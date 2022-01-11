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перемовини (2718) росія (63614) США (21036) Псакі (148) Захарова (348)

Очікуємо швидкої та оперативної відповіді Вашингтона, - Захарова про вчорашні перемовини РФ та США щодо "гарантій безпеки"

Очікуємо швидкої та оперативної відповіді Вашингтона, - Захарова про вчорашні перемовини РФ та США щодо

Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді стосовно так званих "гарантій безпеки".

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США. Треба щоб це зрозуміла і Джен Псакі (речниця Білого дому. - Ред.), яка явно не в курсі того, що відбувалося в Женеві", - зазначила вона.

"Викликає щире співчуття, що американське керівництво представлено людьми, які настільки не володіють предметом. Подібні заяви...демонструють небажання вникати в контекст і торкатися реальності", - запевняє представниця російської сторони.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.

Також читайте: Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо

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Топ коментарі
+61
А то маша ****** стаканяку водки залпом!
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11.01.2022 15:56
+40
Послали ж вас уже ***** и США и даже поляки. Какой мяч?
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11.01.2022 15:56
+35
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11.01.2022 15:57
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А то шо?
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11.01.2022 15:55 Відповісти
А то маша ****** стаканяку водки залпом!
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11.01.2022 15:56 Відповісти
Це, напевно, її звичний раціон.)
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11.01.2022 15:57 Відповісти
ждите ждите улитка уже выехала быстро как смогла ей переться в кам с ответом через африку потом ИндоКитай потом Японию потом хрен зхнает еще как может через Луну короче к 2092 году ждите ждите ждите..
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11.01.2022 16:13 Відповісти
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11.01.2022 16:31 Відповісти
100%
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11.01.2022 16:55 Відповісти
Так алкозахарова Адміністрація президнта Байдена уже рвонула на Женеву.
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11.01.2022 17:06 Відповісти
это только на полдник
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11.01.2022 16:40 Відповісти
И подмышкой занюхает.))
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11.01.2022 16:18 Відповісти
Или рукавом шинели рядом стоящего товарища?
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11.01.2022 16:40 Відповісти
Не закусывая
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11.01.2022 16:19 Відповісти
И как рубанет Калинку-Малинку. Да так что у Писькова усы отвалятся, а Лошадь споткнется под **********. Все равно если что, то бункерфюрер скажет что она пургу несла, Валька-стакан не даст соврать и Кужегетович залп по Воронежу даст.
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11.01.2022 16:55 Відповісти
Диарея у них. Долго заседать не могут ато прорвет
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11.01.2022 15:57 Відповісти
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото". . В Висоцький
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11.01.2022 16:57 Відповісти
Джен Псаки , что у президента США Джо Байдена готовятся к тому, что Россия будет распространять дезинформацию о договоренностях, которых не было

Псяка покусала Машку еще на подходе к микрофону !

Обидно, да ! Теперь не сбрешит !
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11.01.2022 17:01 Відповісти
ШО??? Шо???? Обсерится.
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11.01.2022 19:42 Відповісти
Зазделегідь вибачайте " пенісом у дуппіту?"
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11.01.2022 15:56 Відповісти
Послали ж вас уже ***** и США и даже поляки. Какой мяч?
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11.01.2022 15:56 Відповісти
походу то, что их послали ***** они поняли, но ждут какой-то мяч
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11.01.2022 16:51 Відповісти
Кола Бельды
Чукча в чуме ждёт рассвета

(шикарное танго для чукчей... и не только для них)
А чукча в чуме, чукча в чуме
В полярной ночи ждет рассвета.
С замороженного неба
Звезды льют неяркий свет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.
А чукча в чуме ждет рассвета,
А рассвет наступит летом,
А зимой рассвета в тундре
За полярным кругом нет.

https://pesni.guru
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11.01.2022 17:05 Відповісти
шикарная песня о рашке !

последние слова песни:
"в тундре рассвета, однако, нет.... "

