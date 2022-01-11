Оприлюднено закон, який встановлює жорсткі обмеження щодо торгівлі алкоголем та паління в публічних місцях. ПЕРЕЛІК заборон
У виданні "Голос України" 11.01.2022 року оприлюднено Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" від 16 грудня 2021 року № 1978-ІХ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судебно-юридическая газета".
Закон набере чинності через вісімнадцять місяців з дня його опублікування.
Норми закону передбачають обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових та алкогольних виробів.
Зокрема, змінами до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.
Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
10) у приміщеннях гуртожитків;
11) на дитячих майданчиках;
12) у місцях загального користування житлових будинків;
13) у підземних переходах;
14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
15) на вокзалах та станціях;
16) на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Адміністрація аеропортів може відводити спеціальні місця для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, загальна площа яких не може перевищувати 5 відсотків загальної площі споруди аеропорту, за умови виведення таких місць в окремих відокремлених приміщеннях, які не мають потреби відвідувати люди, що не курять, не вживають, не використовують тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, та обладнання їх витяжною вентиляцією, а також розміщення інформації, передбаченої частиною п’ятою цієї статті.
Сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених ними місцях.
Інші обмеження встановлено змінами до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".
На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів та використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:
1) особами, які не досягли 18 років;
2) особам, які не досягли 18 років.
Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:
1) у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв;
2) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;
3) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);
4) з торгових автоматів;
5) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);
6) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
7) з рук, лотків;
8) у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет;
9) у невизначених для цього місцях торгівлі.
Забороняється продаж будь-яких товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.
Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, чи пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, продавець зобов'язаний звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.
У разі відмови покупця надати такий документ забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння такій особі.
Будь ласка, зачекайте...
Да местом и пользуются все коллективно.
Остановкой автобуса, например - стоят и пользуются.
Только одни при этом напоказ ещё портят воздух.
2007 год (Ющенко президент 2005-2010) - https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_r/srp_07rik_r.html средняя пенсия 497 грн ($100)
Бот, я понимаю, что тебе платят за то, чтоб везде обсырать клоуна.
Но здесь во-первых статья о запрете курения, что правильно,
во-вторых, ты тупо врёшь.
Від цигаркового диму в мене аж шлунок ніби скручує.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
Можна ще десяток законів прийняти - їх мало хто дотримується через відсутність практики покарання. Скількох людей вштрафували за куріння на зупинках громадського транспорту?
У нормальних курців,легені покриті смолою і цей вірус в них не проникає.(Див. різні дослідження)
ЗЫ: а ещё очень хорошо что я курить таки завязал!
Одна сигарета 1 грамм табака. Часть (30% ) оседает на легких курильщика. 100 км авто по городу 10 л. бензина. Это = 13 000 выкуренных сигарет.
Висновок: вдома і в машині можна. І, якраз, на балконі можна.
Янукович тоже вступал в Европу, развесив на троллейбусных остановках "запрещено курить на расстоянии 50 метров!"