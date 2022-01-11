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амністія (195) податки (3736) Гетманцев (841)

Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, -

З початку вересня в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано 1,19 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму телеграмі.

"За час свят в межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 100 млн грн. Станом на 10 січня 2022 р. загальна сума амністованих активів складає 1 191 млн грн, а збір до бюджету - 72,2 млн грн", - написав Гетманцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть

Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - слуга народу Гетманцев 01

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Топ коментарі
+6
Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
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11.01.2022 16:40
+5
72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
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11.01.2022 17:16
+5
72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
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11.01.2022 17:26
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Никаких амнистий ,ВСЁ ворьё на нары ..Гетьманцева туда-же ...
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11.01.2022 16:40 Відповісти
Хто стерегти буде?
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11.01.2022 16:41 Відповісти
Та желающих найдётся миллион ...а может и поболее...
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11.01.2022 16:58 Відповісти
да ладно. желающие в основном коментики строчить отута. а как до дела дойдет - сразу захотят и себе шото украсть. уже доказано много раз
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11.01.2022 17:54 Відповісти
Ну украсть шо-то ,то таке а эти гниды ВСЁ украли ..
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11.01.2022 17:59 Відповісти
Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
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11.01.2022 16:40 Відповісти
Очкастый, что ты брешешь, не поверю, что народ у нас такой трахнутый. Разве что это из числа 73%, что так любят зеленый сброд.
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11.01.2022 16:44 Відповісти
По двести с лишним гривен на лецо? Однозначно пэрэмога
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11.01.2022 16:48 Відповісти
дааа, накрали=отмыли миллиард! в бюджет 70 млн! и взяточники чистые! классная помойка получается у гетьманцева! учиться надо!
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11.01.2022 17:00 Відповісти
72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
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11.01.2022 17:16 Відповісти
имитация бурной деятельности
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11.01.2022 17:17 Відповісти
72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
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11.01.2022 17:26 Відповісти
Який "масштаб" ....який "прорив" ....
А , насправді, які ж гидкі ці зебіли, які неосвічені ці ''новіє ліца" шмарклі ....
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11.01.2022 17:51 Відповісти
А за захапаную землю уже все налог заплатили?
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11.01.2022 17:51 Відповісти
Не понимаете смысла - так не трындите. Идея не в том, чтоб заработать, а в том, чтобы отделить легализованные деньги от тёмных.
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11.01.2022 17:54 Відповісти
Говно!зе!омнистия
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11.01.2022 18:28 Відповісти
Вся Україна задекларувала коштів в сотні раз менше,чим вкрав один Коломойський- а для Гетьманцева це досягнення.Отаке!
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11.01.2022 18:49 Відповісти
вот же падла немытая... брешет... вор... сволочь.. как его земля терпит... хочется этому "реформатору" пожелать землю железобетоном...
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11.01.2022 19:49 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1480909122308431872 3 ч



Картки на соціальну їжу в смартфоні працюють.


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11.01.2022 20:19 Відповісти


В баре - давай поспорим на 50 баксов, что я укушу свой глаз. Поспорили! Он вытаскивает глаз и кусает зубами.. А теперь давай на 100 баксов поспорим, что я укушу второй глаз. Тот думает - он что вообще слепой? Поспорили - он вытаскивает изо рта вставную челюсть и кусает второй глаз. А теперь давай поспорим на 200 баксов, что я тебя Шипром обоссу. Поспорили! Тот обоссал этого лоха, тот нюхает и говорит - так тут же одеколоном не пахнет, тут одна моча. Тот ухмыляется и говорит - Ладно! Извини, возвращаю тебе 200 баксов, не всегда получается.
И почему этот великий К.Маркс не выйдет и не скажет - Мужики! Извините, я стараюсь, но не все мои хотелки превращаются в миллиарды. Как надоели эти их не адекватные эксперименты.
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11.01.2022 20:38 Відповісти
ПЕРЕМОГА! За девять месяцев 2021 года легальный игорный бизнес в бюджет страны принес 127 гривен и 3 копейки налогов.

Об этом сообщает https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-12-30/igornyiy-biznes-rodil-za-9-mesyatsev-vsego-127-griven-nalogov-s-chem-eto-svyazano/43697 Апостроф со ссылкой на официальный https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-********-za-devyat-misyaciv-2021-roku?page=1 отчет Госказначейства.
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11.01.2022 21:09 Відповісти
 
 