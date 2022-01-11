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Французький телеканал France Télévisions пояснив, що зобразив Крим як частину Росії через технічну помилку

Французький телеканал France Télévisions пояснив, що зобразив Крим як частину Росії через технічну помилку

Французький телеканал France Télévisions, який в одному з відеосюжетів зобразив Крим як частину Росії, вибачився, повідомивши, що ця ситуація виникла через технічну помилку.

Про це повідомила співробітниця посольства України у Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму. На жаль, такі прикрі ситуації трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа. Зазначимо, що контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований і коректний. Продовжуємо стежити за дотриманням принципу "нульової толерантності" до перекрученого відображення тимчасово окупованого Криму у французькому публічному та медійному просторі", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французький телеканал "France Télévisions" позначив на мапі окупований Крим як територію Росії

Нагадаємо, що телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України при ілюстрації подій 2014 року зобразив Крим як частину Росії.
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Топ коментарі
+14
Пи@дуны . Извините за мой французский .
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11.01.2022 15:58
+12
ku*wa, а чому ніколи Кеніґсберґ чи південний Сахалін не покажуть, відповідно, частиною Німеччини та Японії?
Виродки.
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11.01.2022 16:05
+11
Цікаво як це технічно виглядає? Чомусь до окупації таких "технічних помилок" не виникало як і Москву ніколи не зображували регіоном України.
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11.01.2022 16:03
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алкаши хреновы
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11.01.2022 15:55 Відповісти
Понабирают по объявлению
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11.01.2022 15:56 Відповісти
Пи@дуны . Извините за мой французский .
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11.01.2022 15:58 Відповісти
Головна технічна помилка - це ви допустили до себе касапську пропаганду. І навіть Nord Stream - це похідна цієї головної помилки
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11.01.2022 16:00 Відповісти
Цікаво як це технічно виглядає? Чомусь до окупації таких "технічних помилок" не виникало як і Москву ніколи не зображували регіоном України.
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11.01.2022 16:03 Відповісти
ku*wa, а чому ніколи Кеніґсберґ чи південний Сахалін не покажуть, відповідно, частиною Німеччини та Японії?
Виродки.
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11.01.2022 16:05 Відповісти
это не ошибка, это агенты параши в ваших рядах
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11.01.2022 16:10 Відповісти
Один раз не пид-аз.
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11.01.2022 16:13 Відповісти
Ці жабоїди і макаронники - запроданці .👇
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11.01.2022 16:13 Відповісти
Насрать мимо унитаза ето ошибка. А насрать на стол ето уже преднамеренно, здесь ошибиться никак нельзя.
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11.01.2022 16:15 Відповісти
та и мимо унитаза надо постараться
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12.01.2022 22:30 Відповісти
яка ще "ашібка"???? весь світ має мапи де Крим український. Для того щоб показати його у складі іншої країни требя щось зробити. Спеціально. жабоїди куйлодупі.....
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11.01.2022 16:16 Відповісти
Тому що коліпастять з касапської пропагандонії
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11.01.2022 16:19 Відповісти
і мабуть не безкоштовно для себе
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11.01.2022 16:24 Відповісти
надо не извинения, а узнать, где именно они выковыряли лживую карту и удалить её.
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11.01.2022 18:22 Відповісти
Вот так и Гитлер в 39-м ошибся. Подсунули ему случайно карту где Чехия ето Германия он и поставил крестик где что там должны стоять войска Фюрера.
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11.01.2022 16:18 Відповісти
Техническая, ****, ошибка! Мозгов не хватило получше отмазку придумать? Выражаем вам глубокую озабоченность в связи с отсутствием у вас мозга!
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11.01.2022 16:19 Відповісти
вы ******* своими "техническими ошибками"!
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11.01.2022 16:23 Відповісти
ну ОК, раз они вешают лапшу про технические ошибки, то откуда взялась неверная инфа? Откуда они брали лживую информацию - вот там и надо копать и удалять.
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11.01.2022 18:21 Відповісти
Французький телеканал France Télévisions, який в одному з відеосюжетів зобразив Крим як частину Росії, вибачився, повідомивши, що ця ситуація виникла через технічну помилку. Джерело:
Які грощі від Кремля чи фонду расєйської культури во Франції ? Нічого не знаємо. Які грощі ?
Клянемось Лє Пен нічого не було
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11.01.2022 16:30 Відповісти
Жабоеды такие же продажные как и немчура, ничего удивительного
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11.01.2022 16:35 Відповісти
Но денежку взяли.
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11.01.2022 16:35 Відповісти
Признали ошибку и извинились ? Отлично , такие случаи даже полезньі с точки зрения поддержания проблемьі оккупации полуострова в информационном поле . Теперь большинство работников французской телестудии точно знают , что Крьім - оккупированная территория.
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11.01.2022 16:43 Відповісти
Обосравшись в 1940 г ,Франция так и не вернула себе статус главной в Европе....Пыжится,извивается чего-то кукарекует , а шлейф предательства и подхалимажа не отрежешь. И распиаренный Де Голь знал кому обязан властью и почему он для Черчилля ничто ,а уж следующие так от года к году хуже!
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11.01.2022 16:52 Відповісти
От фразы "техническая ошибка" Крым не перестанет быть российским)))))
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11.01.2022 16:55 Відповісти
или сворованным и в руках террористов.
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11.01.2022 18:19 Відповісти
Наверное, во время верстки, не то разрешение монитора выбрали... Пиз*оболы..
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11.01.2022 16:58 Відповісти
да где все эти бокопоры вообще берут эти картинки с Крымом типа в составе Раши? Откуда эти данные у них??? Надо удалять брехливые картинки ещё до того, как они попадут в руки к журналистам.
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11.01.2022 18:18 Відповісти
 
 