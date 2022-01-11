Куликов про побиття та пограбування: "Просто я пішов не через те місце, не в той час"

Інцидент трапився рано вранці 7 січня.

Журналіст Андрій Куликов розповів Цензор.НЕТ подробиці нападу на нього.

"Вранці 7 січня, близько 5:50, на мене напали біля Повітрофлотського мосту на проспекті Перемоги (в Києві. - Ред.). Кілька разів вдарили руками і ногами. Під загрозою подальшої фізичної розправи, а також застосування різних інструментів, в тому числі, як мені тоді видавалося, холодної зброї, я віддав гроші, банківську картку. Також у мене забрали мобільний телефон", - розповів журналіст.

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Разом з тим, він не пов’язує напад зі своєю журналістською діяльність.

"З одного боку випадково, з іншого - місце там таке, що воно і не випадково. Просто я пішов не через те місце, не в той час", - додав Куликов.

Також журналіст зазначив, що він задоволений діями правоохоронців.

"Я розраховував на швидку і результативну допомогу, і я не помилився", - констатував він.

Раніше повідомлялося, що журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали.