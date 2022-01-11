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алкоголь (1218) закон (2790) тютюн (501)

Оприлюднено закон, який встановлює жорсткі обмеження щодо торгівлі алкоголем та паління в публічних місцях. ПЕРЕЛІК заборон

Оприлюднено закон, який встановлює жорсткі обмеження щодо торгівлі алкоголем та паління в публічних місцях. ПЕРЕЛІК заборон

У виданні "Голос України" 11.01.2022 року оприлюднено Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" від 16 грудня 2021 року № 1978-ІХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судебно-юридическая газета".

Закон набере чинності через вісімнадцять місяців з дня його опублікування.

Норми закону передбачають обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових та алкогольних виробів.

Зокрема, змінами до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.

Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

10) у приміщеннях гуртожитків;

11) на дитячих майданчиках;

12) у місцях загального користування житлових будинків;

13) у підземних переходах;

14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

15) на вокзалах та станціях;

16) на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Адміністрація аеропортів може відводити спеціальні місця для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, загальна площа яких не може перевищувати 5 відсотків загальної площі споруди аеропорту, за умови виведення таких місць в окремих відокремлених приміщеннях, які не мають потреби відвідувати люди, що не курять, не вживають, не використовують тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, та обладнання їх витяжною вентиляцією, а також розміщення інформації, передбаченої частиною п’ятою цієї статті.

Сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів у додатково визначених ними місцях.

Інші обмеження встановлено змінами до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових виробів та використання електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:

1) особами, які не досягли 18 років;

2) особам, які не досягли 18 років.

Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння:

1) у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв;

2) у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

3) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

4) з торгових автоматів;

5) на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

6) поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

7) з рук, лотків;

8) у споживчих упаковках, що містять менше 20 сигарет;

9) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тінізація тютюнового ринку в Україні пов'язана з низькими доходами громадян і стрімким підвищенням акцизів, - Growford Institute

Забороняється продаж будь-яких товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Якщо у продавця пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння виникли сумніви щодо досягнення 18-річного віку покупцем, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, чи пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, продавець зобов'язаний звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.

У разі відмови покупця надати такий документ забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння такій особі.
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Топ коментарі
+24
Що за тупий комент?! Люди, що не палять, мають право дихати чистим повітрям, а не тим гівном, що ви видихаєте в місцях загального користування.
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11.01.2022 14:37
+17
коли в країні жопппа.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
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11.01.2022 14:36
+16
Только Два завода в Мариуполе Азовсталь и им.Ильича дымят так в сутки,что не хватит миллирда курильщиков по всему Миру...Долбодятлы...
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11.01.2022 14:56
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Це зєбуїни можуть . Вони такі. Це ж не пенсії до рівня часів Кучми-Ющенка піднімати.
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11.01.2022 14:26 Відповісти
Що за тупий комент?! Люди, що не палять, мають право дихати чистим повітрям, а не тим гівном, що ви видихаєте в місцях загального користування.
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11.01.2022 14:37 Відповісти
Так в місцях загального користування і так не можна палити, до речі загального користування чим?
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11.01.2022 14:39 Відповісти
так в законе есть расшифровка этого термина
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11.01.2022 15:34 Відповісти
Ну типа туалет "М" "Ж" в Верховной Раде
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11.01.2022 20:16 Відповісти
Чем?
Да местом и пользуются все коллективно.
Остановкой автобуса, например - стоят и пользуются.
Только одни при этом напоказ ещё портят воздух.
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11.01.2022 15:52 Відповісти
А те которые не воняют имеют право дышать чистым воздухом , а не тем дерьмом которое выливают на себя по полфлакона и идут в места общего пользования . Почему я должен дышать этим ублюдочным вонючим до рези в глазах , тошнотворным парфумом . Если за чистый воздух то таки - за для всех
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11.01.2022 15:43 Відповісти
Як в ліфті сусіди без маски Вам в ніс? То норм? Чи виходите?
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11.01.2022 15:50 Відповісти
2021 год - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/1/680298/ мин. пенсия 2400-2600 ($90), средняя - 3980 грн ($150)
2007 год (Ющенко президент 2005-2010) - https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/sz/sz_r/srp_07rik_r.html средняя пенсия 497 грн ($100)

