Очікуємо швидкої та оперативної відповіді Вашингтона, - Захарова про вчорашні перемовини РФ та США щодо "гарантій безпеки"
Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді стосовно так званих "гарантій безпеки".
Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США. Треба щоб це зрозуміла і Джен Псакі (речниця Білого дому. - Ред.), яка явно не в курсі того, що відбувалося в Женеві", - зазначила вона.
"Викликає щире співчуття, що американське керівництво представлено людьми, які настільки не володіють предметом. Подібні заяви...демонструють небажання вникати в контекст і торкатися реальності", - запевняє представниця російської сторони.
Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.
Будь ласка, зачекайте...
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото". . В Висоцький
Псяка покусала Машку еще на подходе к микрофону !
Обидно, да ! Теперь не сбрешит !
Чукча в чуме ждёт рассвета
(шикарное танго для чукчей... и не только для них)
А чукча в чуме, чукча в чуме
В полярной ночи ждет рассвета.
С замороженного неба
Звезды льют неяркий свет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
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последние слова песни:
"в тундре рассвета, однако, нет.... "
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1. Раша идёт лесом
2. Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению.
3. Вашингтон не против, что по раша-ТВ объявят итоги переговоров, как "стратегическая победа Путина".
У меня пули вылетели ищите у себя.....????
Настолько она ....владеет предметом.
Витяг дядько цигарку с рота, сплюнув набік, і сам собі каже:
- Ана маєш. Прокинулись, бл#ді!"
https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich
а каким предметом владеет маша? (гусары, молчать!) и в курсе чего сама маша-то? фантастический спич от машки-представителя мид россии
риторика рашн дипломатов давно за гранью допустимого
Ну так поляк на вышем языке обьяснил! Тоже не поняли?
Ну на расейском никто озвучивать,а тем более печатать не будет.
а вона не знає що вони мріють про жебрацьку та слабку Україну і аж ніяк не за заможну та незалежну від них?
розвал ссср в дії, другий раз.
в Украине - пророссийский переворот
Почему нет смайлика для изображения немытой хари ?
Как говорится, барсучки не хомячки ©
Американцы пока переводят... какой, блть, мяч?
Это тот "ball" из тех двух "balls" про который Сикорский говорил?
На какую половину поля должно было долететь яйцо в (американском) футболе?