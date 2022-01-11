Французький телеканал France Télévisions пояснив, що зобразив Крим як частину Росії через технічну помилку

Французький телеканал France Télévisions, який в одному з відеосюжетів зобразив Крим як частину Росії, вибачився, повідомивши, що ця ситуація виникла через технічну помилку.

Про це повідомила співробітниця посольства України у Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму. На жаль, такі прикрі ситуації трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа. Зазначимо, що контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований і коректний. Продовжуємо стежити за дотриманням принципу "нульової толерантності" до перекрученого відображення тимчасово окупованого Криму у французькому публічному та медійному просторі", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України при ілюстрації подій 2014 року зобразив Крим як частину Росії.