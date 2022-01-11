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Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною

Міноборони РФ заявило про нові військові навчання біля кордону з Україною

У Західному військовому окрузі РФ на загальновійськових полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях розпочалися навчання зі стрільбами за участю близько 3000 військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба округу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс..

У маневрах також задіяно близько 300 одиниць військової техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

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Зокрема, військовослужбовці Вісленської та Єльнинської мотострілкових дивізій (Білгородська та Смоленська області) проведуть тактико-спеціальні маневри для відпрацювання "бойового злагодження різних формувань" та освоєння "нових методів та тактик виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою".

Головним акцентом тактичних навчань буде виконання "вправ контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки, організації маршів за активної дії диверсійно-розвідувальних груп "противника" та обладнання опорних пунктів", повідомили в пресслужбі.

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"Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного супротивника на відстані до 1,2 тисячі метрів" , - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+19
Это орки занервничали о возможной подаче в сенат законопроекта о предоставлении Украине статуса НАТО+? Еще не подали, а очко подпекло?
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11.01.2022 16:57
+18
Вялосюжетный фильм ≪@банутым нет покоя≫ , в главной роли оленевод шАйга с козломордыми ихтамнетами .
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11.01.2022 17:01
+18
А где гавнокомандующий? Рвёт очко на фронте, на Буковельской дуге?
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11.01.2022 17:03
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здається кацапи змерзли і трохи хочуть побігати за теплими танками, якщо заведуть їх
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11.01.2022 16:54 Відповісти
Командиры предложили игру - Догони меня кирпич. Не всем правда нравится...
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11.01.2022 16:56 Відповісти
Чем теплее кацапские танки,тем проще нашим "Джевелинам")
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11.01.2022 17:14 Відповісти
Та на те понты уже все наплевали с высокой горки ...
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11.01.2022 16:55 Відповісти
отрабатывать нормативы по массовым захоронения личного состава будут
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11.01.2022 16:55 Відповісти
Это орки занервничали о возможной подаче в сенат законопроекта о предоставлении Украине статуса НАТО+? Еще не подали, а очко подпекло?
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11.01.2022 16:57 Відповісти
могут обстрелять пограничников типа "ой, мы случайно".
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11.01.2022 16:58 Відповісти
Или спалить парочку своих полевых лагерей.

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11.01.2022 17:17 Відповісти
погранцы уже не те, что были в 2014 году! да, вобщем-то и те, из 2014-го, были парни не промах - именно они, первыми, начали отстреливать ванек-встанек
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11.01.2022 17:36 Відповісти
Т-72 «Урал» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основний бойовий танк , розроблений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР . Прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F радянської армії у https://uk.wikipedia.org/wiki/1973_%D1%80%D1%96%D0%BA 1973 році . За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій.

Танк створений в КБ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 «Уралвагонзаводу» під керівництвом https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1 Леоніда Карцева на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64%D0%90 Т-64А (Об'єкт 434) та мав стати його «мобілізаційним» варіантом - дешевшим та простішим у виробництві.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72#cite_note-zaloga72-2 [2]

Т-64 - сімейство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків , що випускалися серійно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР з 1963 по 1987 рік. За цей час було створено близько трьох десятків різних модифікацій танка. Роботи над створенням танка розпочалися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкові в 1951 році під керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80) Олександра Морозова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-1 [1] . Перша модифікація - «середній танк Т-64» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_432 об'єкт 432 ) була прийнята на озброєння в січні 1967 року,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-2 [2] модифікація Т-64А (об'єкт 434) стала першим основним бойовим танком Радянського Союзу.

Конструкція Т-64 увібрала в себе найновіші розробки того часу, завдяки чому танк з вагою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA середнього отримав вогневу потужність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA важкого . Тут вперше була використана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F композитна броня , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80 стереоскопічний далекомір , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD опозитний дизельний двигун, гладкоствольна гармата здатна вести вогонь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 керованими реактивними снарядами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-3 [3] , вперше для гармати великого калібру встановленій на танк традиційного компонування був створений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F механізм заряджання , завдяки якому екіпаж скоротився до трьох осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-arsenal-4 [4] . Окремі елементи конструкції та принципи компонування були потім використані в танках https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72 Т-72 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80 Т-80 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-84 Т-84 .

Через високу секретність танки Т-64 Радянський Союз на експорт не постачав, і в збройних конфліктах вони участі не брали. Найпе́рше, танки Т-64 всіх модифікацій надходили на озброєння танкових підрозділів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянської армії , дислокованих в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96 Групі радянських військ у Німеччині . Навіть на військових парадах в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві танки Т-64 брали участь лише один раз - 9 травня 1985 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-bortianski-5 [5] .

Бойове хрещення відбулось вже після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 розпаду Радянського Союзу - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8_(1992) боях за місто Бендери під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Придністровського конфлікту в 1992 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64#cite_note-bortianski-5 [5] .

Нині активна модернізація Т-64 здійснюється в інтересах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .
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11.01.2022 16:59 Відповісти
Даже Совок от "суперсекретного" Т-64 отказался ещё в 80-х, а мы всё модернизируем.
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11.01.2022 17:16 Відповісти
не сери ротом.
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11.01.2022 17:24 Відповісти
Вирішальне значення механізму заряджання гармати

Обидва типи машин цього бою є модернізованими варіантами танків радянської доби.

Т-64 розроблено на початку 1960-х на Харківському заводі транспортного машинобудування. Він одразу став основним танком сухопутних військ. Харківчани створили дуже вдалу і складну машину, яку могли випускати тільки на підприємстві розробника. Інші танкові заводи колишнього СРСР її виробляти не могли. Перші серійні зразки надійшли в армію у 1963 році.

Т-72 - основний танк Росії, своєю появою зобов'язаний Т-64, оскільки сімдесятдвійка є його простішою і дешевшою версією, яку в 1973-му прийняли на озброєння під назвою «Урал». Не фахівець обидві машини розрізнити здатен не одразу, оскільки зовнішньо вони дуже схожі.

Т-72Б3 має в боєкомплекті керовані ракети 9М120 «Свирь»», «Булат» -керовані ракети «Комбат». Обидва ********** з тандемними бойовими частинами і дальність ураження цілей у росіянина, за ідеальних умов, до 4 км, наша ракета добиває до 5 км. Боєкомплект росіянина - 45 пострілів проти 36 в українця. Може здатися, що більше - то краще. Але на практиці все по іншому. В бою вирішальне значення має механізм заряджання гармати. Так от, у Т-72 він на 22 постріли, а в «Булата» - на 28. Заряджання механізму ***********, залежно від навичок екіпажу, займає від 17 до 22 хвилин у «харківчанина» проти 20-26 хв. в «Уралу».

Швидкість пострілів теж різна - зумовлена особливостями механізму заряджання. Досилання снаряда в росіянина відбувається у два етапи, тоді як у нашого танка в один. Тож у результаті швидкострільність «Булата» - 8 пострілів на хвилину, а у Т-72Б3 - лише 6. За ручного заряджання *********** у гармату цей показник у «Булата» 0,8 постріла на хвилину проти 0.7-0,5 у опонента. Швидкість стрільби ракетами в різних умовах у «Булата» - 1 постріл/хв. із ходу, та 1-2 з місця у Т-72Б3 тільки вдень, і з місця - 1 постр/хв.

Український механізм заряджання досконаліший, простіший і економічніший у виробництві.
https://**********.com.ua/2019/11/25/odnoklasnyky-zijshlys-na-poli-boyu-t-64-vs-t-72/

Т-64 действительно был уникальной машиной. Новейшим словом не только в отечественном, но и в мировом танкостроении. Морозов действительно совершил невозможное в плане впихнуть в одну машину все. И это все было не просто новым. Новейшим. Потому конструктору Морозову честь и хвала. На тот момент это была уникальная машина.

А потом, после рождения Т-64, правительство начало думать над делами насущными, то есть о производстве танка в массовом порядке и оснащении им всех частей. И вот тут начались две проблемы.

Первая: далеко не все заводы (а точнее, один ХТЗ) могли бы выпускать эту машину.
Вторая: танк вышел далеко не дешевым даже по меркам Советского Союза.

Т-64 был принят на вооружение в 1968 году. Но уже с 1967 шли разработки другого танка. «Танка особого периода». Упрощенной копии Т-64, и, самое главное, более дешевого.

То есть нужен был аналог Т-34. «Танк войны», который могли бы выпускать другие заводы, который был бы относительно унифицирован с Т-64, но был бы массовым и более дешевым.

(Невозможно удержаться от замечания, что сегодняшняя ситуация с «Арматой» и Т-72/Т-90 до боли напоминает дела 60-х годов прошлого века.)

На УВЗ, получив заказ, вполне резонно заметили, что копия копией, но вполне хороший двигатель уже есть, равно как есть отработанный АЗ для Т-62М и далее по списку. Но - требовали унификацию.

Так, собственно, и родился "Проект 172". Прообразом был Т-64, но двигатель был свой, уральский, АЗ тоже был свой, прицельный комплекс воткнули самый дешевый. Танк войны… Проект «172», который в принципе, унаследовал все проблемы (особенно с ходовой) от Т-64.

Это было несколько не то, что хотелось. Нужен был «танк войны», который или не ломался в тяжелых условиях, или мог быть отремонтирован экипажем в ближайшем овраге. Экипажем из бывших трактористов.

Через три года испытаний УВЗ получил новое задание: делайте что хотите, но дайте нам «танк войны», максимально унифицированный с Т-64.

Что сделали на Урале. Взяли базу от Т-64 и все наработки по Т-62 и Т-62М. Так родился «проект 172М», который и стал танком Т-72. Но весь низ (ходовая) были от Т-62. Корпус и башня от Т-64, начинка… Двигатель свой, прицельный комплекс 2А40. То есть комплекса как такового не существовало. Оптический прицел ТПД, механический баллистический вычислитель и стабилизатор. Дешево, и ломаться там было нечему. Произвести это могли все заводы СССР.

Шесть лет. Три года на копию Т-64, три года на «проект 172М». И на выходе как раз то, что требовалось.

Теперь пройдем по статье украинца, а затем попробуем сравнить толком не сравниваемые вещи, которыми и являются Т-64 и Т-72.

https://topwar.ru/112019-t-64b-protiv-t-72b-otvet-na-mnenie-ukrainskogo-navodchika.html
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11.01.2022 17:33 Відповісти
Ясно. Пора Харькову вновь переходить на выпуск супертанков Т-64 и отказываться от попсы на основе Т-80.
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11.01.2022 17:38 Відповісти
Т-80 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основний бойовий танк виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР . Перший у світі серійний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танк з єдиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD газотурбінною силовою установкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-1 [1] . Прийнятий на озброєння радянської армії у https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 році. Перші серійні зразки, розроблені СКБ-2 на базі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 , випускались на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 «Кіровському заводі» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінграді . В нинішній час експлуатується збройними силами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південної Кореї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистану .

Остання його модифікація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-84 Т-84 , продовжує випускатися в Україні.



Як показала практика проведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 бойових дій на Донбасі , бійцям високомобільних десантних військ Збройних Сил України для успіхів на передовій вкрай необхідні штатні танкові роти чи батальйони. Тому 2015 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральному штабі ЗС України прийняли рішення щодо включення до складу одного з аеромобільних з'єднань підрозділу танкових військ. Через більшу швидкість та маневреність порівняно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-64 Т-64 обрали Т-80. В липні 2015 року 8 відновлених та трохи модернізованих на ДП «Харківський бронетанковий завод» машин передали до https://uk.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95 ОДШБр .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-13 [13]

В травні 2017 року концерн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпром підготував чергову партію танків Т-80, які пройшли капітальний ремонт, для передачі десантним військам.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-14 [14]

В лютому 2019 року стало відомо про деякі подробиці програми серійної модернізації Т-80БВ, що надходять на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15] .

Так, модернізоваий танк Т-80БВ отримав тепловізійний приціл, новий динамічний захист, додатковий захист бортів, нову цифрову радіостанцію, ******* нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, а також засоби супутникової навігації, що дозволяють в режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15] .

