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МОЗ (5362) переохолодження (14) морози (83)

В МОЗ пояснили, що робити у разі переохолодження: Більше рухатись, вживати теплі безалкогольні напої з цукром

В МОЗ пояснили, що робити у разі переохолодження: Більше рухатись, вживати теплі безалкогольні напої з цукром

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з'являються повільно.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Основні ознаки переохолодження можуть включати:

- озноб;
- нечітку мову або бурмотіння;
- повільне, поверхневе дихання;
- слабке наповнення пульсу;
- незграбність або відсутність координації;
- сонливість;
- сплутаність свідомості або втрату пам'яті;
- втрату свідомості;
- яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Якщо у вас виникло переохолодження, в МОЗ радять зайти в приміщення. Якщо це неможливо, то необхідно захистити від вітру шию та голову.

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"У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися", - продовжили у міністерстві.

Також медики радять вживати теплі безалкогольні напої з цукром, їісти багату на білок їжу, більше рухатись, робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.

"Чого не варто робити при гіпотермії:

- Не намагайтесь зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни;
- Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.
- Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну - звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження", - наголосили в МОЗ.

"Взимку, коли настають морози, варто тепло вдягатись. Бажано це робити шарами. Якщо ви знаєте про погіршення погодних умов, не забувайте про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття", - підсумували в міністерстві.

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Топ коментарі
+5
Это так МОЗ мягко нам намекает, что скоро закончится газ и по холодной квартире просто надо будет много и быстро ходить, чтобы дотянуть до весны.
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11.01.2022 15:59
+4
Это борьба с веерными отключениями, шарфик и чаёк?
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11.01.2022 15:51
+2
Без сала не очень , проверено
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11.01.2022 16:01
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Говорят коньяк и кофе нам заменят спорт и профилактика ...
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11.01.2022 15:44 Відповісти
Об этом четко написано в книге Макса Кидрука Где нет Бога
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11.01.2022 17:59 Відповісти
Это борьба с веерными отключениями, шарфик и чаёк?
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11.01.2022 15:51 Відповісти
А если холодные алкогольные вместо теплых безалкогольных?
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11.01.2022 15:52 Відповісти
Без сала не очень , проверено
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11.01.2022 16:01 Відповісти
Работает , проверено.Но не увлекись..
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11.01.2022 22:11 Відповісти
То якщо вживати до переохолодження, то не треба буде вживати безалкогольні після
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12.01.2022 07:19 Відповісти
Это так МОЗ мягко нам намекает, что скоро закончится газ и по холодной квартире просто надо будет много и быстро ходить, чтобы дотянуть до весны.
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11.01.2022 15:59 Відповісти
Ага...раньше пункты обогрева обустраивали...а при зеленых скотах даже такую мелочь сделать не в состоянии...украли твари все...до гульдена..
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11.01.2022 16:08 Відповісти
"... необхідно захистити від вітру шию та голову". Ляшко, твої поради на голову не налазять.
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11.01.2022 16:51 Відповісти
Краще б вживати не з цукром, а з медом.
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11.01.2022 17:04 Відповісти
 
 