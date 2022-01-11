Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ

Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

Про це йдеться у документі від Державного управління справами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,

– йдеться у повідомленні.

"Канал 24" також підрахував, скільки у 2021 році заробили деякі українські посадовці та нардепи.

Зарплати українських посадовців у 2021 році

Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.

Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.

Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;

Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи