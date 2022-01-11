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МЗС рф (948) Польща (8267) Сікорський (200) Захарова (348)

"Жертва гендеру": у МЗС РФ відреагували на слова Сікорського, який пригрозив "врізати по яйцях" Росії

У МЗС Росії відреагували на слова ексглави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Захарова у телеграмі.

Речниця російського МЗС Марія Захарова у своєму традиційному стилі відповіла євродепутату у своєму телеграмі.

"Євродепутат від Польщі та ексглава польського МЗС Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях". Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.

Росія – жіночого роду. Схоже, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", – написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову

Нагадаємо, 11 січня Сікорський, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює "осиротілі" після СРСР території, написав: "Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівникам. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Жертва гендеру: у МЗС РФ відреагували на слова Сікорського, який пригрозив врізати по яйцях Росії 01
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Топ коментарі
+39
Росія - жіночого роду. Я бы сказал что скорее среднего. Дедушка с органами бабушки
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11.01.2022 14:51
+36
Так и знал, что Машка трансгендер
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11.01.2022 14:47
+36
Наш Захаров молодык
У нее бальшой кадык
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11.01.2022 14:48
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Может Россия внутри себя считает мужчиной. Она трансмужчина.
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11.01.2022 14:46 Відповісти
Наш Захаров молодык
У нее бальшой кадык
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11.01.2022 14:48 Відповісти


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11.01.2022 14:56 Відповісти
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11.01.2022 15:26 Відповісти
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11.01.2022 15:15 Відповісти
"когда официальный представитель МИД РФ бесполезно пытается ублажить своего непосредственого начальника"
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11.01.2022 15:43 Відповісти
Манька Кобила є сестрою Лавруши Каня. Одним словом "тяглова скотина"
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11.01.2022 16:40 Відповісти
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11.01.2022 17:18 Відповісти
а по сути придурки Рашки.....Сикорскому еще и комплимент сделали....
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11.01.2022 15:01 Відповісти
От украинцев Сикорскому респект и уважение!
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11.01.2022 16:04 Відповісти
Так и знал, что Машка трансгендер
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11.01.2022 14:47 Відповісти
" Как сейчас вижу, стоишь ты в красных труселях и манишь меня, манишь..."
Наша Раша.
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11.01.2022 14:54 Відповісти
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11.01.2022 14:47 Відповісти
89 лет и ещё член? Мощный старик.
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11.01.2022 14:51 Відповісти
Потому что опломбирован...
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11.01.2022 14:53 Відповісти
висячий, как и у фюрера репоедов *****, от которого баба ушла к молодому.
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11.01.2022 15:45 Відповісти
Кабель можно на прямую в комп всунуть без всяких роутеров, но откуда сбрендившему от старости кацапу это знать =)
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11.01.2022 14:53 Відповісти
Роутеров? Каких еще роутеров? "мощный старик" про роторы вещал.
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11.01.2022 15:01 Відповісти
Борис Гоблин
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11.01.2022 14:57 Відповісти
Де це бачено щоб пітухів по яйцєх били ?
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11.01.2022 14:48 Відповісти
Как по мне, Машка сама- яркий пример " гендерного разноманіття".
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11.01.2022 14:49 Відповісти
росия от слова-*овно, а *овно мужского рода.
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11.01.2022 14:49 Відповісти
Гівно - середнього роду
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11.01.2022 15:08 Відповісти
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11.01.2022 14:50 Відповісти
нужно было животных не кормить ножками буша в 90 годах когда ******** голодала и была нищей, тогда нужно было ставить в стойло и держать на коротком поводке неблагодарных тварей .а теперь они вяликие .встали с колен скрепы и подняли перья,распетушились на весь мир...((
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11.01.2022 15:01 Відповісти
а если веслом по пи..е -норм будет,как машка мыслит ?
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11.01.2022 14:50 Відповісти
Специально для Маши :" России врежут по яичникам!" 😃
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11.01.2022 14:51 Відповісти
Росія - жіночого роду. Я бы сказал что скорее среднего. Дедушка с органами бабушки
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11.01.2022 14:51 Відповісти
россия- гавно, род средний и весьма вонючий
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11.01.2022 14:52 Відповісти
кацап не национальность а диагноз, а расея не страна а сорт говна.
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11.01.2022 15:52 Відповісти
Россия женского рода...правильно...Основатель ссср-россии Ленин тоже исполнял женскую роль в паре с Зиновьевым и Троцким
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11.01.2022 14:52 Відповісти
Диалог между дипломатами опускается на понятный кацапопитекам уровень.
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11.01.2022 14:53 Відповісти
З нещодавнього минулого:

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11.01.2022 15:05 Відповісти
ану чікі брікі і вдамкі.
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11.01.2022 15:08 Відповісти
Сикорский не прав ,яиц там давно нет ,яйца оторвали доблестные украинские воины ...там пора башню отрывать ...
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11.01.2022 14:53 Відповісти
Однак все ж таки пану Сикорському щира подяка.
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11.01.2022 16:05 Відповісти
тобто грузинський ведучій був правий коли назвав 3,14здой моржовою ?
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11.01.2022 14:57 Відповісти
Це було ближче до істини !
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11.01.2022 16:50 Відповісти
То ви ведмідь - шатун, а коли сказали що по яйцях отримаєте, то відразу - жіночкою прикидаєтесь…
Вже якось там визначтесь…
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11.01.2022 14:57 Відповісти
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11.01.2022 15:00 Відповісти
Ударить по яйцам насильника, а насильник рф. Тупая в понимании сказанного или тупая в перекручивании сказанного.
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11.01.2022 15:02 Відповісти
параша со своим полом никак не может сама определиться. кругом же орёт, шо она "старший брат" ))
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11.01.2022 15:02 Відповісти
слепаков же пел, что россия - женщина с х..ем, значит, и яйца тоже в комплекте. уродец, короче, жаль, не усыпили вовремя.
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11.01.2022 15:02 Відповісти
ну тоді вам порвуть сраку. Це гендерно-нейтрально
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11.01.2022 15:06 Відповісти
Хорошо что эта информация дошла до кацапоублюдков. А пьяный бубнёж и базарный "юморок" маньки захеровой-это их проблемы .
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11.01.2022 15:07 Відповісти
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11.01.2022 15:15 Відповісти
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11.01.2022 15:17 Відповісти
Карьерный рот. Она в его работает и пьёт.
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11.01.2022 15:44 Відповісти
Скорее раисся - членодевка.
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11.01.2022 15:18 Відповісти
если смотреть по лицу, то жертва эта маша
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11.01.2022 15:20 Відповісти
захєрова-жєртва аборта лаврова
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11.01.2022 15:22 Відповісти
а може "коня"лаврова
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11.01.2022 16:37 Відповісти
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11.01.2022 15:23 Відповісти
жертва аборту вилізла?
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11.01.2022 15:25 Відповісти
Жертва п*яного зачаття.
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11.01.2022 15:29 Відповісти
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11.01.2022 15:27 Відповісти
Я думал скажут готовым штампом - кто обзывается,тот так и называется ))
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11.01.2022 15:29 Відповісти
вже здається , кто обзывается, тот так и называется" не проходить
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11.01.2022 16:36 Відповісти
та притушите господа буржуи вы эту тлеющую помойку. только окончательно
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11.01.2022 15:29 Відповісти
І тут Остапа дипломатію Мордора понесло...

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11.01.2022 15:30 Відповісти
Так Сцарь же самі казали про "бабушку з яйцамі". Маха проти лінії партії?
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11.01.2022 15:33 Відповісти
Отозвалась жертва аборта уроненная десять раз на пол ,двадцать раз стукнутая об угол кроватки тупоголовая алкоголичка
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11.01.2022 15:38 Відповісти
Манька запомни: копростан свинособачьего роду, бесполое существо размазанное по земле, выдуманная Фрицом "петя№1", на подобии Пруссия, документы свидетельствуют! ; )
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11.01.2022 15:45 Відповісти
Если Захарова так волнуется за свои права, то получит по варенику -
гендерный баланс надо уважать.
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11.01.2022 15:47 Відповісти
Манька Захерова мечтает, что-бы ее тоже посетил насильник. Только напрасно, на нее даже мухи не садятся, брезгуют.
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11.01.2022 15:48 Відповісти
Sikorsky bravo!
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11.01.2022 15:49 Відповісти
Машка не трансгендер, боярышник ,, чудесным ,, образом превратил ее......в гермофтодита , отсюда разговоры о,, гендерной разнообразности,, Ее даже можно представить , в некотором роде,, в образе матери- родины - России. Для полноты образа поставить фингал и воткнуть в пасть бычок ..
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11.01.2022 15:57 Відповісти
Сікорському-респект...
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11.01.2022 16:12 Відповісти
т.е не само действие обидело ))) а именно отсутствие бубенцов? ))))
эх маха-маха.... когда замахнутся то не будут сортировать шо там и у кого - главное чтоб врезали...не передумали!!!
"старший брат - расия" )))) в 2014 году стал гиеной бесполой...тварью без роду и племени...
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11.01.2022 16:28 Відповісти
У МЗС Росії відреагували на слова ексглави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником Джерело:
Пропоную Росію як маніяка каструвати і забрати в нього всю зброю
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11.01.2022 16:32 Відповісти
А хто в "бабушки россии"- "дедушка"?
Невже "дедушка Фуйло" все таки "бабушка"?
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11.01.2022 16:34 Відповісти
Ей еще раньше ответил один знаток по половым органам - Путин:
"Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"
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11.01.2022 16:43 Відповісти
Що до Захарової, то ця сутність давно пропила свою стать. Це просто шелупень.
А Роея , це надумана держава, без роду, без племені і без статі. Пшик. Сікорський ще й підлещив ....
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11.01.2022 16:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0y6xUxaqNa4 Рассия - это женщина с х...ем.

Слепаков
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11.01.2022 16:48 Відповісти
Голодній кумі, хліб на умі.....
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11.01.2022 17:10 Відповісти
Головне в пах зарядить,а шо там не важно!
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11.01.2022 17:22 Відповісти
Все итак давно знали что у рашостана нет яиц
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11.01.2022 18:43 Відповісти
А шо в парашке есть женщины? Если бы были, то защищали бы своих сыновей от террориста-садиста *****,посылающего их на войну, а не смотрели гендершу и ее высеры
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11.01.2022 19:43 Відповісти
и это все, что могли ответить кацапы?? слабовато...
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11.01.2022 21:59 Відповісти
 
 