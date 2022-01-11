Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ
Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
Про це йдеться у документі від Державного управління справами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.
Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– йдеться у повідомленні.
"Канал 24" також підрахував, скільки у 2021 році заробили деякі українські посадовці та нардепи.
Зарплати українських посадовців у 2021 році
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
- Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
- Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
- Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Скільки заробили нардепи
- Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
- Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
- Артур Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
- Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
- Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
- Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
- Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
- Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.
Топ коментарі
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Його перебиває хтось із заднього ряду:
- Вибачте, тут погано чутно, ви сказали «ну» чи «ні»?
- Не розумію питання!
- На людину чи людині?
Можно по Зелиной тысяче, а можно продуктовыми карточками. Но только через Дiю.
директор: зарплата каждое 10 число, аванс 20го.
еврей: а что, мне еще и платить будут????????????
В фин.разведке США знают,но нам НЕ скажут.
Кроме арахамии, еврмаха, шефиров, и остальный слуг.
Да, ещё и Люси Арестович.
При вступлении в должность верховного президента декларацию подал на 25 миллионов долларов.
В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.
Сумма зарплаты, которую получил Президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.
Также Владимир Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.
Доходы семьи Главы государства от сдачи имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья Президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.
Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.
Такая возможность появилась + строительные фирмы практически все турецкие!
Поделись.
оно ж на полном государственном пансионе))) Ленке даже скумбрию из закромов Родины по 8 грн притаскивают... (правда приходится ей иногда позолоту со стен сошкребать))))) ну то на туалетную бумагу не хватает )))))
"Мы сняли эти люстры..... Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", - сказала Зеленская.
заработаноукрадено на Великом Крадивнитстве ?
ЗЕ не подал такой информации? Ну тогда понятно, шо на нет и суда нет.
Тимошенко, например, по жизни голодранка с хрущевкой и в нарядах по цене среднего годового дохода украинца, который ей явно дарят востоженные избиратели.
Он на ПОЛНОМ гос. обеспечении.
В других странах самая большая зп у президента а дальше по снижению те кто на гос службе и только бизнесмен может быть богаче чем все так как рискует сам, своими деньгами и все зависит от его мозгов)))