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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) МОЗ (5362) щеплення (174) звільнення (2626) коронавірус (19920)

Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ

Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ

31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники:

- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує направити в села близько 800 мобільних бригад для вакцинації населення від COVID-19

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

"В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме "Омікроном", ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом "Дельта". При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також читайте: Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін

Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

В Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2015 року № 83.

Також читайте: В Україні почалася четверта хвиля коронавірусу: у нас є 10-15 діб, щоб максимально підготуватися, - головний санлікар Херсонщини Ромаскевич
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Топ коментарі
+20
Добровольная вакцинация говорите?? Или таки принудительная??
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11.01.2022 16:19
+16
І нікого, навіть зараз, усе ще не хвилює нульова ефективність цієї вакцинації?
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11.01.2022 16:21
+15
особливо комунальників налякали...ще не всі розбіглися від цієї невдячної справи
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11.01.2022 16:23
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МОЗ ЛОВИТЕ ПРИДУРКИ.... ПО ВАС КАМЕРА ПЛАЧЕТ И ДАВНО ПОЙДЕТЕ ПО 109 110 11 СТАТЬЯМ ГОСПЕРЕВОРОТ ЗАХВАТ ВЛАСТИ И ПРОЧАЯ ПРОЧАЯ МЕЛОЧЕВКА....

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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11.01.2022 16:16 Відповісти
Вообще 364 кку - перевищення повноважень, от 3 до 6
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11.01.2022 16:33 Відповісти
Дай, Бог. Там и превышение полномочий, и необоснованные растраты бюджета страны... Ущерб от "локдауна" оценивается, уже, в триллионы американских денег. Когда отбушевал "свиной грипп", министр зравоохранения Германии пошёл под суд, за закупку вакцин... Производителя "Тамифлю", американское правосудие, до сих пор, кошмарит... Нашей Тимошенко, этим "тамифлю" закидают наравне с "кабальным договором"... Дай, Бог, чтоб и за истерию с ковидом, хоть кому-то, было "воздано по делам их"... Мировой финансовый кризис, поярче, чем в 2008-ом, всё чётче обрисовывается на горизонте...
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11.01.2022 17:40 Відповісти
Обязательная вакцинация, вполне законна. Если всё остальное законно. В случае с ковидом, на закон начихали.
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11.01.2022 17:30 Відповісти
Вакциновані, як і невакциновані однаково є розповсюджувачами вірусу, так само хворіють і, о дивина, навіть помирають! Та ще знаходяться бовдури, які ладні розстріли запровадити для невакцинованих. Походу, це нащадки тих, кого в голодомор 33 року називали "красная мєтла", тих, що в гулагах працювали вертухаями, тих, що служили псами в "заградотрядах". Це достойні "патомкі дєдов", які не тільки тупо будуть виконувати злочинні накази, а ще й від себе додадуть щось жахливе, нелюдське до тих наказів.
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11.01.2022 17:46 Відповісти


https://www.facebook.com/juronline/?__cft__[0]=AZVjqiWbxU2PmbZhOHiYvjFO6YPLFR5YSk_JTwYkGkv5shmyR7LcOSqvgd7hSDYZX7Dm83uSddhSTrpPDd_c86hiYEf-h9t-MyeNeOS8Ct0weNdHWhY0kmB8aCqwyR0WQTZr0QMLonoHzFAnCOPOingQ1pTrGIGRdlWEmYMxuzhVLg&__tn__=-UC%2CP-y-R ЮРИСТ ONLINE

https://www.facebook.com/juronline/posts/1315275925584500?__cft__[0]=AZVjqiWbxU2PmbZhOHiYvjFO6YPLFR5YSk_JTwYkGkv5shmyR7LcOSqvgd7hSDYZX7Dm83uSddhSTrpPDd_c86hiYEf-h9t-MyeNeOS8Ct0weNdHWhY0kmB8aCqwyR0WQTZr0QMLonoHzFAnCOPOingQ1pTrGIGRdlWEmYMxuzhVLg&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 09:21 ·

