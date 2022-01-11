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СБУ (12516) суд (11515) тероризм (2857)

Ексспівробітника СБУ заочно засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР"

Ексспівробітника СБУ заочно засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у терористичній організації

За матеріалами контррозвідки СБУ Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі учасника терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Вирок стосується уродженця Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки ДНР".

Він є колишнім співробітником Служби безпеки України. Має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд на 8 років позбавив волі 23-річну пособницю НЗФ "ДНР", яка збирала розвіддані та переховувала вибухівку у борошні. ФОТО

Зловмисник здійснював підривну діяльність, спрямовану на протидію Збройним Силам України, СБУ та іншим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

Також терорист активно займався пошуком нових працівників так званої "МДБ ДНР" та вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО й ООС.

Однією з особливостей "служби" засудженого було переслідування місцевих мешканців за нібито сприяння правоохоронним та іншим державним органам України.

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Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.
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Вот так вспомнишь что делал Зе в 14 году ,и думаешь,почему он до сих пор за это не ответил.
Не хочется верить что 73 % его пособники, слово "идиоты" по крайней мере дает хоть какое то опрадвание.
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11.01.2022 13:55 Відповісти
А если бы он попутно хату судьи выставил,то может быть тогда и пожизненное впаяли
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11.01.2022 13:55 Відповісти
А очно хотя бы одного орка осудили, что-бы он очком ощутил неотвратимость наказания?
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11.01.2022 14:01 Відповісти
Пока в "ЛДНР" есть наши военнопленньіе и заложники , лучше осуждать заочно . Иначе придется вьіпускать на обмен , к сожалению.
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11.01.2022 14:11 Відповісти
так суворо сбушника на 10 років , для першого разу було б достатньо а-та !
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11.01.2022 14:17 Відповісти
У цьому випадку - розпеченого ломув у сраку. Холодним кінцем. ("Щоб ніхто не витягнув"! (с) Хома Хаєцький таки був при розумі...
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11.01.2022 14:35 Відповісти
Это не учительница которой кормить детей и жить
Это человек давший присягу
Это совсем --- другое дело /и спрос другой -- не выполнял присягу /
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11.01.2022 16:33 Відповісти
Людина може отримати 10 років, тому що вона за кордоном. А якби він був в Україні, то отримав би посаду в ОП.
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11.01.2022 16:56 Відповісти
 
 