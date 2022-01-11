Куликов про побиття та пограбування: "Просто я пішов не через те місце, не в той час"
Інцидент трапився рано вранці 7 січня.
Журналіст Андрій Куликов розповів Цензор.НЕТ подробиці нападу на нього.
"Вранці 7 січня, близько 5:50, на мене напали біля Повітрофлотського мосту на проспекті Перемоги (в Києві. - Ред.). Кілька разів вдарили руками і ногами. Під загрозою подальшої фізичної розправи, а також застосування різних інструментів, в тому числі, як мені тоді видавалося, холодної зброї, я віддав гроші, банківську картку. Також у мене забрали мобільний телефон", - розповів журналіст.
Разом з тим, він не пов’язує напад зі своєю журналістською діяльність.
"З одного боку випадково, з іншого - місце там таке, що воно і не випадково. Просто я пішов не через те місце, не в той час", - додав Куликов.
Також журналіст зазначив, що він задоволений діями правоохоронців.
"Я розраховував на швидку і результативну допомогу, і я не помилився", - констатував він.
Раніше повідомлялося, що журналіста Куликова побили та пограбували у Києві, нападників затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Не жив , можете видихнути з полегшенням (( Не жив того що трішки молодший , але розповіді батьків про роки окупації добре запам"ятав , як запам"ятав добре і те , що робили "асвабадітєлі " коли у 43 " вазвратіліся " (( так що моліться на свого сраліна як він Вам такий дорогий а іншим не пхайте поміж очі ; звісно якщо Ви не кацап номерний (((
Ну нічого страшного , не панікуйте , поставте фотку любимого сраліна перед собою і прочитайте тричі Отче Наш , попустить ((
чому не застосував?
Не толпы, но достаточно.
Вот Куликову Бог подсказывает - ведите темы про оружие , про страны в которых разрешено и т д - ВЛИЯЙТЕ НА ВЛАСТЬ
Прийдеться знову народу створювать "охоронні сотні"!
По-друге : він - носій небезпечної інформації А враховуючи , що він ще й "бздикливий", то залишАть його живим - це створювать проблеми "коломойським" і "д"Єрмакам" Самий правильний варіант - організувать "золотий приход", а потім написать у некролозі , що він "помер від надмірного вживання снодійних препаратів , випадково прийнятих у момент упадку духу"
вот около вокзала шушера собирается , там же прорабы набирают людей на однодневную работу по утрам:
умное изречение.
И такси не воспользовался...
Покупал? Продавал?