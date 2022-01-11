Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною
У Західному військовому окрузі РФ на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях розпочалися навчання зі стрільбами за участю близько 3000 військовослужбовців.
Про це повідомила пресслужба округу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс..
У маневрах також задіяно близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.
Зокрема, військовослужбовці Вісленської та Єльнинської мотострілкових дивізій (Білгородська та Смоленська області) проведуть тактико-спеціальні маневри для відпрацювання "бойового злагодження різних формувань" та освоєння "нових методів та тактик виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".
Головним акцентом тактичних навчань буде виконання "вправ контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, організації маршів за активної дії диверсійно-розвідувальних груп "противника" та обладнання опорних пунктів", повідомили в пресслужбі.
"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного супротивника на відстані до 1,2 тисячі метрів" , - йдеться у повідомленні.
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Танк створений в КБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 «Уралвагонзаводу» під керівництвом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1 Леоніда Карцева на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%90 Т-64А (Об'єкт 434) та мав стати його «мобілізаційним» варіантом - дешевшим та простішим у виробництві.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-zaloga72-2 [2]
Т-64 - сімейство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків , що випускалися серійно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР з 1963 по 1987 рік. За цей час було створено близько трьох десятків різних модифікацій танка. Роботи над створенням танка розпочалися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові в 1951 році під керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) Олександра Морозова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-1 [1] . Перша модифікація - «середній танк Т-64» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_432 об'єкт 432 ) була прийнята на озброєння в січні 1967 року,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-2 [2] модифікація Т-64А (об'єкт 434) стала першим основним бойовим танком Радянського Союзу.
Конструкція Т-64 увібрала в себе найновіші розробки того часу, завдяки чому танк з вагою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA середнього отримав вогневу потужність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA важкого . Тут вперше була використана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F композитна броня , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80 стереоскопічний далекомір , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD опозитний дизельний двигун, гладкоствольна гармата здатна вести вогонь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 керованими реактивними снарядами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-3 [3] , вперше для гармати великого калібру встановленій на танк традиційного компонування був створений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F механізм заряджання , завдяки якому екіпаж скоротився до трьох осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-arsenal-4 [4] . Окремі елементи конструкції та принципи компонування були потім використані в танках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-84 Т-84 .
Через високу секретність танки Т-64 Радянський Союз на експорт не постачав, і в збройних конфліктах вони участі не брали. Найпе́рше, танки Т-64 всіх модифікацій надходили на озброєння танкових підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянської армії , дислокованих в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Групі радянських військ у Німеччині . Навіть на військових парадах в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві танки Т-64 брали участь лише один раз - 9 травня 1985 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-bortianski-5 [5] .
Бойове хрещення відбулось вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 розпаду Радянського Союзу - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_(1992) боях за місто Бендери під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Придністровського конфлікту в 1992 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-bortianski-5 [5] .
Нині активна модернізація Т-64 здійснюється в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .
Обидва типи машин цього бою є модернізованими варіантами танків радянської доби.
Т-64 розроблено на початку 1960-х на Харківському заводі транспортного машинобудування. Він одразу став основним танком сухопутних військ. Харківчани створили дуже вдалу і складну машину, яку могли випускати тільки на підприємстві розробника. Інші танкові заводи колишнього СРСР її виробляти не могли. Перші серійні зразки надійшли в армію у 1963 році.
Т-72 - основний танк Росії, своєю появою зобов'язаний Т-64, оскільки сімдесятдвійка є його простішою і дешевшою версією, яку в 1973-му прийняли на озброєння під назвою «Урал». Не фахівець обидві машини розрізнити здатен не одразу, оскільки зовнішньо вони дуже схожі.
Т-72Б3 має в боєкомплекті керовані ракети 9М120 «Свирь»», «Булат» -керовані ракети «Комбат». Обидва ********** з тандемними бойовими частинами і дальність ураження цілей у росіянина, за ідеальних умов, до 4 км, наша ракета добиває до 5 км. Боєкомплект росіянина - 45 пострілів проти 36 в українця. Може здатися, що більше - то краще. Але на практиці все по іншому. В бою вирішальне значення має механізм заряджання гармати. Так от, у Т-72 він на 22 постріли, а в «Булата» - на 28. Заряджання механізму ***********, залежно від навичок екіпажу, займає від 17 до 22 хвилин у «харківчанина» проти 20-26 хв. в «Уралу».
Швидкість пострілів теж різна - зумовлена особливостями механізму заряджання. Досилання снаряда в росіянина відбувається у два етапи, тоді як у нашого танка в один. Тож у результаті швидкострільність «Булата» - 8 пострілів на хвилину, а у Т-72Б3 - лише 6. За ручного заряджання *********** у гармату цей показник у «Булата» 0,8 постріла на хвилину проти 0.7-0,5 у опонента. Швидкість стрільби ракетами в різних умовах у «Булата» - 1 постріл/хв. із ходу, та 1-2 з місця у Т-72Б3 тільки вдень, і з місця - 1 постр/хв.
Український механізм заряджання досконаліший, простіший і економічніший у виробництві.
https://**********.com.ua/2019/11/25/odnoklasnyky-zijshlys-na-poli-boyu-t-64-vs-t-72/
Т-64 действительно был уникальной машиной. Новейшим словом не только в отечественном, но и в мировом танкостроении. Морозов действительно совершил невозможное в плане впихнуть в одну машину все. И это все было не просто новым. Новейшим. Потому конструктору Морозову честь и хвала. На тот момент это была уникальная машина.