Рішення суду від 20.12.2021р. у справі № 501/4438/21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193?fbclid=IwAR3Hjq6Vn4G_UmedAcEhDsI3aeFRRG8sGMxqH3rR6bNnU4FM-7n-FP9o7dw https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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11.01.2022 17:48 Відповісти
Добровольная вакцинация говорите?? Или таки принудительная??
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11.01.2022 16:19 Відповісти
Так, це ще зі школи починається. Мити чи не мити руки - справа добровільна, але з немитими руками в їдальню не пустять.
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11.01.2022 16:35 Відповісти
Так принудительная, ага? Не надо юлить.
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11.01.2022 16:45 Відповісти
Ні.
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11.01.2022 16:50 Відповісти
Акакжеж заголовочек? Акакжеж отстранения незаконные? Не замечаем?

Смотри первый коммент.
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11.01.2022 17:00 Відповісти
Не бачив ти обов"язкових вакцинацій. У 80-х я проходив строкову службу в армії і ми їхали на полігон в Казахстан на стрільби. Всіх привели до санчастини, забрали військові квитки і видавали із записом вже після вакцинації. Кололи протичумний пентаанатоксин та протихолерну вакцину. Всі перенесли вакцинацію добре.
Так що твій "плач Ярославни" на мене враження не справив.
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11.01.2022 17:15 Відповісти
А тобі точно тоді в санчастині тільки протичумний препарат та протихолерну вакцину вкололи? Нічого не приховуєш?
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11.01.2022 17:53 Відповісти
Точно.
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11.01.2022 18:15 Відповісти
Когда ты моешь руки, то в тебя не вкалывают под подпись неизвестную жидкость
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11.01.2022 16:46 Відповісти
Те, що пан Безенчук не прочитав склад вакцини, ще не робить її невідомою для всіх.
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11.01.2022 16:49 Відповісти
Легче стало от передергивания? Почему законодательно закреплена неответственность производителей вакцин за последствия? Сколько и чем можно колоться без последствий? Результаты понятны- вакцина не защищает от заражения и распространения болезни. Зачем нас лишают прав на работу?
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11.01.2022 16:58 Відповісти
Бо зараз відповідальність за наслідки несе уряд. Ти десь можеш один предмет застрахувати в 10 страхових компаніях? Хріна х два. А якщо відповідальність покласти на виробника, наприклад, Пфайзер, він застрахує із запасом страхові ризики в страховій компанії в США (яка і свій комерційний інтерес туди включить). І тоді одна доза вакцини буде коштувати 40-60 доларів США. А платитимуть за неї всі платники податків в Україні, в т.ч. і ти.
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11.01.2022 17:04 Відповісти
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11.01.2022 17:11 Відповісти
"состав ее частично скрыт и можно догадаться что там еще" - измельченная чешуя рептилоидов и чипы от Билла Гейтса, скопированные с усилителя электрогитары "Урал-650"?
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11.01.2022 17:18 Відповісти
Чувствуется слог кгемлеботов и совков - "...неоднократно отмечали..."/"... уже все признаЮт....".
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11.01.2022 18:00 Відповісти
Тетя. Лично для тебя. Заходи на сайт. Читай. Знакомься. И... Прекращай писюкать чюхню.

Ингредиенты вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше

Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше содержит следующие ингредиенты:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients

Да. Совсем забыл тебе ответить на счет экпериментов. В оличии от тебя (эксперимента природы) вакцина пфайзер уже почти год как получила полное одобрение в США.

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) Изменение названия

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 августа 2021 года для лиц в возрасте 16 лет и старше. Как только вакцины будут одобрены FDA, компании могут продавать вакцины под торговыми марками. COMIRNATY - торговая марка вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. После одобрения FDA одобренная FDA вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 для лиц в возрасте 16 лет и старше стала продаваться как COMIRNATY. Никаких изменений в формулу вакцины с изменением названия не вносилось.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
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11.01.2022 19:06 Відповісти
Браво. браво. Палата №6. Аплодирует.
Тетя-бот не знает, что это за сайты. И кого и что они представляют. В отличие от таких балаболов как она и ей подобным.

https://www.fda.gov/

https://www.cdc.gov/
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11.01.2022 19:17 Відповісти
> "Легче стало от передергивания?"

