Окупанти майже три роки утримують в СІЗО Донецька матір та сина Зайцевих, які потребують медичної допомоги, - Денiсова

Російські окупанти майже три роки незаконно утримують у СІЗО в Донецьку жителів селища Верхньоторецьке Олену Зайцеву та її 21-річнного сина Владислава.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила у Фейсбуці.

"26 лютого 2019 року їх схопили так звані "співробітники МГБ ДНР". Під час затримання Владислава Зайцева звинуватили у спробі "підриву залізничного мосту". Олена, намагаючись врятувати сина, з власної волі поїхала до так званого "МГБ ДНР". Її допитували впродовж дня, а потім заарештували за нібито "приховування злочину, скоєного сином". У сумнозвісній катівні "Ізоляція", де Олена Зайцева провела два місяці, погрожуючи фізичною розправою над сином, її змусили підписати "зізнання у диверсійній діяльності", - повідомила Денісова.

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За її словами, в "Ізоляції" у Зайцевої внаслідок катувань відкрилася внутрішня кровотеча.

"Нині Олена та Владислав Зайцеви утримуються у СІЗО Донецька. У Олени кровотечі не припинилися і стан її здоров’я погіршується з кожним днем. Симптоми хвороби вказують на онкологію, що потребує термінового хірургічного втручання. Але в умовах слідчого ізолятора здійснити це неможливо, адже туди заборонено передавати навіть ліки", - заявила Денісова.

Зайцев, який переніс контузію та зазнав опіків голови від пожежі внаслідок обстрілів, страждає на постійні головні болі. Належна медична допомога йому також не надається.

"Такі дії стосовно громадян України Олени та Владислава Зайцевих є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - підкреслила Денісова.

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Вона закликала керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні "терміново здійснити візит до Олени та Владислава Зайцевих, сприяти у забезпеченні їх кваліфікованою медичною допомогою".

Також Денісова попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись для надання відповідної допомоги.