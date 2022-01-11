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Понад 50% європейців можуть бути інфіковані "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів, - ВООЗ

Понад 50% європейців можуть бути інфіковані

У найближчі декілька тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися понад 50% населення.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження "Омікроном". Він швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах", - сказав Клюге на брифінгу у вівторок.

"Інститут показників та оцінки в галузі охорони здоров'я прогнозує, що за таких темпів поширення понад 50% населення регіону заразяться "Омікроном" протягом наступних шести-восьми тижнів", - повідомив він.

За даними Клюге, в перший тиждень 2022 року в регіоні зафіксували приблизно 7 млн випадків COVID-19. Отже, захворюваність посилилася більше ніж удвічі за двотижневий період.

"Станом на 10 січня 26 країн повідомили, що приблизно 1% їхнього населення щотижня заражається COVID-19", - сказав Клюге.

За його словами, через безпрецедентні масштаби передачі вірусу в Європі спостерігається зростання кількості госпіталізацій людей із COVID-19.

"Це створює навантаження на системи охорони здоров'я та надання послуг у багатьох країнах, де "Омікрон" поширюється із високою швидкістю", - зазначив він.

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При цьому Клюге наголосив, що схвалені наразі вакцини "надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", зокрема у випадках із зараженням "Омікроном".

Серед країн європейського регіону Велика Британія посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу, там за період пандемії виявили понад 14 млн заражень COVID-19. На другому місці перебуває Франція з понад 12 млн випадків коронавірусу. Росія, яка також належить до Європейського регіонального бюро ВООЗ, посідає третє місце за темпами поширення коронавірусу у регіоні. Там виявили понад 10 млн випадків COVID-19.

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Топ коментарі
+4
И это при 85 процентной вакцинации?? Колите есЧо...
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11.01.2022 14:23
+3
А якже 1,3, 5, і нарешті фуйнадцята прививка від Ковіду?
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11.01.2022 14:19
+2
Антиваксери радіють. Їм вдалося зберегти в Україні високу смертність від ковіду.
Подивіться, в Іспанії відсоток двічі вакцинованих 80%. І там в період з 27 березня 2021 року по сьогодні найвищий показник добової смертності від ковіда - 205 осіб (11 травня 2021 року). А населення там 47,3 млн.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
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11.01.2022 15:23
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А якже 1,3, 5, і нарешті фуйнадцята прививка від Ковіду?
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11.01.2022 14:19 Відповісти
И это при 85 процентной вакцинации?? Колите есЧо...
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11.01.2022 14:23 Відповісти
Після хвороби і вакцинації тиск «скакає» як шалений, 165 бачив, відчуваю себе пенсіонером.
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11.01.2022 14:44 Відповісти
У найближчі декілька тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися понад 50% населення. Джерело:

хм,ваксеы в недоумении, казалось бы , Ивропа, эталон, свыше 65-70% проколотых практически везде, и тут - 50% .Это как,это почему? Ведь и две и бустеры , и нет тебе ресторанов,маски не снимают, и 50% все равно вговно заболеют

Сегодня прям печальный день для ваксеров, новости одна другой краше, то 50% заболеет невзирая на все уколы, то америкосы вопреки всему гонят "больной" персонал батрачить,разрушая ВСЕ правила которые возводились до этого. Того и гляди,у ваксеров кукуха протечет
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11.01.2022 14:54 Відповісти
Антиваксери радіють. Їм вдалося зберегти в Україні високу смертність від ковіду.
Подивіться, в Іспанії відсоток двічі вакцинованих 80%. І там в період з 27 березня 2021 року по сьогодні найвищий показник добової смертності від ковіда - 205 осіб (11 травня 2021 року). А населення там 47,3 млн.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
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11.01.2022 15:23 Відповісти
Антиваксам пох, им ваша вакханалия побарабану, хоть по третьему кругу обкалитесь. Кстати антипушка, шо там в методичках по поводу работы больного на всю голову персонала,как у ымириканцев, кузя с ляхой еще не придумали? Все циферные страшилки прибериги другим , тут уже всем на них нас...ть
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11.01.2022 15:36 Відповісти
Знаєш, що туюшка, те що антиваксерам смерті українців по барабану, це давно видно неозброєним оком. До речі, туюшка, раз ти бачив ті методички, ти і подивись що в них.
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11.01.2022 15:45 Відповісти
антипед, смерти побарабану ВСЕМ, нехрен тут мать терезу корчить и плакаться на цифрах, ибо всем похеру на них и все сейчас косят бабло на этом,включая и этот сайт с данной новостью
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11.01.2022 16:46 Відповісти
Туй, не прибрехуй.
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11.01.2022 16:54 Відповісти
Тут теж дозволили.
Але думають, як заборонити "ізгоям" доступ в продуктові магазини та аптеки.
Хочуть, щоб навіть при доставці (замовлення онлайн) вимагали аусвайс.

