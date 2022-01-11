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вакцина (4418) МОЗ (5362) щеплення (174) Ігор Кузін (315)

До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тисяч українців, - Кузін

До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тисяч українців, - Кузін

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 до початку нової хвилі захворювання встигнуть отримати близько 300-400 тисяч осіб.

Таку думку висловив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо на показники в 300-400 тисяч осіб. Здебільшого фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів. Такі цифри й такі охоплення дадуть змогу функціонувати лікарням та об'єктам критичної інфраструктури, бо люди там будуть захищені", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

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Кузін також запевнив, що в Україні є достатньо вакцини для введення бустерної дози.

"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це ясно. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer протягом 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу в рамках механізму Covax", - уточнив він.

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"Здебільшого фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів"
Постанова 2.0 ?
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11.01.2022 15:45 Відповісти
Ни разу не принудительно, ни разу без отстранения от работы.
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11.01.2022 15:48 Відповісти
300-400 тыс это 1%. Какой ожидаемый выхлоп от этого мероприятия? Ну хотяб в откатах.
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11.01.2022 15:46 Відповісти
В конце идёт уточнение.
"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це ясно. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer протягом 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу в рамках механізму Covax"
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11.01.2022 15:49 Відповісти
Кузін, а звідки ти знаєш, що буде ще нова хвиля епідемії? Ви від МОЗ у Печерській Лаврі свічки ставите за здоров'я коронавірусу і доплати за епідемію чи як?
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11.01.2022 16:59 Відповісти
 
 