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Одеська область (3005) Нацполіція (14886) Чернівці (554) патрульна поліція (1433) Єфтеній (3)

Патрульні зупинили авто із п'яним полковником поліції Єфтенієм, який пропонував "вирішити питання": "З усією повагою ми страну всрали в гавно". ВIДЕО

У Чернівцях патрульна поліція зупинила нетверезого водія - ним виявився полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який очолює Управління стратегічних розслідувань Одеської області.

За джерелами Цензор.НЕТ, інцидент стався 8 січня. У прес-службі чернівецької поліції інформацію про випадок підтвердили.

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Водій авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG порушив правила дорожнього руху - вимог дорожнього знаку 3,21 "В’їзд заборонено". Після зупинки виявилося, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. 

Він відмовився проходити тест за допомогою газоаналізатора "Драгер", а також відмовився від огляду в Чернівецькому обласному наркологічному диспансері.

Порушником виявився начальник УСР Одещини В'ячеслав Єфтеній. Полковник пропонував патрульним "піти йому назустріч" та "вирішити питання", а також "правильно оформити Зеленського". Також він розповів, як не раз відпускав правопорушників, зокрема з кола "своїх", "і вони не сиділи".

Поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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За інформацією видання "Думская", Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації. До того ж, Єфтеній одягнутий у костюм від Gucci, коштує понад 2 тисячі євро, - у тому разі, якщо це не підробка.

У Нацполіції Одеси заявляють, що зараз Євтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Раніше він був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю. Як стверджують активісти, неофіційно Єфтенія називали "бурштиновим бароном". За даними Слідства.Інфо, з волинської міліції Єфтеній звільнився після затримання його підлеглого під час отримання хабара у 10 тисяч доларів за "кришування" контрабанди. У Рівненській області Єфтеній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.

У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.

Екснардеп Дмитро Лінько, що був членом атестаційної комісії, написав у коментарі в Фейсбуку: "Знатний персонаж. Тікав від мене, коли ми проводили атестацію в Рівному. Він там був янтарний король. Пам‘ятаю його перстень на руці з кілограмовим камнем - як у циганського барона".
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Топ коментарі
+41
Какая там говорите у наших чиновников зарплата что они ездят на 6-ти литровом Гелике как бандит из 90-х? Или бабушка ему подарила? И вы хотите чтобы в етой стране была нормальная жизнь
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11.01.2022 13:37
+30
ним виявився полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який очолює Управління стратегічних розслідувань Ну вы понимаете почему у нас так расследуются преступления. И вы понимаете что именно такие будут встречать росийские танки с цветами.
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11.01.2022 13:41
+28
Полковник полиции В'ячеслав Єфтеній на камеру признается что отпускал преступников и которые благодаря ему в тюрьмах не сидели видимо оттуда у него Гелик жрущий бензина в день больше чем средняя зарплата украинца. Где наши спецслужбы? Бабушек с сигаретами и семечками ловят?
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11.01.2022 13:47
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А не друг він Гогіашвілі, схильний понтуватися?
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11.01.2022 15:24 Відповісти
Нормальный такой типичный рыгосвинарчук времён Януковича-Порошенко-Авакова

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11.01.2022 15:43 Відповісти
Сирота в "просранной стране" почему-то на "кубике"



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11.01.2022 15:51 Відповісти
если бы просто кубик!! AMG кубик это можно сказать ,,кубик в кубе"(по цене) AMG официальная тюнинговая мерсовская компания(дорого стоит равно как и BRABUS)
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11.01.2022 16:41 Відповісти
І хто ж це керував країною і судовими реформами в 2016 році, ау порохоботи? То що знову за пецю голосувати будете? Давайте - він знову таких цінних кадрів буде просовувати в суди, сбу, нацполіцію.
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11.01.2022 16:16 Відповісти
А разве зеленая плесень сейчас ни этим занимается?((( Сбивают людей, укурок говорит, ну он же не умер, всего 10 переломов, АУ зеленодрочери?))))
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11.01.2022 18:57 Відповісти
тобі та тим 7-ми осліплених помстою, котрим П.О. надзюрчав у колготки, а тому ви не вийшли на сцену стадіону, коли Зе!Бень сцяв у очі 73% вундервафель:

але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу Джерело:
Для цікавості, у вас Порошенко відповідає до тепер за все що було, є та буде??? А Зе!Бень- ні за що й ніколи?
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12.01.2022 00:12 Відповісти
А статью до конца прочитать слабо? Он попал под люстрацию при Порошенко, а потом восстанавливался через суд!
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12.01.2022 01:33 Відповісти
Черговий кандидат на міністра МВС...
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11.01.2022 16:16 Відповісти
авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG Источник:

нехилая телега. Мабуть штук 180 вечнозеленых...А полицаи плачутся, что их "недофинансируют"...
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11.01.2022 16:30 Відповісти
300 тис евро

2021 рік
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11.01.2022 19:15 Відповісти
ВОТ ОНА ГНИДА !!!
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11.01.2022 16:41 Відповісти
Коли мені покажуть , як в таких як цей гандон , держава конфіскує накрадене й саде років так па 10-20 ...Мені нахер не треба дивитись як вони жирують падли . Якщо буде війна ( не дай Боже звісно ) Першим ділом треба пере)(ібашить побільше такохї погані - і рука бл не здригнеться!!!
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11.01.2022 16:41 Відповісти
Подальша доля протокола за ст.130 не розкрита. Доправлено до суду?
Реакція керівництва полковника?

Можна зробити декілька загальних висновків:

- ціна вирішення питання суттево зросте, оскільки поява такого відосика в більшості випадків поставить хрест на подальшій кар'єрі та роботі головного героя; Було б чудово якщо б такі сюжети показав один з великих телеканалів, хоч трохи але замисляться оці всі небожителі;
- усіляких керівників середньої ланки ніхто особливо захищати чи відмазувати не планує. Тільки дійсно велика риба, як то Олександр Трухін як і раніше може відчувати себе під кришою. Але навіть середня ланка може розраховувати на справедливе рішення суду (оскільки реформа судової влади трохи забуксувала);
- якщо поліція ввімкнула камеру та підкреслено ввічливо спілкується рахуй попав;
- поліцейський гарно спілкується, було б непогано всім їм провести тренінг з типових відповідей на усіляки "порешаем", "ти ж теж чоловік", "вислухай мене".

Підполковник хоч не опустився до загроз та штовханини.
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11.01.2022 16:45 Відповісти
Полицейские молодцы! Побольше бы таких!
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11.01.2022 16:51 Відповісти
Це наш бувший убозовець, займався цигарками, потім Волинь і та же тема, так що було як на авто назбирати, і да це було ще до Зелі та Пороза, навіть раніше яника.
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11.01.2022 17:24 Відповісти
Єдине позитивне з цієї новини - "правильно оформити Зеленського" - давно пора))
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11.01.2022 17:41 Відповісти
Тільки коли їх почнуть саджати на 25 років МІНІМУМ за хабар, кришування криміналу тількі тоді почнуться зміни. Усе іньше - "з пустого у порожнєє" .
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11.01.2022 18:05 Відповісти
нужно чтобы крутили по ТВ видосики про идущего в камеру плачущего коррупционера и сморкающихся спотыкающихся несчастных детей.

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11.01.2022 19:21 Відповісти


В Китае казнили миллиардера
(!! і пох)
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11.01.2022 20:33 Відповісти
это был зиц-миллиардер

бабло перевел себе Си-Цьзин-Пин
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12.01.2022 00:22 Відповісти
Нема чого шукати правди в Україні,бо її поховали суди,міліціонери...Справедливості в Україні не добьєшся з Аваковими,Князєвими..
Пора робити лижі з України...
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11.01.2022 18:29 Відповісти
Друже ,ніде правди нема , нешукай ... Є небагато в окремо-взятих місцях там де її просто трохи більший відсоток ...
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11.01.2022 18:34 Відповісти
Друже,

правди немає нігде
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11.01.2022 19:38 Відповісти
ось правда, а те, що ви кумедні- дружно комедію ліпите, цьому підтвердження.
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY&t=3155s дезінформація, дезорієнтація, дискримінація...
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12.01.2022 00:20 Відповісти
MERCEDES-BENZ G 63:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663631190351647&id=100001144378891 Монастирський пообіцяв підвищення зарплат правоохоронцям

Нувориші-рішали настільки звикли порушувати закон, що їм просто впадлу мовчки змиритись і сплатити по тихому штраф, який для них нічого не вартий.
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11.01.2022 19:03 Відповісти
А шо там бывший замминистра по наркоте Гоги и его жена без допуска к гостайне? Уже сидят в тюрьме? Или Мецгер, который финансировал сепаров и напал на журналистов? А? Тоже наказан? А шо Безугла "Вагнергейт" уже расследовала и посадила виновных в госизмене?
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11.01.2022 20:22 Відповісти
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