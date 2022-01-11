Близько 150 українців звернулися по допомогу у поверненні з Казахстану, – речник МЗС Ніколенко

Приблизно 150 громадян України звернулися до посольства України в Казахстані по допомогу у репатріації.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство закордонних справ України взаємодіє з казахстанською владою та урядами іноземних держав для захисту інтересів українців у Казахстані. Майже 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу у поверненні на Батьківщину. Водночас через поступову стабілізацію ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану", - сказав Ніколенко.

За його словами, міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, крім деяких рейсів європейських авіакомпаній. "На 13 та 16 січня заплановано регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни", - додав речник.

Він зазначив, що відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами.

"Українське посольство домовилося з казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які виявлять бажання прибути до Нур-Султану для подальшого вильоту до Києва. Дипломати також домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безоплатного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султану", - наголосив Ніколенко.

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Він зазначив, що у МЗС рекомендують українцям, які хочуть скористатися цією опцією, заздалегідь перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султану.

"За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково", - сказав він.

Ніколенко уточнив, що українців немає серед постраждалих чи затриманих під час останніх подій у Казахстані. Посольство України підтримує регулярний зв'язок із громадянами, продовжуватиме надавати їм консульську допомогу та інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.