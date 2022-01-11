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Данілов (1259) ДУСЯ (156) Зеленський (22456) Стефанчук Руслан (740) зарплата (2212)

Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ

Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

Про це йдеться у документі від Державного управління справами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– йдеться у повідомленні.

Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами 01

"Канал 24" також підрахував, скільки у 2021 році заробили деякі українські посадовці та нардепи. 

Зарплати українських посадовців у 2021 році

  • Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
  • Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
  • Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
  • Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи

  • Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
  • Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
  • Артур Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
  • Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
  • Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
  • Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
  • Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
  • Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.

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Топ коментарі
+21
Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
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11.01.2022 16:37
+13
Отпускные отдельно, бабушка выдает...
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11.01.2022 16:39
+12
Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
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11.01.2022 17:11
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Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
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11.01.2022 16:37 Відповісти
Отпускные отдельно, бабушка выдает...
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11.01.2022 16:39 Відповісти
" А що , там ще й зарплату платять?" З анекдоту.
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11.01.2022 16:44 Відповісти
Это с учетом Омана? Или это на конфетки деткам, ну, чтобы глупых вопросов не задавали? Он эти деньги получил? Или забыл их получить?
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11.01.2022 17:45 Відповісти
- До кінця п'ятирічки ми матимемо по десять кілограмів м'яса на людину… - каже Зелектор.
Його перебиває хтось із заднього ряду:
- Вибачте, тут погано чутно, ви сказали «ну» чи «ні»?
- Не розумію питання!
- На людину чи людині?
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11.01.2022 17:58 Відповісти
В чем прикол, или они его тоже за осла держат?
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11.01.2022 16:38 Відповісти
Прикол в том, что надо создать петицию- скинуться всем мудрым нарiдом Зеле на бедность.
Можно по Зелиной тысяче, а можно продуктовыми карточками. Но только через Дiю.
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11.01.2022 18:54 Відповісти
Это сколько заработал,а не колько маржи,откатов,процентов с дерибана. ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ.
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11.01.2022 19:38 Відповісти
он и столько не заработал
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12.01.2022 22:08 Відповісти
ну ось-справжній слуга мудрого наріду...
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11.01.2022 16:38 Відповісти
З великого крадівництва цим ж2святим занесли 55 млрд грн, так що все попереду зарплатами не прикриються.
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11.01.2022 17:01 Відповісти
Бедный ты наш несчастный нелох, как же он жить то будет, ну думаю не помрёт с голоду, коммуналку за квартиру в Крыму кацапам исправно платит, да и в Италии домик нормальный вроде
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11.01.2022 16:38 Відповісти
Прикро за нього. Треба звільнити хлопця. Хай до діточок попаде, хай відпочине трохи, та пограє на музичних інструментах.
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11.01.2022 16:38 Відповісти
Веди ,Зеленский нас скорее в бой ....
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11.01.2022 16:39 Відповісти
правильно, заработал и украл это ж разные вещи
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11.01.2022 16:39 Відповісти
цієї суму ледь на чарівний порошок вистачить , а ще скумбрію купувати треба ... доведеться підробляти на піаніно .
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11.01.2022 16:39 Відповісти
Пианино не по формату личности, теперь только рояль!
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11.01.2022 16:42 Відповісти
На Органе
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11.01.2022 17:10 Відповісти
На О'ргане.
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11.01.2022 17:40 Відповісти
еврей устроился на работу завскладом дефицитный товаров.
директор: зарплата каждое 10 число, аванс 20го.
еврей: а что, мне еще и платить будут????????????
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11.01.2022 16:42 Відповісти
Платят. Его жена Ленка не жалуется, даже на скумбрию хватает.
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11.01.2022 18:47 Відповісти
Как же теперь оплачивать комунальные услуги в трех элитных квартирах в Лондане, в Крыму и другую недвижимость Зеленских?
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11.01.2022 16:43 Відповісти
Из любого офшора на выбор!
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11.01.2022 16:50 Відповісти
не звиздите - бубочка через месяц после иннагурации уже в Оммане офшоры открывал
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11.01.2022 16:45 Відповісти
Да он только с одних "скотов" которые на паРаше крутят в оффшоры в разы больше отправил...и не в гривнах...
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11.01.2022 16:45 Відповісти
Не "в разы",а на несколько порядков больше,и не в гривнах!
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11.01.2022 16:49 Відповісти
Да ,якби не,, Свати ,,були б кранти!
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11.01.2022 16:45 Відповісти
А сколько получил в офшорах?
В фин.разведке США знают,но нам НЕ скажут.
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11.01.2022 16:47 Відповісти
Может скинемся несчастному на отдых?
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11.01.2022 16:49 Відповісти
Кто этому верит?
Кроме арахамии, еврмаха, шефиров, и остальный слуг.
Да, ещё и Люси Арестович.
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11.01.2022 17:04 Відповісти
Не только. Найвелычнишу дрыслю вселенной бубу криворогого по опросам 21% лошар еще поддерживают этого огрызка.
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11.01.2022 18:45 Відповісти
что сказать.какой молодец!за 35 баксов в сутки батрачит! в квартале.хотя я уже не понимаю где этот "квартал 95". поди 350 делал. увольняйся! хотя.. во сколько он в сутки обходиться сейчас 3500 + 35($)
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11.01.2022 17:06 Відповісти
Заработал 13 тыс. долларов За Год.

При вступлении в должность верховного президента декларацию подал на 25 миллионов долларов.
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11.01.2022 17:07 Відповісти
Согласно декларации, доходы Главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.

Сумма зарплаты, которую получил Президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.

Также Владимир Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.

Доходы семьи Главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья Президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.

Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.
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11.01.2022 17:57 Відповісти
Больше прятать начал!!!

Такая возможность появилась + строительные фирмы практически все турецкие!
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11.01.2022 17:59 Відповісти
Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
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11.01.2022 17:11 Відповісти
Та невже?!!! А неоподатковані доходи?
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11.01.2022 17:18 Відповісти
Есть данные?
Поделись.
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11.01.2022 17:37 Відповісти
"скоты",к примеру , офшоры криминальные -данные Пандора предоставила )мало?
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11.01.2022 17:42 Відповісти
Данные про финансы ЗЕ в офшорах от "Пандора пейперс" вам в помощь.
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11.01.2022 18:06 Відповісти
И так много. За его оклад 3,5 тонны скумбрии купить можно. Зачем ему столько скумбрии???
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11.01.2022 17:19 Відповісти
Ну как зачем? Буба криворогий обещал дебилам, за него проголосовамшим, шо у них закончится эпоха бедности. Вот им найвелычнишый и раздаст. Каждому.
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11.01.2022 18:42 Відповісти
30000 в месяц? Они над нами уже просто глумятся.
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11.01.2022 17:23 Відповісти
Тупицкий вырвал себе только официальных 910 тыс. Это - полный капец правосудия.
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11.01.2022 17:39 Відповісти
А тысячу еще за вакцинацию?
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11.01.2022 17:40 Відповісти
И зачем нам эта информация? Украинцы должны думать,что клован-бессребренник? Птхахахахаха.
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11.01.2022 17:41 Відповісти
А Ермак?
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11.01.2022 17:42 Відповісти
бедолага
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11.01.2022 17:44 Відповісти
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11.01.2022 17:45 Відповісти
та не переживайте вы так за нищеброда )))
оно ж на полном государственном пансионе))) Ленке даже скумбрию из закромов Родины по 8 грн притаскивают... (правда приходится ей иногда позолоту со стен сошкребать))))) ну то на туалетную бумагу не хватает )))))