При цьому громадський транспорт - без аусвайсів.

В алкогольні (державні) магазини "ізгоям" з 18.01. доступ заборонений. Натомість від працівників укольчик не вимагають. ???!! Уявляєте.

Тести плр - фактично скінчилися, їх роблять лише окремим категоріям, дуже обмеженим. То зробили сайтик, на який людина заходить і декларує себе ковідною по симптомах або експрес-тестику (у більшості - фальшивому). Нормально ?

При цьому, здається, міністр праці сказав, що роботодавець не має права вимагати у працівника здати тест. При тому, що "привілейовані" тільки так заражаються і хворіють, та заражають інших.

Але укольчик і аусвайс - вимагають.

Л - "логіка".
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12.01.2022 04:52 Відповісти
так може треба почати лікувати людей не тоді, коли вже пізно? так може треба покращувати мед інфраструктуру? ви думаєте в інших країнах тільки за рахунок вакцини смертніть нижче? не за рахунок більш досконалої мед системи? порівняйте Флориду і Нью Йорк
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11.01.2022 16:00 Відповісти
Ви вважаєте, за рахунок цього в Іспанії смертність при 100 тис зхврюваннях на день нижча, ніж у нас при 5 тис.?
Общее число больничных коек, на 100 000 населения
Испания
296.51
Украина
879.81

https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hlthres_245-total-hospital-beds-per-100-000/visualizations/#id=28512&tab=table
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11.01.2022 16:05 Відповісти
я хотів з вами погодитись тут.. але ж ви скинули інфу за 14 рік. і тут всі типи ліжок. не будуть же онко хворих з ліжок скидати, щоб ковідних покласти. в будь-якому випадку вакцина - це добре, локдауни, ковідні паспорти та обмеження свобод - погано. все дуже просто
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11.01.2022 19:28 Відповісти
Ви неуважні. Там остання інфа по Україні та Шспанії за 2013 рік. Якщо можете надати більш свіжу інфу - будь ласка.
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11.01.2022 21:55 Відповісти
Іспанії
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11.01.2022 21:56 Відповісти
я не можу. тому і не можу стверджувати, що справа саме у вакцині, а не у мед системі, ліжках, протоколах, логістиці і тд. а ви стверджуєте на основі даних за 13 рік, а коли вам на це вказують, починаєте перекладати відповідальність за докази на опонента.
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11.01.2022 22:04 Відповісти
Цікавий феномен: Антиваксери, коли бачать високі кількості виявлених за добу випадків ковіду у високовакцинованих країнах, наполягають на тому, що винна в цьому вакцина, а от коли їм вказуєш, що попри це, в тих країнах і летальність ковіду значно нижча, ніж в Україні, і добова смертність нижче (в перерахунку на населення України), то відразу вони включають платівку "там рівень медицини кращий!".
Але ж виробники вакцин акцентували увагу, що з поширенням нових штамів вакцини, створені проти старих захищають не стільки від заражень, скільки від тяжкого перебігу і смертей.
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12.01.2022 08:09 Відповісти
по-перше, я не антивакс. я сказав, що вакцина - це добре. по-друге, де я наполягав, що в поширені винна вакцина? по-третє, я не вмикав платівку, я запитав, чи ти впевнений, що там така низька смертність саме за рахунок вакцини, а не чогось іншого? на що, до речі, відповіді ти так і не дав. ти такий гнилий маніпулятор, аби всіх охрестити антиваксами, cancel culture у всій красі. конкретний приклад, коли більше вакцини - не означає менше смертності, - порівняй Нью Йорк і Флориду. я не сперечаюсь, що вакцина зменшує смертність, АЛЕ не вакциною єдиною. і не за рахунок свободи людей та ідіотських мандатів, які забирають у людей роботу, а у бюджету - гроші.
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12.01.2022 15:12 Відповісти
Перекладати докази? Я показав, що в 2013 році загальний рівень забезпеченності ліжками в лікарнях в Україні був в рази кращий, ніж в Іспанії. І протягом 10-15 років до того картина була такою ж. А Ви вважаєте, шо за 8-9 років картина кардинально змінилася, а доказів цьому твердженню не надаєте. То хто має підтвердити свої слова?
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12.01.2022 08:13 Відповісти
> "Это как,это почему?"

Этпатаму, что уж больно заразен этот омикрон. Вопрос не в том, сколько переболеет (им прееболеют все без исключения), а в том, сколько сляжет в могилу. Страны с наивысшим уровнем вакцинации показывают смертность на уровне фона, несмотря на огромное число заражений. В Украине же как умирали несколько сот в день, так и умирают. Ви зробили це разом (с).
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11.01.2022 17:03 Відповісти
Колимся вакциной до самой смерти. Уже как еда.
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11.01.2022 15:23 Відповісти
 
 