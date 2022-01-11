Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною

У Західному військовому окрузі РФ на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях розпочалися навчання зі стрільбами за участю близько 3000 військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба округу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс..

У маневрах також задіяно близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

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Зокрема, військовослужбовці Вісленської та Єльнинської мотострілкових дивізій (Білгородська та Смоленська області) проведуть тактико-спеціальні маневри для відпрацювання "бойового злагодження різних формувань" та освоєння "нових методів та тактик виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".

Головним акцентом тактичних навчань буде виконання "вправ контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, організації маршів за активної дії диверсійно-розвідувальних груп "противника" та обладнання опорних пунктів", повідомили в пресслужбі.

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"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного супротивника на відстані до 1,2 тисячі метрів" , - йдеться у повідомленні.