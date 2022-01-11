Планові ремонти мереж з відключенням електроенергії в осінньо-зимовий період не повинні відбуватися, - Галущенко
Планові ремонти електромереж з відповідним відключенням споживачів від електропостачання не повинні відбуватися в опалювальний сезон.
Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
За його словами, резерв потужностей в енергосистемі є, тому ніяких ризиків і підстав для відключення споживачів, крім аварійності, немає.
"Планові ремонти в період ОЗП (осінньо - зимового періоду. - Ред.) не повинні відбуватися. Ми офіційно з цим зверталися в Держенергонагляд і НКРЕКП. Сьогодні ми ще раз звернулися з цього питання. Важливо, що такі ремонти робляться переважно приватними компаніями", - сказав він.
Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики проводитиме відповідну роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося.
Будь ласка, зачекайте...
Практически каждую неделю плановые отключения.
Всю осень и зиму.
а таких сусідів, майже всі...
віялових відключень не буде.
а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
як в анегдоті.
брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
на улице - 3,в квартире жопа
и защита С А М А начинает отключать потребителей в зависимости от группы-бытовые отваливаются в первую очередь В противном случае система свалится в нУль