Бот, я понимаю, что тебе платят за то, чтоб везде обсырать клоуна.
Но здесь во-первых статья о запрете курения, что правильно,
во-вторых, ты тупо врёшь.
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11.01.2022 14:48 Відповісти
Сейчас скумбрия по 8грн, а при Ющенко? Надо сравнивать заработки по покупательной способности, но по вашему сейчас эпоха бедности закочилась и скоро будем вводить продуктовые карточки. Приятного аппетита! Не подавитесь мясом по 50 грн!
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11.01.2022 15:14 Відповісти
цэ пэрэмога адназначно! 14 лет разницы,доллар тоже подвержен инфляции. тогда за сотку купить можно было больше, чем сейчас за 200
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12.01.2022 22:46 Відповісти
кацапомовні так втикають за Зеків, що їм пох кого і за що обсирати. так андруша варкуй?
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16.08.2022 20:53 Відповісти
А айкоси шмалити мона ?
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11.01.2022 14:26 Відповісти
теоретически да, отдыхал я один раз, сидели пацаны, курила айкос, все норм, никакой дискомфорт не доставляли. Потом пришел дед, вытащил что-то типа примы и нас всех сдуло оттуда пулей
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11.01.2022 14:34 Відповісти
Це як для кого, айкос має специфічний запах, для мене краще вже тютюн.
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11.01.2022 14:35 Відповісти
Приємна отрута....
Від цигаркового диму в мене аж шлунок ніби скручує.
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11.01.2022 15:16 Відповісти
Можна
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11.01.2022 14:35 Відповісти
Ні. В законі це зазначено.
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11.01.2022 14:38 Відповісти
Ні. Цеж чітко вказано в законі.
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11.01.2022 14:45 Відповісти
Не можна, пропонується переходити на дві доріжки. Білі. За відсутністю альтернативи.
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11.01.2022 15:03 Відповісти
В певних умовах, підстрибнувши, можна скурити всі айкоси І сказати: баба да, баба да!
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11.01.2022 15:11 Відповісти
только в таксофоне. только его найти сначала надо
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12.01.2022 22:47 Відповісти
Ну, добре що шприців продавати наркошам не заборонили. І на тому "дякуємо " !...
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11.01.2022 14:32 Відповісти
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11.01.2022 14:37 Відповісти
коли в країні жопппа.
коли розікрали все і вся.
коли керівники вищих рівнів профани та делітанти (за те свої)
коли люди не знають як виживати далі і по півмільйона виїзжають з країни.
Що треба зробити владі?
підняти податки,ввести касові, заборонити все, до чого привикли та наповняти бютжет за рахунок штрафів.
дурнішої стратегії розвитку держави ще ніхто не придумав.
тут ми перші в світі.
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11.01.2022 14:36 Відповісти
Закон почне діяти через 18 місяців. Декого зеленого це вже не врятує.
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11.01.2022 14:36 Відповісти
Дай бог, щоб так воно й було.
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11.01.2022 14:47 Відповісти
"Це ж вже було"
Можна ще десяток законів прийняти - їх мало хто дотримується через відсутність практики покарання. Скількох людей вштрафували за куріння на зупинках громадського транспорту?
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11.01.2022 14:38 Відповісти
Зедрыстня копіює регианалов 2011 року, коли по дворах менти збиравшихся більше трех пакували в автозаки.
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11.01.2022 14:41 Відповісти
Это ж где такое было?
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11.01.2022 15:36 Відповісти
На расее наверно
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11.01.2022 15:45 Відповісти
