УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7655 відвідувачів онлайн
Новини
6 225 39
Крим (14083) окупація (6542) Франція (2906) телебачення (1161)

Французький телеканал "France Télévisions" позначив на мапі окупований Крим як територію Росії

Французький телеканал France Télévisions зобразив окупований Крим як частину Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, це відбулося в сюжеті про ситуацію на сході України.

Так, окупований Росією півострів був позначений таким же кольором як і територія РФ.

Водночас окуповані території Донецької та Луганської областей були позначені також іншим кольором.

Також читайте: Телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через нестачу фінансування

Французький телеканал France Télévisions позначив на мапі окупований Крим як територію Росії 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Продажні жабоїди , мабуть 😡
показати весь коментар
11.01.2022 13:24
+7
Нам надо выпустить карту и всё по Тулузу пририсовать Испании, а всё по Лион пририсовать Швейцарии !
показати весь коментар
11.01.2022 13:29
+3
help dumbass peopel
показати весь коментар
11.01.2022 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.01.2022 13:23 Відповісти
надо написать в редакцию этого чудоканала, что регион правильно называется "Dumbass", а то написал чёрти-чё
показати весь коментар
11.01.2022 13:36 Відповісти
Продажні жабоїди , мабуть 😡
показати весь коментар
11.01.2022 13:24 Відповісти
help dumbass peopel
показати весь коментар
11.01.2022 13:28 Відповісти
Нам надо выпустить карту и всё по Тулузу пририсовать Испании, а всё по Лион пририсовать Швейцарии !
показати весь коментар
11.01.2022 13:29 Відповісти
Лучше карту оккупационных зон Германией.
показати весь коментар
11.01.2022 13:35 Відповісти
Так нарисуйте Париж росийским. Тем более у них и флаги Власовские одинаковые.
показати весь коментар
11.01.2022 13:31 Відповісти
Русские его последний раз брали в 1814м году.. Париж уже давно не российский
показати весь коментар
11.01.2022 13:35 Відповісти
о, я был недавно в Париже - там "владимирский цынтрал" арёт из каждой подворотни!
больше свинособак только черножопых продавцов палённой гучи
показати весь коментар
11.01.2022 13:39 Відповісти
так вы теперь до Парижу ни ногой?
показати весь коментар
11.01.2022 16:50 Відповісти
Это флаги трех масонских цветов. Думайте - почему.
А нарисовать отдельно, чтоб подразнить, нужно Корсику, Альзас и Бретань.
показати весь коментар
11.01.2022 14:12 Відповісти
вы бандеровская диверсантка наш человек)
показати весь коментар
11.01.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 13:39 Відповісти
ага, "порядок"! именно поэтому в Крыму полицейские облавы каждый месяц и постояные аресты местных жителей
показати весь коментар
11.01.2022 13:41 Відповісти
это называется окупация украинского полуострова и преследование местых жителей по политическим мотивам!
показати весь коментар
11.01.2022 13:48 Відповісти
Жю ню сви птьху.
показати весь коментар
11.01.2022 13:54 Відповісти
дык рахи им карту и рисовали.. шо за данбас такой????
показати весь коментар
11.01.2022 14:07 Відповісти
Ничего "просто так" не бывает. Просто хорошо оплачено и куплено па-рашей. Надо признать, Франция - довольно пророссийская страна. При этом пипл просто умиляется шапкАми и русским ну просто непостижимым характером, а ихняя власть умиляется тем, что раша - мировой склад полезных ископаемых.
показати весь коментар
11.01.2022 14:11 Відповісти
А вот мне интересно, симпатия Франции к совку/росии возникла после того, как Сталин настоял на том, что первую нужно включить в список стран-победительниц Третьего Рейха (ну и соответственно выделить ей кусок территории Берлина) или намного раньше?
показати весь коментар
11.01.2022 16:09 Відповісти
Наверное, после того, как Наполеон им навалял. Правда, они этого не признают. Сдуру спалили свою мацкву вместе со своими ранеными.
А Наполеону нужно было насрать в мацкве и поворачивать домой. А он зачем то углублялся в эту помойку.
Ну а потом всякие господа из раши, князья и прочие цари стали шастать в Париж и по-французски калякать. Ну так и снюхались.
показати весь коментар
11.01.2022 17:23 Відповісти
как это они не признают поражения наполеона??
показати весь коментар
11.01.2022 22:06 Відповісти
Если бы охламонистая власть из Украины подавала в суд на такие "каналы" (можно найти статью), то эти говноканалы прежде бы подумали, что и как рисовать.
А так на терпилах все ездят. Впрочем, улада в Украине тоже пророссийская. Так что о чем вой?
показати весь коментар
11.01.2022 14:13 Відповісти
Так это же государственный французский канал, не чему удивляется. Работают те кого не берут в частные компании - некомпетентные, продажные. Вон возьмите украинский гос канал РАДА, они вообще скорее подконтрольны кацапским Пескову и Соловьеву и не чего шмаркле подходит.
показати весь коментар
11.01.2022 14:26 Відповісти
Нужно обозначить на карте Рурскую область Франции, как территорию Германии и глянуть на эрЕкцию лягушатников ...
показати весь коментар
11.01.2022 14:33 Відповісти
Франция.Версальский мирный договор1919 года....Крым Украина Кубань Украина...
показати весь коментар
11.01.2022 14:41 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 16:12 Відповісти
Крысы Мавзолейные вы ВОРы...не только частей Украины Молдовы а сегодня и Казахстана...Гопота позорная...
показати весь коментар
11.01.2022 14:49 Відповісти
Скоро во Франции не останется ничего французского.Лет 500 назад ,выйдя из провинции ФирангизСтан в ИндоПэриджане, что они сами признают как ПэриУш(Персия) и имея названия городов(Лион=УлуЯн,=Древний горящий;,Нант=Янан Ата-Горящий отец и др.)гор и рек переводимые с одэрские(азэрского) ,как и часть фамилий(Жан Клод Вандам=Шан ГалаОд БэндЯн-Славная Скала Огня СлугаВсевышнего Гори)ИХ АФРИКАНОЛИЦАЯ МЭРИЯ ПАРИЖА признает ОТНЯТЫЙ У НАС(их предков) КАРАБАХ арабохайским???Масонская Франция.Все меняется.Слава Союзу -Турция Украина,Од(Аз)эрбэйджан,Грузия,Молдавия,Дагестан(Одэрбэйджан)!
показати весь коментар
11.01.2022 15:54 Відповісти
Что у Макрона на уме, то у телеканала на языке...
показати весь коментар
11.01.2022 16:13 Відповісти
При всій повазі якось похій, бо Крим кацапи вже так всрали, що самі вже не хочуть там "культурно отдихать".
показати весь коментар
11.01.2022 16:39 Відповісти
Видать жабоеды не ту лягушку съели. Видать агу слопали и теперь их плющит в глюках. Если Крым - это раССея, то Эльзас и Лотарингия - это Германия. Удоды картавые...
показати весь коментар
11.01.2022 18:37 Відповісти
и что наш МИД?? хоть что-то квакнет??
показати весь коментар
11.01.2022 22:08 Відповісти
 
 