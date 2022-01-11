"Жертва гендеру": у МЗС РФ відреагували на слова Сікорського, який пригрозив "врізати по яйцях" Росії
У МЗС Росії відреагували на слова ексглави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Захарова у телеграмі.
Речниця російського МЗС Марія Захарова у своєму традиційному стилі відповіла євродепутату у своєму телеграмі.
"Євродепутат від Польщі та ексглава польського МЗС Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях". Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.
Росія – жіночого роду. Схоже, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", – написала Захарова.
Нагадаємо, 11 січня Сікорський, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює "осиротілі" після СРСР території, написав: "Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівникам. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".
Будь ласка, зачекайте...
У нее бальшой кадык
Наша Раша.
Вже якось там визначтесь…
Остападипломатію Мордора понесло...
гендерный баланс надо уважать.
эх маха-маха.... когда замахнутся то не будут сортировать шо там и у кого - главное чтоб врезали...не передумали!!!
"старший брат - расия" )))) в 2014 году стал гиеной бесполой...тварью без роду и племени...
Пропоную Росію як маніяка каструвати і забрати в нього всю зброю
Невже "дедушка Фуйло" все таки "бабушка"?
"Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"
А Роея , це надумана держава, без роду, без племені і без статі. Пшик. Сікорський ще й підлещив ....
Слепаков