Это не "передёргивание", а тыканье рылом в гумно. Составы опубликованы. Если кто-то их не читал/не искал, то это не значит, что вакцина это "неизвестная жидкость".

Вас лишают права на работу, потому что вы имбецилы, которые игнорируют простейшие правила гигиены.
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11.01.2022 19:07 Відповісти
О, кібєтєтік, в міру Річард. Як завжди, наклав абстрактно-емоційну купку й збіжав у норку. По суті єсть чо атветить?...
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11.01.2022 20:16 Відповісти
Еще раз для бота даю ссылку. Очень интересно- доклад для думающих мозгами
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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11.01.2022 19:27 Відповісти
"Генетичні вакцини..." єто кал для тех, кто ниасилил программу средней школы.
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11.01.2022 20:19 Відповісти
Ты видео смотрел, ботяра?
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11.01.2022 20:27 Відповісти
Название видео однозначно говорит нам: это КАЛ. Обязательно его кушать, чтобы точно определить консистенцию?
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11.01.2022 21:09 Відповісти
Не надо слушать, мне на..ть на тебя и твое мнение
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11.01.2022 21:17 Відповісти
Идут годы, каждый день мрут несколько сотен, а мракобесы всё верят в "ниизвестнаю жыдкасть" и вопрошают с литсом ангела "расскажыте щьтожи там в саставе?".

Самое забавное, что когда они кушают таблетки (любые) или получают капельницы, то им пофигу "щито там в саставе". Когда жрут гомеопатию, народную "медицину", им пофигу что там в составе. Когда хавают травушки-муравушки, им пофигу что там в составе травушек.
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11.01.2022 16:53 Відповісти
Да похрену что там в составе. Покажите эффективность.
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11.01.2022 17:01 Відповісти
Идут годы, мракобесы всё требуют "паказать ификтивнасть" вакцин и других принимаемых мер. Хотя достаточно посмотреть на страны с ~90% вакцинацией и убедиться, что несмотря на рост случаев, смертность колеблется на минимальном уровне, в то время как в прошлогодний пик умирало как в Украине, несколько сот в день (соупадение? да, соупадение!).
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11.01.2022 17:09 Відповісти
Ноль. Уже предлагают каждые два месяца колоть.)
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11.01.2022 17:16 Відповісти
Подивіться, в Іспанії відсоток двічі вакцинованих 80%. І там в період з 27 березня 2021 року по сьогодні найвищий показник добової смертності від ковіда - 205 осіб (11 травня 2021 року). А населення там 47,3 млн.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
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11.01.2022 17:21 Відповісти
Большие вспышки короны идут не там, где большинство вакцинировано, а там, где больше всего делают тестов (неожиданно, правда?). В странах с требуемым уровнем вакцинации в 90% уровень смертности кролеблется на уровне фона, несмотря на огромное число случаев. Вакцинация работает. Всё остальное это фантазии слабоумных мракобесов.
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11.01.2022 19:05 Відповісти
Переведите, пожалуйста, свой головной моск в режим "Enabled", потому что вы упорно строите ложные корреляции. Дескать, я сегодня пил утром молоко и увидел по телеку рекорд заболеваемости короной. "Вывод": молоко по утрам влияет на корону.

В странах, где наибольший уровень вакцинации, наибольший и уровень тестирования. В то время как в странах, где вакцинировали минимум, тестируют тоже минимум. Кроме того, основная проблема короны не в заражениях как таковых, а в госпитализации и смертности. Потрудитесь глянуть на смертность стран с 90% вакцинацией и стран с 80 и ниже.
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11.01.2022 19:16 Відповісти
Ноль. Абсолютный. У тебя тетя в голове.
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11.01.2022 19:07 Відповісти
и безопасность, что самое главное!
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11.01.2022 21:40 Відповісти
Внезапно, если привить 100% и таки заболеет один человек, то будет даже не "короной чаще болеют привитые", а "короной болеют только привитые". Как видите, статистика штука такая, что по тупости (или намеренно) вполне можно сделать неверные выводы.
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11.01.2022 17:19 Відповісти
Прививаться надо будет до тех пор, пока будет гулять высокозаразная инфекция с высоким процентом осложнений и летальности. Если спустя время останется только омикрон, то меры будут постепенно ослаблять, так как в отличие от дельты с её >10% госпитализаций, омикрон кладёт на койку примерно 0,4%.
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11.01.2022 19:02 Відповісти
> "Прививайтесь каждый день, а меня увольте."

