Патрульні зупинили авто із п'яним полковником поліції Єфтенієм, який пропонував "вирішити питання": "З усією повагою ми страну всрали в гавно". ВIДЕО
У Чернівцях патрульна поліція зупинила нетверезого водія - ним виявився полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який очолює Управління стратегічних розслідувань Одеської області.
За джерелами Цензор.НЕТ, інцидент стався 8 січня. У прес-службі чернівецької поліції інформацію про випадок підтвердили.
Водій авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG порушив правила дорожнього руху - вимог дорожнього знаку 3,21 "В’їзд заборонено". Після зупинки виявилося, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння.
Він відмовився проходити тест за допомогою газоаналізатора "Драгер", а також відмовився від огляду в Чернівецькому обласному наркологічному диспансері.
Порушником виявився начальник УСР Одещини В'ячеслав Єфтеній. Полковник пропонував патрульним "піти йому назустріч" та "вирішити питання", а також "правильно оформити Зеленського". Також він розповів, як не раз відпускав правопорушників, зокрема з кола "своїх", "і вони не сиділи".
Поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
За інформацією видання "Думская", Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації. До того ж, Єфтеній одягнутий у костюм від Gucci, коштує понад 2 тисячі євро, - у тому разі, якщо це не підробка.
У Нацполіції Одеси заявляють, що зараз Євтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
Раніше він був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю. Як стверджують активісти, неофіційно Єфтенія називали "бурштиновим бароном". За даними Слідства.Інфо, з волинської міліції Єфтеній звільнився після затримання його підлеглого під час отримання хабара у 10 тисяч доларів за "кришування" контрабанди. У Рівненській області Єфтеній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.
У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.
Екснардеп Дмитро Лінько, що був членом атестаційної комісії, написав у коментарі в Фейсбуку: "Знатний персонаж. Тікав від мене, коли ми проводили атестацію в Рівному. Він там був янтарний король. Пам‘ятаю його перстень на руці з кілограмовим камнем - як у циганського барона".
Будь ласка, зачекайте...
але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу Джерело:
Для цікавості, у вас Порошенко відповідає до тепер за все що було, є та буде??? А Зе!Бень- ні за що й ніколи?
нехилая телега. Мабуть штук 180 вечнозеленых...А полицаи плачутся, что их "недофинансируют"...
2021 рік
Реакція керівництва полковника?
Можна зробити декілька загальних висновків:
- ціна вирішення питання суттево зросте, оскільки поява такого відосика в більшості випадків поставить хрест на подальшій кар'єрі та роботі головного героя; Було б чудово якщо б такі сюжети показав один з великих телеканалів, хоч трохи але замисляться оці всі небожителі;
- усіляких керівників середньої ланки ніхто особливо захищати чи відмазувати не планує. Тільки дійсно велика риба, як то Олександр Трухін як і раніше може відчувати себе під кришою. Але навіть середня ланка може розраховувати на справедливе рішення суду (оскільки реформа судової влади трохи забуксувала);
- якщо поліція ввімкнула камеру та підкреслено ввічливо спілкується рахуй попав;
- поліцейський гарно спілкується, було б непогано всім їм провести тренінг з типових відповідей на усіляки "порешаем", "ти ж теж чоловік", "вислухай мене".
Підполковник хоч не опустився до загроз та штовханини.
В Китае казнили миллиардера
(!! і пох)
бабло перевел себе Си-Цьзин-Пин
Пора робити лижі з України...
правди немає нігде
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY&t=3155s дезінформація, дезорієнтація, дискримінація...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663631190351647&id=100001144378891 Монастирський пообіцяв підвищення зарплат правоохоронцям
Нувориші-рішали настільки звикли порушувати закон, що їм просто впадлу мовчки змиритись і сплатити по тихому штраф, який для них нічого не вартий.