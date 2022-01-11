Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ
31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664 від 30 листопада 2021-го, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, додаються працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.
"В останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії нещодавно опублікувало звіт, відповідно до якого в людей, інфікованих саме "Омікроном", ризик потрапити в лікарню на 50% нижчий порівняно з інфікованими штамом "Дельта". При зараженні "Омікроном" ризик госпіталізації нижчий на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, та на 81% – для тих, хто отримав три дози. Однак кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list.
В Україні щеплення від COVID-19 вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2015 року № 83.
Будь ласка, зачекайте...
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
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Рішення суду від 20.12.2021р. у справі № 501/4438/21
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193?fbclid=IwAR3Hjq6Vn4G_UmedAcEhDsI3aeFRRG8sGMxqH3rR6bNnU4FM-7n-FP9o7dw https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
Смотри первый коммент.
Так що твій "плач Ярославни" на мене враження не справив.
Ингредиенты вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше
Вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше содержит следующие ингредиенты:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
Да. Совсем забыл тебе ответить на счет экпериментов. В оличии от тебя (эксперимента природы) вакцина пфайзер уже почти год как получила полное одобрение в США.
Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) Изменение названия
Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 августа 2021 года для лиц в возрасте 16 лет и старше. Как только вакцины будут одобрены FDA, компании могут продавать вакцины под торговыми марками. COMIRNATY - торговая марка вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. После одобрения FDA одобренная FDA вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 для лиц в возрасте 16 лет и старше стала продаваться как COMIRNATY. Никаких изменений в формулу вакцины с изменением названия не вносилось.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients
Тетя-бот не знает, что это за сайты. И кого и что они представляют. В отличие от таких балаболов как она и ей подобным.
https://www.fda.gov/
https://www.cdc.gov/
Это не "передёргивание", а тыканье рылом в гумно. Составы опубликованы. Если кто-то их не читал/не искал, то это не значит, что вакцина это "неизвестная жидкость".
Вас лишают права на работу, потому что вы имбецилы, которые игнорируют простейшие правила гигиены.
https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
Самое забавное, что когда они кушают таблетки (любые) или получают капельницы, то им пофигу "щито там в саставе". Когда жрут гомеопатию, народную "медицину", им пофигу что там в составе. Когда хавают травушки-муравушки, им пофигу что там в составе травушек.
В Україні найвищий показник добової смертності від ковіда - 838 осіб (16 листопада 2021) Населення - 40 млн (за оптимістичними оцінками).
В останню хвилю в Іспанії найвищий показник добової смертності від ковіда 148 (5 січня 2022 року). А в Україні в останню хвилю - 838 осіб (16 листопада 2021 року).
В странах, где наибольший уровень вакцинации, наибольший и уровень тестирования. В то время как в странах, где вакцинировали минимум, тестируют тоже минимум. Кроме того, основная проблема короны не в заражениях как таковых, а в госпитализации и смертности. Потрудитесь глянуть на смертность стран с 90% вакцинацией и стран с 80 и ниже.
Сидите дома безвылазно безо всяких контактов с людьми, тогда и кидайте громкое "аминяувольте". Пока вы живёте в обществе потрудитесь соблюдать его правила и ограничивать свои хотелки.
Наверное жаба давит. За бесполезно выкинутые гроши.