати весь коментар
11.01.2022 13:52 Відповісти
С такими судьями нам и преступности не нужно.
показати весь коментар
11.01.2022 13:53 Відповісти
Ачётакова,пля...! Дєтішкам на молочішко! Все вірно,зе-дебіли?
показати весь коментар
11.01.2022 13:59 Відповісти
якийсь сюр
показати весь коментар
11.01.2022 14:02 Відповісти
кожен 73/43%зебіли на методичці подляка - паталогічний брехун. Приклад - оцей
показати весь коментар
11.01.2022 14:07 Відповісти
Пахал ка раб на галерах и папа Карло вместе взятые
показати весь коментар
11.01.2022 14:17 Відповісти
>Решили народные депутаты ограничить судебное вознаграждение (на время карантина)...

для того есть и конституция и КС... собирайте большинство и меняйте законы

для того они и хотят ручной КС, чтобы конституция это была арахамия...
показати весь коментар
11.01.2022 14:18 Відповісти
"собирайте большинство и меняйте законы
"

Так КС блокирует все законы, которые ему не нравятся.
показати весь коментар
11.01.2022 15:17 Відповісти
они обязаны блокировать то что противоречит основному закону. или примеры в студию
показати весь коментар
11.01.2022 15:19 Відповісти
>Решили народные депутаты...

а в сад не пойдут народные депутаты от слуг урода
показати весь коментар
11.01.2022 14:20 Відповісти
ай яй яй 900 тыс, а бакланов с квартала полтора ляма получил и ниче
показати весь коментар
11.01.2022 14:26 Відповісти
зеля по беспределу хотел лишить чела зарплаты, тот не сам себе решение выписал а прошел через суды, какие претензии
показати весь коментар
11.01.2022 14:31 Відповісти
Як ця мерзота дорого обходится платникам податків ,корумпована влада ,корумповані суди і всевластя олігархів це знущаня над народом.
показати весь коментар
11.01.2022 14:45 Відповісти
Аби той Васильняк був адвокатом,то знав би,що Тупицький не може бути відстороненим волею царя-наркомана,й отримує зарплату ЗАКОННО.
показати весь коментар
11.01.2022 14:53 Відповісти
ЗеБіли думають що якщо "скасувати" свідоцтво про народження то людина усьо труп.
показати весь коментар
11.01.2022 15:16 Відповісти
30 000 долларов - НЕ СЛАБО
показати весь коментар
11.01.2022 15:05 Відповісти
В 3 раза больше чем его коллега в США.
показати весь коментар
11.01.2022 15:51 Відповісти
*********'
показати весь коментар
11.01.2022 15:26 Відповісти
Если бы не Тупицкий, то Зеля уже Конституцию порвал как тузик грелку. Там правда от неё уже и так не много осталось.
показати весь коментар
11.01.2022 15:54 Відповісти
Теперь оформится на биржу труда, и будет получать 80% от зарплаты?
показати весь коментар
11.01.2022 16:08 Відповісти
так так "працювати" навіть краще. Роботу роблять за тебе, а и купончики стрижеш. Такої шари не буває навіть у нормальних країнах.
показати весь коментар
11.01.2022 16:31 Відповісти
правильно Зе его прессовал.
показати весь коментар
12.01.2022 02:28 Відповісти
 
 