Не иначе. У нас было (да и есть) так чтоб разогнать даже достаточно шебутную компанию - так это надо сильно постараться.
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11.01.2022 15:54 Відповісти
Не палити - це круто! 😊
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11.01.2022 14:48 Відповісти
я не понял. это уже реформа?
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11.01.2022 14:54 Відповісти
Та ні . Це чергова ...уйня. На більше зеленогнидота не здатна.
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11.01.2022 14:58 Відповісти
больше всего раздражают долбодятлы которые станут перед входом в магазин и дымят. я дым за 10 а то и больше метров различаю, так что даже хрен обойдешь... и ладно бы в простое время, они ещё вирусы разносят своим дымом прямо из легких
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11.01.2022 14:56 Відповісти
больше всего раздражают долбодятлы которые станут перед входом в магазин газуют своими жоповозками. я дым за 10 а то и больше метров различаю, так что даже хрен обойдешь... Опять же дезики (шо под мышками используют) запретить, от них рыгать тянет. Парфумы всякие. Чтоб никто не вонял.
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11.01.2022 15:36 Відповісти
вот и не воняй...
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11.01.2022 15:40 Відповісти
* они ещё вирусы разносят своим дымом прямо из легких*
У нормальних курців,легені покриті смолою і цей вірус в них не проникає.(Див. різні дослідження)
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11.01.2022 16:20 Відповісти
Только Два завода в Мариуполе Азовсталь и им.Ильича дымят так в сутки,что не хватит миллирда курильщиков по всему Миру...Долбодятлы...
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11.01.2022 14:56 Відповісти
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11.01.2022 14:59 Відповісти
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11.01.2022 15:00 Відповісти
мариуполь где, а я в киеве, какого рожна я должен дышать испарениями чудика который идет и дымит. стань в укромном месте и перекури, но нет, стоят у входа в магазин, курят в потоке людей
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11.01.2022 15:00 Відповісти
В Конча-Заспу едь...там не дымять Голобородьки...
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11.01.2022 15:02 Відповісти
может лучше ты куда-то пойдешь, ну ты в курсе )
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Болван ты пля...
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11.01.2022 15:05 Відповісти
сам ты... я просто не хочу твоим гном изо рта, ферштейн? и я не против чтобы ты курил, и я готов тебя обойти, но не когда дым относит ветром на 10 метров, и ты стоишь на входе в магаз или идешь по людному тротуару. совесть надо иметь
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11.01.2022 15:12 Відповісти
это не вопрос законов, а вопрос их исполнения. раньше тоже вроде в общ. месте дымить было нельзя, что изменилось
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11.01.2022 14:58 Відповісти
стало больше чего "нельзя". И все, собственно.
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11.01.2022 15:38 Відповісти
Нельзя было курить сигареты. Про электронные сигареты в том числе и айкосы ничего не догоорились. В закон как раз электронные сигареты и добавили, остальное не изменилось вроде бы.
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11.01.2022 16:05 Відповісти
Про наркотики ни слова.Очень даже хорошо.
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11.01.2022 15:02 Відповісти
Мариуполь чище швейцарских Альп...живут же люди
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11.01.2022 15:03 Відповісти
Теперь курить на этом заводе запрещено!
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11.01.2022 15:19 Відповісти
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11.01.2022 15:44 Відповісти
В туалете можно?
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11.01.2022 15:04 Відповісти
Ну хорошо хоть с литровых баклажек дуть пивцо в спортзалах не запретили