А потом, после рождения Т-64, правительство начало думать над делами насущными, то есть о производстве танка в массовом порядке и оснащении им всех частей. И вот тут начались две проблемы.
Первая: далеко не все заводы (а точнее, один ХТЗ) могли бы выпускать эту машину.
Вторая: танк вышел далеко не дешевым даже по меркам Советского Союза.
Т-64 был принят на вооружение в 1968 году. Но уже с 1967 шли разработки другого танка. «Танка особого периода». Упрощенной копии Т-64, и, самое главное, более дешевого.
То есть нужен был аналог Т-34. «Танк войны», который могли бы выпускать другие заводы, который был бы относительно унифицирован с Т-64, но был бы массовым и более дешевым.
(Невозможно удержаться от замечания, что сегодняшняя ситуация с «Арматой» и Т-72/Т-90 до боли напоминает дела 60-х годов прошлого века.)
На УВЗ, получив заказ, вполне резонно заметили, что копия копией, но вполне хороший двигатель уже есть, равно как есть отработанный АЗ для Т-62М и далее по списку. Но - требовали унификацию.
Так, собственно, и родился "Проект 172". Прообразом был Т-64, но двигатель был свой, уральский, АЗ тоже был свой, прицельный комплекс воткнули самый дешевый. Танк войны… Проект «172», который в принципе, унаследовал все проблемы (особенно с ходовой) от Т-64.
Это было несколько не то, что хотелось. Нужен был «танк войны», который или не ломался в тяжелых условиях, или мог быть отремонтирован экипажем в ближайшем овраге. Экипажем из бывших трактористов.
Через три года испытаний УВЗ получил новое задание: делайте что хотите, но дайте нам «танк войны», максимально унифицированный с Т-64.
Что сделали на Урале. Взяли базу от Т-64 и все наработки по Т-62 и Т-62М. Так родился «проект 172М», который и стал танком Т-72. Но весь низ (ходовая) были от Т-62. Корпус и башня от Т-64, начинка… Двигатель свой, прицельный комплекс 2А40. То есть комплекса как такового не существовало. Оптический прицел ТПД, механический баллистический вычислитель и стабилизатор. Дешево, и ломаться там было нечему. Произвести это могли все заводы СССР.
Шесть лет. Три года на копию Т-64, три года на «проект 172М». И на выходе как раз то, что требовалось.
Теперь пройдем по статье украинца, а затем попробуем сравнить толком не сравниваемые вещи, которыми и являются Т-64 и Т-72.
https://topwar.ru/112019-t-64b-protiv-t-72b-otvet-na-mnenie-ukrainskogo-navodchika.html
Остання його модифікація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-84 Т-84 , продовжує випускатися в Україні.
Як показала практика проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 бойових дій на Донбасі , бійцям високомобільних десантних військ Збройних Сил України для успіхів на передовій вкрай необхідні штатні танкові роти чи батальйони. Тому 2015 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральному штабі ЗС України прийняли рішення щодо включення до складу одного з аеромобільних з'єднань підрозділу танкових військ. Через більшу швидкість та маневреність порівняно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 обрали Т-80. В липні 2015 року 8 відновлених та трохи модернізованих на ДП «Харківський бронетанковий завод» машин передали до https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95 ОДШБр .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-13 [13]
В травні 2017 року концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпром підготував чергову партію танків Т-80, які пройшли капітальний ремонт, для передачі десантним військам.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-14 [14]
В лютому 2019 року стало відомо про деякі подробиці програми серійної модернізації Т-80БВ, що надходять на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15] .
Так, модернізоваий танк Т-80БВ отримав тепловізійний приціл, новий динамічний захист, додатковий захист бортів, нову цифрову радіостанцію, ******* нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, а також засоби супутникової навігації, що дозволяють в режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15] .
В цілому, модернізація Т-80БВ відбувалась із врахуванням досвіду модернізації танків Т-64БВ зразка 2017 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15]
https://topwar.ru/112019-t-64b-protiv-t-72b-otvet-na-mnenie-ukrainskogo-navodchika.html
Любого нормального танкиста интересует вопрос, на какой машине он будет служить. Конечно, в мирное время лучше на Т-80, или, на худой конец, на Т-64. Т-72 на 30-градусном морозе где-нибудь в Сибири или Забайкалье попробуй заведи. Это 30-40 минут на холоде шаманить. Вокруг груды холодного металла ждать, пока подогреватель сделает свое дело, и машина запустится. А вот Т-64… Просто нереально.
Стрелять на полигоне из Т-64 тоже удобнее из-за более хороших прицелов. Точнее попадать, значит, более высокие оценки, все довольны. В том числе и командование, которое в штабе.
Т-72 всегда немного сломан. Его надо обслуживать, в него надо залезать. А двигатель сменить - это вообще 3-4 дня мата. Служить на Т-72 в мирное время - это сурово.
А в военное время все иначе. Все в этом плане показали 1-я и 2-я чеченские. В 1-ю входили Т-80 и Т-72, так как все Т-64 остались на Украине. И это сделали правильно, потому что Харьков. Где можно и ремонтировать, и капиталить. А во 2-ю уже входили только Т-72.
ИНАЧЕ МИР ДОИГРАЕТСЯ, ПРОСТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ ИЗ -ЗА КОЙ-ТО КРЕМЛЯДСКОЙ Х...НИ!
Пожелаем им, как всегда на учениях, кого-то переехать, кого-то застрелить, что-то перевернут и что-то спалить !
И пусть этих "кто-то и что-то" будет побольше !
И правда, линейка на картах так и показывает, что по ширине Африка больше России , а визуально ведь смотрится раза в 2,5 меньше.