https://pesni.guru/text/
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11.01.2022 17:07 Відповісти
добухалась
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11.01.2022 15:56 Відповісти
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11.01.2022 15:57 Відповісти
середній палець - влаштує? Чи зрозуміліше - комбінація з трьох? можна навіть з букв.
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11.01.2022 15:57 Відповісти
маха, пока ждешь - помой голову...
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11.01.2022 15:58 Відповісти
и не только )))
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11.01.2022 16:31 Відповісти
Швидка відповідь? Україна буде в НАТО
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11.01.2022 15:59 Відповісти
Ватная затычка протрезвела ?
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11.01.2022 15:59 Відповісти
Менжуется) Новичком запахло от плешивого за топорную работу?
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11.01.2022 15:59 Відповісти
РФ тупая частина світу. що не ясно? це як в тому анегдоті про паравоз. усе ясно і як паровий двигун працює і як колеса крутяться. одне не ясно куди коні запрягають...
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11.01.2022 15:59 Відповісти
хочуть санкцій
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11.01.2022 16:01 Відповісти
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11.01.2022 16:01 Відповісти
Мазохизм какой то))))
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11.01.2022 16:02 Відповісти
Ну тупые!!! - когда-то, так ржал в амеров задорнов... А теперь можно так же ржать с лаптеногих... Ну тупые!!!
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11.01.2022 16:02 Відповісти
Она ждёт когда Грузия и Украина будет в НАТО ?
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11.01.2022 16:04 Відповісти
Она ждёт старый "новый год" . Ломка у кобылы .
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11.01.2022 16:07 Відповісти
захерова,этот мяч .это твоя ...чая голова! катись на ...
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11.01.2022 16:06 Відповісти
лучшим ответом от США будет поставка Укране Стингеров и Патриотов
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11.01.2022 16:07 Відповісти
Уже ж был ответ:
1. Раша идёт лесом
2. Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению.
3. Вашингтон не против, что по раша-ТВ объявят итоги переговоров, как "стратегическая победа Путина".
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11.01.2022 16:07 Відповісти
Мне ее высер напоминает выражение сисадмина.
У меня пули вылетели ищите у себя.....????
Настолько она ....владеет предметом.
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11.01.2022 16:07 Відповісти
"Эй, родственник! Гони рубль, мне Афоня рубль должен!"
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11.01.2022 16:08 Відповісти
Та какие там ответы ,вас же уже послали НАХ ,шо тут непонятно ...
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11.01.2022 16:08 Відповісти
рашка думала что нато с сша обосрутся от шантажа и угроз и мухой начнут здаваться .и писать гарантию капитуляцию что киздить их больно не будут, и оставят немного зубов для обработки пищи... такие смешные эти русские ..сразу им и всё что они хотели... гарантии безопасности им .а украине давали скоты бумагу гарантии о безопасности и договора о дружбе и добрососедстве .и где эти договорённости в деле...? есле бы европа была не такой уж добросовестливой а взяла бы и подоср.....а рашку как она мир и украину ...написала бы им такое согласие .а потом ранним утром обана а УКРАИНА В НАТО! сказали бы что это была шутка ...просто пошутили как и вы в меморандуме о неприкосновенности границ и ненападении на украину .
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11.01.2022 16:09 Відповісти
не долетів мяч долетить балістична ракета ! але ви все одно не зрозумієте така ваша доля ...
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11.01.2022 16:09 Відповісти
Ця алкашка з бодуна ще не чула що розмовляти про щось можна після відведення зграй орків від кордонів
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11.01.2022 16:10 Відповісти
От мертвого осла уши - получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!
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11.01.2022 16:12 Відповісти
Если ты маня про то что американцы засунули паРаше в сраку...так то был не мяч...
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11.01.2022 16:14 Відповісти
Та эти и уже и мяч не заметят...
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11.01.2022 16:25 Відповісти
Московія пустилася в істерику)), ніщо так не псує нерви, як спокійна реакція опонентів))
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11.01.2022 16:14 Відповісти
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11.01.2022 16:16 Відповісти
" -- Доброе утро! Московское время - шесть часов утра!
Витяг дядько цигарку с рота, сплюнув набік, і сам собі каже:
- Ана маєш. Прокинулись, бл#ді!"
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11.01.2022 16:16 Відповісти
Подерв'янський?
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11.01.2022 16:20 Відповісти
Начебто не він, але річ вельми достойна.
https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich https://www.youtube.com/watch?v=jrnVrb0L8MU&ab_channel=AppSSich

