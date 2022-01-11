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Новини Агресія Росії проти України Війна
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росія (63614) США (21036) Джапарова Еміне (179)

Якщо новий напад Росії станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб, - Джапарова

Якщо новий напад Росії станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб, - Джапарова

Україна вірить у США як в надійного партнера в контексті перемовин Штатів і Росії, які відбулися вчора в Женеві.

Про це заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила в інтервʼю британському каналу ITV News, передає Цензор.НЕТ з посиланням lb.ua.

"США є нашим стратегічним партнером. Ми віримо в систему США і інституції щодо позицій України", – цитує видання заступницю міністра.

Джапарова під час розмови додала, що держава попереджала європейських і американських партнерів, що безпеку України не можуть обговорювати без самої України.

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"Ми були дуже чіткі у поясненні Росії, чого вона має очікувати в разі нової атаки України: дипломатичної, економічної і безпекової відповіді. Головною ідеєю російської політики є збереження контролю над країнами колишнього Радянського Союзу. Але холодна війна закінчилася", – сказала також вона в інтервʼю.

Говорячи про можливий новий напад Росії, заступниця міністра зазначила, що Україна – вже не така, як у 2014 році, під час першого вторгнення.

"Українська армія кардинально відрізняється. Йдеться не лише про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо напад станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб", – зауважила вона.