Сидите дома безвылазно безо всяких контактов с людьми, тогда и кидайте громкое "аминяувольте". Пока вы живёте в обществе потрудитесь соблюдать его правила и ограничивать свои хотелки.
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11.01.2022 19:17 Відповісти
Тебе бы романы писать. Тетя. Фантастические.
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11.01.2022 19:10 Відповісти
А тебе то какая разница? Ботик. Ведь ты себе уже давным давно левый сертификат справил.
Наверное жаба давит. За бесполезно выкинутые гроши.
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11.01.2022 18:52 Відповісти
І нікого, навіть зараз, усе ще не хвилює нульова ефективність цієї вакцинації?
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11.01.2022 16:21 Відповісти
особливо комунальників налякали...ще не всі розбіглися від цієї невдячної справи
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11.01.2022 16:23 Відповісти
Беспокоятся о здоровье
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11.01.2022 16:36 Відповісти
По статистике отличный результат,так же как и средняя зарплата.Все зависит от того,как считать
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11.01.2022 16:56 Відповісти
С москалями надо воевать биологическим ооужием
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11.01.2022 16:40 Відповісти
мінздрав й№бана врот, прочитай спочатку Конституцію України і потім засунь свій наказ у сраку! ніхера та вакцинація не протидіє!
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11.01.2022 16:53 Відповісти
Очікуємо нову хвилю
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11.01.2022 17:53 Відповісти
Та зробіть вакцинацію добровільною тим хто хоче, з постійним доступом до якісних вакцин за цінами виробника, а усі інші хай ідуть до біса та лікуються за свій рахунок
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11.01.2022 18:10 Відповісти
Зараз день стаціонару в лікарні за ринковими цінами коштує 3 тис грн, без нічого, от хай усі не вакциновані оплачують з своєї кишені, пєчально, а що поробиш.
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11.01.2022 18:14 Відповісти
А почему люди, которые платят налоги должны быть лишены мед. помощи?? Это вам так захотелось? А не много на себя берете? (я привита если что и не антиваксер )
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11.01.2022 19:06 Відповісти
Самогубцям самогубство, і не з моїх податків ні вправляти їм мізки, ні відкачувати їх.
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11.01.2022 20:51 Відповісти
Без проблем, як тільки ви повернете усі гроші на свої госпіталізації, 1000 людей в день, чисто одне займання ліжка 3 млн на добу з бюджету на 30 днів, від 90 млн на добу, і я поверну тисячу гривень витрачену на вакцину.
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11.01.2022 20:46 Відповісти
Я так понимаю, что Конституция временно отменена.
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11.01.2022 18:43 Відповісти
в 2014м, когда произошел госпереворот.
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11.01.2022 19:43 Відповісти
Ты идиот?
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11.01.2022 20:23 Відповісти
су*ки, даже за виртуальную тыщу не хотят. Что ж это за народ такой
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11.01.2022 19:08 Відповісти
Якщо наказ МОЗ відміняє Конституцію, то він злочинний.
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11.01.2022 20:03 Відповісти
БРАВО !!! БРАВО !!! БРАВІССІМО !!! Слава Україні !!! Польща теж так зробила і кількість вакцинованих різко збільшилась , а смертність - різко зменшилась . Розумне рішення .
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11.01.2022 21:58 Відповісти
.....
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11.01.2022 22:57 Відповісти
продажное шлюшко, которое на шмурдизации здорового населения Украины - кладет в свои карманы - миллионы откатов от фарм компаний - не успокоится, пока его не успокоит народ.. шлюшко надо суд Линча устроить..
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12.01.2022 01:20 Відповісти
 
 