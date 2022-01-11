Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
З початку вересня в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано 1,19 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму телеграмі.
"За час свят в межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 100 млн грн. Станом на 10 січня 2022 р. загальна сума амністованих активів складає 1 191 млн грн, а збір до бюджету - 72,2 млн грн", - написав Гетманцев.
Топ коментарі
+6 Василь Довганенко 7230397a
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+5 Ustym Karmaliuk
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+5 Gregg К
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А , насправді, які ж гидкі ці зебіли, які неосвічені ці ''новіє ліца" шмарклі ....
@durdominua
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В баре - давай поспорим на 50 баксов, что я укушу свой глаз. Поспорили! Он вытаскивает глаз и кусает зубами.. А теперь давай на 100 баксов поспорим, что я укушу второй глаз. Тот думает - он что вообще слепой? Поспорили - он вытаскивает изо рта вставную челюсть и кусает второй глаз. А теперь давай поспорим на 200 баксов, что я тебя Шипром обоссу. Поспорили! Тот обоссал этого лоха, тот нюхает и говорит - так тут же одеколоном не пахнет, тут одна моча. Тот ухмыляется и говорит - Ладно! Извини, возвращаю тебе 200 баксов, не всегда получается.
И почему этот великий К.Маркс не выйдет и не скажет - Мужики! Извините, я стараюсь, но не все мои хотелки превращаются в миллиарды. Как надоели эти их не адекватные эксперименты.
Об этом сообщает https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-12-30/igornyiy-biznes-rodil-za-9-mesyatsev-vsego-127-griven-nalogov-s-chem-eto-svyazano/43697 Апостроф со ссылкой на официальный https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-********-za-devyat-misyaciv-2021-roku?page=1 отчет Госказначейства.