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Новини Агресія Росії проти України Окупація Криму Війна
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Крим (14083) НАТО (6216) росія (63614) США (21036)

НАТО не прагне конфронтації з Росією. Всі дії Альянсу - наслідок окупації Криму й агресивної зовнішньої політики РФ, - представниця США у Раді НАТО Сміт

НАТО не прагне конфронтації з Росією. Всі дії Альянсу - наслідок окупації Криму й агресивної зовнішньої політики РФ, - представниця США у Раді НАТО Сміт

НАТО прагнув співпраці з Росією для спільної боротьби з тероризмом, але російська агресія проти України у 2014 році змусила призупинити спільну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це написала у твітері представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт.

За словами експертки з безпеки, Альянс "зупинив практичну співпрацю" з Росією, але зараз "рада Росія-НАТО залишається важливою платформою для взаємного діалогу".

Сміт наголосила: НАТО не прагне конфронтації з Росією і не пропагує антиросійські настрої у світі. Всі дії Альянсу останніми роками – наслідок того, що Росія окупувала частину іншої країни та веде агресивну зовнішню політику.

"НАТО перекинув сили до країн Балтії та Польщі лише після того, як Росія вторглася до Криму у 2014 році", – написала вона.

Сміт нагадала, що Росія окупувала частину територій України, Грузії та Молдови.

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приходится оправдываться перед отморозками

у них же заготовлено на это #крымнеобсуждается
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11.01.2022 13:33 Відповісти
Справді. Від цього висловлювання "представниці", вибачте, блювати верне. Тьху!
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11.01.2022 13:35 Відповісти
у путина царские амбиции и никто, никогда не договориться с ним об обратном.
это не идея, это диагноз...
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11.01.2022 13:39 Відповісти
договорятся с его подельниками. первый раз что ли
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11.01.2022 13:59 Відповісти
НАТО не прагне конфронтації з Росією. Всі дії Альянсу - наслідок окупації Криму й агресивної зовнішньої політики РФ, - представниця США у Раді НАТО Сміт

я не великий дипломат, но даже мне очевидно-если США вынуждено оправдыватся на искуственный вброс рф - это означает что США УЖЕ проигрывает информационную и дипломатическую войну...
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11.01.2022 14:23 Відповісти
на это и расчет "требований гарантий".

Наглый, абсурдный, невыполнимый ультиматум. Безо всяких встречных предложений. И "давайте решать быстро".
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11.01.2022 16:29 Відповісти
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11.01.2022 15:38 Відповісти
 
 