"Мы сняли эти люстры..... Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", - сказала Зеленская.
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11.01.2022 17:47 Відповісти
Перевірте його офшори в Омані і не тільки!
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11.01.2022 17:53 Відповісти
Очевидно ж що Бєня чи кацапи за Сватів, чи долю від масштабного "бізнесу" слуг, не будуть платити в білу Зеленському, а раз Зеленський не реагує, значить має свій %
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11.01.2022 17:58 Відповісти
І не просто не реагує а торпедує усі конкурси антикорупційних органів, там де пройшов не ставленик Зеленського-Єрмака, не просто так же. А там вже дивись Зеленський вже давно олігарх.
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11.01.2022 18:02 Відповісти
А если еще посчитать сколько им заработано украдено на Великом Крадивнитстве ?
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11.01.2022 17:57 Відповісти
иными словами за год заработал на 42 тонны скумбрии если считать по 8 грн. за кило
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11.01.2022 18:00 Відповісти
А шо там в общих с Коломоем офшорах?

ЗЕ не подал такой информации? Ну тогда понятно, шо на нет и суда нет.

Тимошенко, например, по жизни голодранка с хрущевкой и в нарядах по цене среднего годового дохода украинца, который ей явно дарят востоженные избиратели.
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11.01.2022 18:05 Відповісти
Цікаво: а яка сума задекларованого заробітку задовільнила би тутешню публіку?? Є хтось з "професійних критикантів", що мають відповідь?
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11.01.2022 18:13 Відповісти
пайок у камері підійде
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11.01.2022 18:32 Відповісти
Порох вообще отказался от зерплаты президента -не то что гундосое чмо
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11.01.2022 18:38 Відповісти
Не тужся ты так, больше чем фанфурик бояры и 200 гр. ливерки не получишь из бубыной ж... ОПы.
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11.01.2022 18:38 Відповісти
Що йому ті 300 тищ, він мільярди краде....

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11.01.2022 18:25 Відповісти
Ну шо вы к бубочке пристали? Эту мелочь буба криворогий заработал на шаурму, а бабло найвелычнишому злодюге идет на Ленкины офшоры.
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11.01.2022 18:35 Відповісти
А чемоданы от Патрушева в Омане в какой декларации? Теща ж не резиновая даже там...
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11.01.2022 18:49 Відповісти
а туту же на ветке новость что ген прокурорша заработала целых полтора миллиона гривен за прошедший год....вот уже дармоедам чиновникам жизнь удалась.... по 150 тысяч зарплата .а люди на минималку пенсию пенсия 1900 грн..здорово....чудеса да и только ..
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11.01.2022 18:58 Відповісти
Лох.
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11.01.2022 19:10 Відповісти
А зачем зарплата?
Он на ПОЛНОМ гос. обеспечении.
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11.01.2022 19:43 Відповісти
А еще бы огласили во сколько обошлось нам содержание этого чуда за 336 тыс. гривен...
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11.01.2022 19:55 Відповісти
Тут уже не поспоришь, суммы колоссальные если не ошибаюсь Яныка переплюнул
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11.01.2022 22:10 Відповісти
нахрена вообще эти цифры писать ? это ж чушь.
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11.01.2022 20:28 Відповісти
Потому и вводят продуктовые карточки,первую получит зебаран и его первая лядь
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11.01.2022 20:35 Відповісти
Что значит заработал? А когда оно работало?????
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11.01.2022 21:12 Відповісти
на отдыхе- это тоже труд...
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11.01.2022 22:09 Відповісти
Цирк....прокурор вот в другой ветке больше наработала)))) это только такое возможно в бывших странах СНГ)))
В других странах самая большая зп у президента а дальше по снижению те кто на гос службе и только бизнесмен может быть богаче чем все так как рискует сам, своими деньгами и все зависит от его мозгов)))
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11.01.2022 22:08 Відповісти
Вєрім....
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12.01.2022 00:49 Відповісти
А на великому крадівництві скільки він заробив?
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12.01.2022 10:10 Відповісти
 
 