Французький телеканал "France Télévisions" позначив на мапі окупований Крим як територію Росії
Французький телеканал France Télévisions зобразив окупований Крим як частину Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, це відбулося в сюжеті про ситуацію на сході України.
Так, окупований Росією півострів був позначений таким же кольором як і територія РФ.
Водночас окуповані території Донецької та Луганської областей були позначені також іншим кольором.
Топ коментарі
+15 Amber
показати весь коментар11.01.2022 13:24
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар11.01.2022 13:29
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показати весь коментар11.01.2022 13:28
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больше свинособак только черножопых продавцов палённой гучи
А нарисовать отдельно, чтоб подразнить, нужно Корсику, Альзас и Бретань.
А Наполеону нужно было насрать в мацкве и поворачивать домой. А он зачем то углублялся в эту помойку.
Ну а потом всякие господа из раши, князья и прочие цари стали шастать в Париж и по-французски калякать. Ну так и снюхались.
А так на терпилах все ездят. Впрочем, улада в Украине тоже пророссийская. Так что о чем вой?