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Топ коментарі
+14
Ну с таким главно коммандующим как Андрей Елдак мы врядли, что-то там навоюем...
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11.01.2022 15:05
+14
Разница между Порошенко и Зеленским очень простая. Порошенко добивался целей в пользу Украины, Зеленский паразитирует на Украине и разрушает её. Зрада это или нет тебе решать, но по мне это зрада. И вот ты пытаешься привязать помощь США к Зеленскому, хотя это снова проходит по разряду примазывания к другим, а не собственные достижения.
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11.01.2022 15:58
+11
да, именно поэтому когда рф захватывает Казахстан, окружила нас войсками, сопля поехала на мальдивы сразу после Буковеля...реакция будет четкая и молниеносная...главное чтоб на мальдивах интернет был без сбоев...
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11.01.2022 15:37
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Ну с таким главно коммандующим как Андрей Елдак мы врядли, что-то там навоюем...
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11.01.2022 15:05 Відповісти
Елдак ? Може Беня ?
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11.01.2022 16:07 Відповісти
А способы будут разные . И это будет решать народ Украины , а не Зеля , Европа или США .
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11.01.2022 15:07 Відповісти
Зеленский наденет шинель и будет играть Наполеона. Роль жизни.
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11.01.2022 15:09 Відповісти
Да и пусть . Страна - это народ , а не президент .
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11.01.2022 15:11 Відповісти
Он одним из первых даст дёру.
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11.01.2022 15:17 Відповісти
Может быть. А может наоборот. Будет записывать видосики, призывая оказывать сопротивление. А потом про него через двадцать лет снимут фильм "Клоун говорит".
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11.01.2022 15:18 Відповісти
Воевать же не ему и не другому политику. Главное чтобы текущей власти США доверял, а по поставкам оружия доверяет, и там не дебилы в разведке сидят, раз поставки идут - значит доверие есть и значит запрос с нашей стороны есть. Так что Все буде Україна.
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11.01.2022 15:29 Відповісти
Ну так и я о том. Всё что ему надо это видосики записывать, а он это умеет. Главное, чтобы России не испугался. Вот хохма будет - главный герой Украины пророссийский еврей-шоумен.
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11.01.2022 15:31 Відповісти
Судя по тому что США и Британия взаимодействуют с Украиной, проводятся учения. А Турция и Франция вовсю позволяют закупаться у себя оружием. то Зеленский и всякие там Ермаки не такие уж и агенты кремля как нам тут верещат. На западе разведка не хуже мацковской, и кому попало они оружие не поставляют. В тот же Афганистан Джавелины почему то не поставлялись, как и средства контрбатарейной борьбы.
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11.01.2022 15:43 Відповісти
Я не знаю зачем ты это пишешь тут. То, что они агенты Кремля это не значит, что Украине не нужна помощь. Но я пишу не про это совсем.
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11.01.2022 15:46 Відповісти
Я пишу к тому что у нас зрада на каждом шаге, но все позабыли что при Порошенко точно также зрада рагонялась. Почему то никто не задумался что олигархическим кланам независимость Украины также важна, как и народу.
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11.01.2022 15:56 Відповісти
Разница между Порошенко и Зеленским очень простая. Порошенко добивался целей в пользу Украины, Зеленский паразитирует на Украине и разрушает её. Зрада это или нет тебе решать, но по мне это зрада. И вот ты пытаешься привязать помощь США к Зеленскому, хотя это снова проходит по разряду примазывания к другим, а не собственные достижения.
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11.01.2022 15:58 Відповісти
Короче. Хочешь похвалить Зеленского - скажи что он сделал хорошего. Но как бы нечего сказать. Отсюда начинаются разговоры о том что НАТО его уважает или еще какая-то чушь такая же.
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11.01.2022 16:00 Відповісти
Закон о тер обороне, закон об олигархах, дороги мосты и. т. д. При этом Порошенко восстановил армию до хоть какого либо вменяемого состояния, лично видел дома построенные за счет Рошен для ПВО-шников. Я не призываю поддерживать одного либо другого кандидата. Я призываю оценивать сдержано а не, как делают многие сторонники Порошенко - разбрасываться калом во все стороны и типа мы умные, а все остальные тупые. Этим как раз и пользуются московиты, стравливая украинцев политически, а наши недалекие все это сами раскручивают.
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11.01.2022 16:06 Відповісти
Европа боится что будут миллионы беженцев в случае войны. Оттого им выгодна Украина, которая защищает себя. Вне зависимости от президента страны. Тоже самое и с США, которому не улыбается Россия, которая разбухнет на территорию Украины.
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11.01.2022 15:49 Відповісти
Какие беженцы?
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11.01.2022 17:59 Відповісти
с математикой как в школе? если условно население Украины 35 миллионов и 90% будут защищать, то 10% беженцев это сколько? Иди домой тут водки нет.
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11.01.2022 19:10 Відповісти
А навіщо в Афганістан була потреба джавеліни постачати ?
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11.01.2022 17:36 Відповісти
Зєрмак той ще головнокомандувач…
Єдиним виходом буде військова хунта але поки буде відновлюватись влада й управління країною та армією, ми можемо знов багато втратити…
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11.01.2022 15:14 Відповісти
Народ в разі нападу буде захищати країну це однозначно а заодно відразу без теревень знищимо під корінь і всю 5-ту колону в повному складі!!
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11.01.2022 15:18 Відповісти
А що значить "у будь-який спосіб".
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11.01.2022 15:25 Відповісти
Наверное нельзя исключать, что Зеля капитулирует, сразу как только.
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11.01.2022 16:44 Відповісти
Он уже давно об этом думает.
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11.01.2022 17:58 Відповісти
в том числе ассиметрично...
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11.01.2022 18:06 Відповісти
ну вон поляки сказали ниже пояса ударят .почему же и нам не попробовать чего нить из запрещенного?
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11.01.2022 18:07 Відповісти
не "ниже пояса" а "по яйцам"
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11.01.2022 18:23 Відповісти
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11.01.2022 18:49 Відповісти
Ну кто-то на Канары,а кто-то на передовую вшей кормить и тубик зарабатывать
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11.01.2022 19:31 Відповісти
На Западе и в НАТО Зеленскому , как президенту Украиньі , доверяют . Парадокс для соевьіх !
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11.01.2022 15:26 Відповісти
Они просто не имеют с ним дел. Он же пустое место.
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11.01.2022 15:37 Відповісти
Так нам мультики показьівают про переговорьі Зеленского ? Как настоящее документальное кино , ей-богу !😃
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11.01.2022 16:03 Відповісти
И о чем договорились?
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11.01.2022 16:05 Відповісти
Где , в мультиках ?😂
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11.01.2022 16:09 Відповісти
Ты же пишешь о переговорах. Вот чего конкретно добивался Зеленский и чего добился. Покажи мне эти достижения.
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11.01.2022 16:11 Відповісти
Сначала признай , что с президентом Украиньі имеют дело ведущие мировьіе политики , ждус...😛
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11.01.2022 16:13 Відповісти
И с Ермаком тоже. Не забудь про титана украинской демократии - Ермака.
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11.01.2022 16:16 Відповісти
Как-то через губу , но реальность признал , маладец !😃
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11.01.2022 16:29 Відповісти
Таи и у НАТО дофига дебилов, думаю и в самом НАТО есть любители Рашки.
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11.01.2022 17:59 Відповісти
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11.01.2022 15:35 Відповісти
да, именно поэтому когда рф захватывает Казахстан, окружила нас войсками, сопля поехала на мальдивы сразу после Буковеля...реакция будет четкая и молниеносная...главное чтоб на мальдивах интернет был без сбоев...
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11.01.2022 15:37 Відповісти
Зеля розчарований. Він очікував, що Захід піде на поступки Путлер. А він не пішов. Тому Зеля навіть у Київ не хоче повертатись із островів в океані. Легко зливати країну, коли США робить поступки Московії. Як за таких умов капітуляцію проводити!
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11.01.2022 16:15 Відповісти
Товарищ Сухов , вам положен именной "Маузер" !😃
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11.01.2022 16:31 Відповісти
а Джапарова уже встала на воинский учёт?
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11.01.2022 18:01 Відповісти
Зачем? Все руководство и богачи вылетят в свои дома в Европе.
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11.01.2022 18:08 Відповісти
Глянь на карту. Это бессмысленно.
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11.01.2022 18:11 Відповісти
Ближайшая атомная станция при вторжении кацапских скотов-это Запорожская. Или Южно-Украинская... Про Ровенскую и Хмельницкую потом можно будет и не рассуждать. Как говорится-думай...те.
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11.01.2022 18:09 Відповісти
Та воно понятно,що АРМІЯ ВЖЕ НЕ ТА!!! Так а заслуга це чія,Зе-клоуна,чи всеш-таки БАРИГИ?
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11.01.2022 18:20 Відповісти
А можно высказываться по четчей, кто это мы и любым, это каким? Все как то размывчато, все вроде понятно и ничего не понятно. Возьми и скажи, я четко дам отпор своим любимым способом, а то я теряюсь, а вдруг я не тем способом, как бы не опозорится.
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11.01.2022 18:47 Відповісти
 
 