В цілому, модернізація Т-80БВ відбувалась із врахуванням досвіду модернізації танків Т-64БВ зразка 2017 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-mil.2019-03-01-15 [15]
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11.01.2022 17:54 Відповісти
Почитал Вашу ссылку. В целом толково.
https://topwar.ru/112019-t-64b-protiv-t-72b-otvet-na-mnenie-ukrainskogo-navodchika.html
Любого нормального танкиста интересует вопрос, на какой машине он будет служить. Конечно, в мирное время лучше на Т-80, или, на худой конец, на Т-64. Т-72 на 30-градусном морозе где-нибудь в Сибири или Забайкалье попробуй заведи. Это 30-40 минут на холоде шаманить. Вокруг груды холодного металла ждать, пока подогреватель сделает свое дело, и машина запустится. А вот Т-64… Просто нереально.
Стрелять на полигоне из Т-64 тоже удобнее из-за более хороших прицелов. Точнее попадать, значит, более высокие оценки, все довольны. В том числе и командование, которое в штабе.
Т-72 всегда немного сломан. Его надо обслуживать, в него надо залезать. А двигатель сменить - это вообще 3-4 дня мата. Служить на Т-72 в мирное время - это сурово.
А в военное время все иначе. Все в этом плане показали 1-я и 2-я чеченские. В 1-ю входили Т-80 и Т-72, так как все Т-64 остались на Украине. И это сделали правильно, потому что Харьков. Где можно и ремонтировать, и капиталить. А во 2-ю уже входили только Т-72.
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11.01.2022 18:09 Відповісти
недавно читав про т64 і т72, щодо деформації корпуса від попадання снаряду. Так виявляється, що в т72 при попадання в корпус відбувається деформація в таких межах, що утруднює роботу мкханізму заряджання, так як дуже малий зазор між внутрішньою стінкою корпусц і самими механізмами, а в т64 цей зазор приблизно більший в три рази, так що при попананні в корпус наявна деформація корпусу не впливає на роботу механізму заряджання і дозволяє вести бій.
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11.01.2022 18:32 Відповісти
Это в Вашей же ссылке. Только не от попадания снаряда, а от подрыва на мине.
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11.01.2022 18:34 Відповісти
Я в своё время читал мнение танкистов которые служили на всех 3-х поздних савецких танках. 90% мнений - Т-64 самый отстойный. Без обид. Возможно в мирное время он не так уж и плох, но он уже история. Ну не совсем дебилы были в совке, что свернули его производство полностью, в том числе и в Харькове.
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11.01.2022 18:38 Відповісти
Тут конечно возразят, что он для очень умных танкистов, а не для средних. Ну извините, я в своё время ездил на ВАЗе и ГАЗе и тоже наверное был умным, потом пересел на Форд и прочие иномарки и понял, что умным быть не обязательно.
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11.01.2022 18:41 Відповісти
перекували "мечі на орала"
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11.01.2022 18:42 Відповісти
https://www.facebook.com/TiskPortal/photos/%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82-64%D0%B1-%D0%B8-%D1%82-72%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%82-64%D0%B1-%D0%B8-%D1%82-/1747352598614969/ https://www.facebook.com/TiskPortal/photos/%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82-64%D0%B1-%D0%B8-%D1%82-72%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%82-64%D0%B1-%D0%B8-%D1%82-/1747352598614969/

