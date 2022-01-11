Французький телеканал "France Télévisions" позначив на мапі окупований Крим як територію Росії

Французький телеканал France Télévisions зобразив окупований Крим як частину Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, це відбулося в сюжеті про ситуацію на сході України.

Так, окупований Росією півострів був позначений таким же кольором як і територія РФ.

Водночас окуповані території Донецької та Луганської областей були позначені також іншим кольором.

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