ЗЫ: а ещё очень хорошо что я курить таки завязал!
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11.01.2022 15:05 Відповісти
а почемиу с литровых?у нас и двухлитровые и даже 2,4 нормально заходят
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11.01.2022 15:37 Відповісти
Одни запреты, я бы похвалил, только знаю, что эти запреты не на благо, а в угоду. Штрафы и тд. Законодательство по сути, это по сути руководство как ободрать до нитки любого человека.
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11.01.2022 15:09 Відповісти
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11.01.2022 15:15 Відповісти
ментам подарок к новому году, спасибо нарику-**********.
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11.01.2022 15:18 Відповісти
Когда запретим автомобили?
Одна сигарета 1 грамм табака. Часть (30% ) оседает на легких курильщика. 100 км авто по городу 10 л. бензина. Это = 13 000 выкуренных сигарет.
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11.01.2022 15:18 Відповісти
Зараз і на вулиці не можна і в дворі будинку неможна.
Висновок: вдома і в машині можна. І, якраз, на балконі можна.
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11.01.2022 17:48 Відповісти
а ОП-это место загального корыстування?тогда шо,айкосы в минус?
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11.01.2022 15:35 Відповісти
Зеледент окончательно перешел с айкосов на кокс. Про нюхать белый порошок в законе ни слова.
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11.01.2022 15:44 Відповісти
А не пошли бы вы в жопу?
Янукович тоже вступал в Европу, развесив на троллейбусных остановках "запрещено курить на расстоянии 50 метров!"
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11.01.2022 15:54 Відповісти
Это типа патрули будут отслеживать кто курит на остановках и возле магазинов ? Интересно посмотреть.
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11.01.2022 16:02 Відповісти
бюджет потрібно поповнювати
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11.01.2022 17:17 Відповісти
эй, запрещальцы, оборудуйте места для курения. а, вообще-то, в стране других проблем как бы и нет. война, цены, маячащие карточки - все норм?
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11.01.2022 16:20 Відповісти
На колгоспних зборах головуючий оголошує: - Усіх міських та відпочиваючий прошу вийти, збори тільки для колгоспників. Після того, як кілька людей пішли, він надав слово лектору. Той дістав із портфеля маленький людський череп і повідомляє: - Це череп Пушкіна, коли йому було п'ять років. Дістає другий череп: - А тут Пушкіну сімнадцять років. Дістає череп із діркою: - Після дуелі. Голос із зали: - Як же у Пушкіна може бути три черепи? - А хто це питає? - Я! - А хто ви? - Відпочиваючий. - Я ж попереджав, що збори тільки для колгоспників!
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11.01.2022 17:19 Відповісти
треба боротись комплексно з цим явищем, а у вас цигарки продають на кожному кутку. в кіосках. включаючи зупинки паблик транспорту. це нонсенс.
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11.01.2022 16:26 Відповісти
ну наконец то! как бы мы дальше жили без такого важного закона, спасибо ЗЕ
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11.01.2022 16:32 Відповісти
Зеуроды.
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11.01.2022 17:12 Відповісти
а в місцях загального користування невже можна нюхати "білу доріжку"?
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11.01.2022 17:16 Відповісти
У Трускавецькому Аніверситеті проходить урок: - Дивіться, це великий палець, це вказівний, це безіменний, це середній, а це мізинець. Тепер заважаємо, заважаємо, заважаємо… - каже Бубочка ворушачи пальцями. - А тепер називаємо - де який.
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11.01.2022 17:21 Відповісти
дуже хороша постанова, треба жорстко штрафувати всіх цих видихувачів диму,а простими словами повільних суїцидників, бо вже на зупинках і в громадських місцях неможливо нормальній людині просто встояти, кругом бидло куряче ,яке плює , смалить та лається матом,
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11.01.2022 18:00 Відповісти
Говно!зе!реформы
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11.01.2022 18:31 Відповісти
В Україні половина законів не працює ,а інша частина працює на користь скоробагатьків при владі..
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11.01.2022 18:33 Відповісти
За те деньги, что курильщики привносят в бюджет, через акцызы на табачку, они должны иметь право курить и на бензоколонках.
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11.01.2022 19:23 Відповісти
Еееееее, а хіба більшість цих законів хіба не діє вже, при чому давно?
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11.01.2022 20:05 Відповісти
І жодного слова про заборону реклами
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11.01.2022 20:22 Відповісти
 
 