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11.01.2022 16:45 Відповісти
і шо тим бл"дям не спиться?
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11.01.2022 16:22 Відповісти
Яка гадость цей ваш смердючий "русский мир"
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11.01.2022 16:18 Відповісти
Зеля був ще більш розчарований. Він очікував, що Захід піде на поступки Путлеру. А він не пішов. Тому Зеля навіть у Київ не хоче повертатись із островів в океані. Легко зливати країну, коли США робить поступки Московії. Як за таких умов капітуляцію проводити!
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11.01.2022 16:19 Відповісти
************ "гарантіїй безпеки", зовсім не гарантії
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11.01.2022 16:20 Відповісти
боже...какая она страшная...
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11.01.2022 16:23 Відповісти
Там все продумано. Це щоб кацапи атомної війни не боялися.
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11.01.2022 16:46 Відповісти
Це ж вона ще накрашена!
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11.01.2022 17:22 Відповісти
Скоро только кошки родятся)))))москалики скоро лопнуть від пихи
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11.01.2022 16:27 Відповісти
"...американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом..."
а каким предметом владеет маша? (гусары, молчать!) и в курсе чего сама маша-то? фантастический спич от машки-представителя мид россии
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11.01.2022 16:27 Відповісти
"вызывает искренне сочувствие"
риторика рашн дипломатов давно за гранью допустимого
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11.01.2022 16:31 Відповісти
Что,ещё раз на хер послать?
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11.01.2022 16:28 Відповісти
экс мидовец Сикорский и текущий член парламента ЕС недостаточно красноречиво пообещал вьехать выгребной яме по йайцам! Но у махи ж то нет йайцав, поэтому она вышла из летаргического сна и не понимает шо происдед
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11.01.2022 16:57 Відповісти
Мяч? Бери мяч - и на...й пи..дячь!!! Футболистка х..рова
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11.01.2022 16:31 Відповісти
от только суки-рашки выпердыши могут так все перекрутить шо сами потом начинают верить в то, что кто-то что-то им должен...
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11.01.2022 16:34 Відповісти
а вам елду на листочке нарисовать или отсканировать и в pdf отправить?
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11.01.2022 16:38 Відповісти
Получив ,, отстрел,,Путлеру нужно будет сохранить морду лица. На прямую Раша не полезет, т к санкции ее уроют , получить пару десятков тысяч гробов - народ не поймёт , а вот кинуть пушечное мясо в мясорубку в лугандонии - это он сделает непременно. Как всегда- их там нет , это не мы. Очень похоже , что очень нам помогут очистить от вони русского мира Донбасс.
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11.01.2022 16:38 Відповісти
Кацапи на своїх форумах вже скавчать. США погрожує перекрити ввіз електроніки до них.
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11.01.2022 16:40 Відповісти
Эй вы там больные! Ответ был вчера - Украина и Грузия будут в НАТО!
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11.01.2022 16:42 Відповісти
Вам би оперативну відповідь та ядерною ракетою в самісінький кремль!
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11.01.2022 16:42 Відповісти
Томагавк вам сама швидка відповідь. Скоро буде...
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11.01.2022 16:45 Відповісти
Їм вчора все вже казали. Це Захарова не володіє ні чим!
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11.01.2022 16:52 Відповісти
А когда на языке дипломатов непонятно?
Ну так поляк на вышем языке обьяснил! Тоже не поняли?
Ну на расейском никто озвучивать,а тем более печатать не будет.
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11.01.2022 16:54 Відповісти
а може захарова не знає що сша та єс сплять і бачать рф в серйозних бойових діях?
а вона не знає що вони мріють про жебрацьку та слабку Україну і аж ніяк не за заможну та незалежну від них?
розвал ссср в дії, другий раз.
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11.01.2022 17:00 Відповісти
Юра ты долбо...б? Нет не так ты конкретный долбо..б. По твоему ЕС и США требуют бороться с коррупцией,поднимать экономику,равные права и закон один для всех,для того чтоб Украина была нищей? Млять, сколько ж вас таких ещё в моей стране?
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11.01.2022 17:26 Відповісти
Г-жа Евгения ,конечно ,Псаки ,а вот Машка явно в курсе на кого она псаки, оттого и запахла запахом родной говени.
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11.01.2022 17:02 Відповісти
Зеленский изолирован
в Украине - пророссийский переворот
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11.01.2022 17:02 Відповісти
Після заяви євродепутата від Польщі Радослава Сікорського про те, що Росія (паРаша) отримає по яйцям у разі нападу на територію України. Спікер МЗС Росії п'яниця Захарова прокоментувала його заяву, і виступила з реплікою у відповідь, заявила, що Росія є "країною жіночого роду". Вона через таку заяву побічно підтверджує можливість вторгнення в Україну. Ну якщо таки буде вторгнення кацапів і Українському народу не вдасться відірвати яйця, то тоді доведеться розірвати на шматки те місце, де повинні знаходяться ці яйця, на дупі, гидкої кацапської шавки - паРаші.
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11.01.2022 17:14 Відповісти
Смерть цапам!
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11.01.2022 17:27 Відповісти
НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не пропагандирует антироссийские настроения. Все действия Альянса - следствие оккупации Крыму и агрессивной внешней политики РФ._
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11.01.2022 17:47 Відповісти
А можно вместо госдепа.Маша иди найух
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11.01.2022 17:55 Відповісти
Ей, как-то привычней на бутылку
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11.01.2022 19:00 Відповісти
Истерика))
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11.01.2022 18:13 Відповісти
Ожидай, Маша. На стульчике в коридоре. Позовут.)
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11.01.2022 18:43 Відповісти
Манька, кокса нет! канай на хазу!!!!
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11.01.2022 19:11 Відповісти
А мы ожидаем скорого уползания твоего международного террориста вместе со всей группировкой с наших границ.
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11.01.2022 19:36 Відповісти
Чукча в чуме ждёт рассвета, а рассвет наступит летом !
Почему нет смайлика для изображения немытой хари ?
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11.01.2022 20:36 Відповісти
от тупі... їм вже по морді гавно розмазали, а воно все злизає та все одно ще хоче порцайку на морду. Тейблом трера по фейсу, хоча і це не пройде, доки зовсім зуби не повибивають....
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11.01.2022 22:14 Відповісти
Тупа, буха свинособака, це і була швидка відповідь від тих, хто на відміну від неї не бульки зрання заливає оковитою, а дійсно володіє предметом московітських забаганок
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12.01.2022 06:50 Відповісти
Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел

Как говорится, барсучки не хомячки ©

Американцы пока переводят... какой, блть, мяч?
Это тот "ball" из тех двух "balls" про который Сикорский говорил?
На какую половину поля должно было долететь яйцо в (американском) футболе?
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12.01.2022 08:55 Відповісти
 
 