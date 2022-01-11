Понад 50% європейців можуть бути інфіковані "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів, - ВООЗ
У найближчі декілька тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися понад 50% населення.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження "Омікроном". Він швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах", - сказав Клюге на брифінгу у вівторок.
"Інститут показників та оцінки в галузі охорони здоров'я прогнозує, що за таких темпів поширення понад 50% населення регіону заразяться "Омікроном" протягом наступних шести-восьми тижнів", - повідомив він.
За даними Клюге, в перший тиждень 2022 року в регіоні зафіксували приблизно 7 млн випадків COVID-19. Отже, захворюваність посилилася більше ніж удвічі за двотижневий період.
"Станом на 10 січня 26 країн повідомили, що приблизно 1% їхнього населення щотижня заражається COVID-19", - сказав Клюге.
За його словами, через безпрецедентні масштаби передачі вірусу в Європі спостерігається зростання кількості госпіталізацій людей із COVID-19.
"Це створює навантаження на системи охорони здоров'я та надання послуг у багатьох країнах, де "Омікрон" поширюється із високою швидкістю", - зазначив він.
При цьому Клюге наголосив, що схвалені наразі вакцини "надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", зокрема у випадках із зараженням "Омікроном".
Серед країн європейського регіону Велика Британія посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу, там за період пандемії виявили понад 14 млн заражень COVID-19. На другому місці перебуває Франція з понад 12 млн випадків коронавірусу. Росія, яка також належить до Європейського регіонального бюро ВООЗ, посідає третє місце за темпами поширення коронавірусу у регіоні. Там виявили понад 10 млн випадків COVID-19.
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хм,ваксеы в недоумении, казалось бы , Ивропа, эталон, свыше 65-70% проколотых практически везде, и тут - 50% .Это как,это почему? Ведь и две и бустеры , и нет тебе ресторанов,маски не снимают, и 50% все равно вговно заболеют
Сегодня прям печальный день для ваксеров, новости одна другой краше, то 50% заболеет невзирая на все уколы, то америкосы вопреки всему гонят "больной" персонал батрачить,разрушая ВСЕ правила которые возводились до этого. Того и гляди,у ваксеров кукуха протечет
Подивіться, в Іспанії відсоток двічі вакцинованих 80%. І там в період з 27 березня 2021 року по сьогодні найвищий показник добової смертності від ковіда - 205 осіб (11 травня 2021 року). А населення там 47,3 млн.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
Але думають, як заборонити "ізгоям" доступ в продуктові магазини та аптеки.
Хочуть, щоб навіть при доставці (замовлення онлайн) вимагали аусвайс.
При цьому громадський транспорт - без аусвайсів.
В алкогольні (державні) магазини "ізгоям" з 18.01. доступ заборонений. Натомість від працівників укольчик не вимагають. ???!! Уявляєте.
Тести плр - фактично скінчилися, їх роблять лише окремим категоріям, дуже обмеженим. То зробили сайтик, на який людина заходить і декларує себе ковідною по симптомах або експрес-тестику (у більшості - фальшивому). Нормально ?
При цьому, здається, міністр праці сказав, що роботодавець не має права вимагати у працівника здати тест. При тому, що "привілейовані" тільки так заражаються і хворіють, та заражають інших.
Але укольчик і аусвайс - вимагають.
Л - "логіка".
Общее число больничных коек, на 100 000 населения
Испания
296.51
Украина
879.81
https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table
Але ж виробники вакцин акцентували увагу, що з поширенням нових штамів вакцини, створені проти старих захищають не стільки від заражень, скільки від тяжкого перебігу і смертей.
Этпатаму, что уж больно заразен этот омикрон. Вопрос не в том, сколько переболеет (им прееболеют все без исключения), а в том, сколько сляжет в могилу. Страны с наивысшим уровнем вакцинации показывают смертность на уровне фона, несмотря на огромное число заражений. В Украине же как умирали несколько сот в день, так и умирают. Ви зробили це разом (с).