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11.01.2022 18:41 Відповісти
нам бы в Украи ну из запасников Швеции пару сотен вот таких танков....Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Западе как «S-танк»
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11.01.2022 18:15 Відповісти
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11.01.2022 18:16 Відповісти
в картохе гамно шведское
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11.01.2022 18:17 Відповісти
в смысле ?????? недогнал????? кстати очень даже нормальный боевой танк и как пишет Википедия это скорее не сам танк сам в себе--- а ИСТРЕБИТЕЛЬ ТАНКОВ без башни с учетом ланшафта Швеции много рек озер более 5500 и лесов (напоминает наше Подкарпатье Карпаты и Закарпатье) и Полесье... ему цены не было Швеция неплохо на них продержалась более 10 лет потом отправили в запасники.. на случай войны.... как резерв...
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11.01.2022 18:22 Відповісти
А пушку вдвоем наводят? Наводчик выше-ниже, а мех-вод левее-правее?
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11.01.2022 19:01 Відповісти
так то в реале а я про игру))
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11.01.2022 19:41 Відповісти
А канистры над катками, это чтобы лучше горел?
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11.01.2022 19:02 Відповісти
Вялосюжетный фильм ≪@банутым нет покоя≫ , в главной роли оленевод шАйга с козломордыми ихтамнетами .
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11.01.2022 17:01 Відповісти
Да, замордуют они себя вечными ученьями : раздолбают все, что еще ползает, переломают все, что ломается и немножко л/ с спишут на небоевые потери. "Усталые, но довольные возвращались ребята из похода." (с).
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11.01.2022 17:46 Відповісти
саме час провести спільні навчання з НАТО в Чернігівській ,Сумській ,Харківський , Луганський та Донецький області . можно ще в Херсонській .
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11.01.2022 17:02 Відповісти
А где гавнокомандующий? Рвёт очко на фронте, на Буковельской дуге?
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11.01.2022 17:03 Відповісти
На Сейшелах відігрівається після Буковелю.
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11.01.2022 17:10 Відповісти
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11.01.2022 17:18 Відповісти
Да когда-ж эти дебилы хоть чему-нибудь уже научатся-то ? За год даже обезьян можно было научить стрелять хотя-бы из рогатки !
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11.01.2022 17:10 Відповісти
По моему мнению и президент Зеленский и Байден и прочие лидеры мира - должны напрямую обратится к россиянам - и рассказать, кто такой путин, как и сколько он ворует, замарозить активы его друзей!
ИНАЧЕ МИР ДОИГРАЕТСЯ, ПРОСТО ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ ИЗ -ЗА КОЙ-ТО КРЕМЛЯДСКОЙ Х...НИ!
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11.01.2022 17:13 Відповісти
Уже обратился...
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11.01.2022 17:17 Відповісти
Дон Кихот и мельница...
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11.01.2022 17:14 Відповісти
Сериал - это хорошо!!!Я не смотрел , но люди смотрят!!!
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11.01.2022 17:18 Відповісти
Кратко о родине бурятов...


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11.01.2022 17:19 Відповісти
По ходу, с повышением цен на газ и нефть, у кацапов некуда девать деньги !
Пожелаем им, как всегда на учениях, кого-то переехать, кого-то застрелить, что-то перевернут и что-то спалить !
И пусть этих "кто-то и что-то" будет побольше !
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11.01.2022 17:24 Відповісти
а надувные синагоги гундяева с передвижными крематориями опять шлангуют?
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11.01.2022 17:25 Відповісти
Готують гади напад, або торгуються з НАТО і США.
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11.01.2022 18:06 Відповісти
Весь мир сказал им ,что они клоуны и их никто не боится. Ну пусть еще в своем цирке попрыгают. Дальше то,что ?
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11.01.2022 18:50 Відповісти
Попалась интересная статья - https://prozoro.net.ua/2021/12/23/realnye-razmery-rossii-o-kotoryh-vy-ne-znali/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=ua.im.prozoro.net.ua&utm_term=1273896&utm_content=9883424 https://prozoro.net.ua/2021/12/23/realnye-razmery-rossii-o-kotoryh-vy-ne-znali/?

И правда, линейка на картах так и показывает, что по ширине Африка больше России , а визуально ведь смотрится раза в 2,5 меньше.
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11.01.2022 19:15 Відповісти
В реальности примерно вот так.
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11.01.2022 19:48 Відповісти
Нужно смотреть глобус, а не карты.
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11.01.2022 19:51 Відповісти
Я как-то никогда этим не заморачивался и реально всю жизнь, с детства, так и ориентировался на школьные карты, как вероятно и подавляющее большинство людей. А после школы так и вообще, карта мира и глобус как-то не были у меня "настольной книгой". И вот .... на седьмом десятке ... совершенно случайно, захожу на эту страницу и .... .... как так то!???
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11.01.2022 20:09 Відповісти
 
 