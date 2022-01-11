Захворюваність на коронавірус у Швеції досягла історично високого рівня, - прем'єр країни Андерссон
У Швеції з п'ятниці зареєстрували 70,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом. За словами прем'єра країни Магдалени Андерссон, рівень захворюваності досяг історично високого рівня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначила прем'єр країни Магдалена Андерссон, "ситуація, безумовно, погіршилася". "Рівень захворюваності у Швеції перебуває на історично високому рівні", - наголосила вона.
З минулої п'ятниці від наслідків зараження COVID-19 у Швеції померли 54 особи.
У понеділок влада Швеції оголосила про впровадження нових обмежень. Як заявила Андерссон на пресконференції, з четверга, 14 січня, варто працювати з дому всім, хто має таку можливість. Крім того, дорослі мають обмежити до восьми осіб зустрічі у ресторанах та барах. За словами прем'єра, бари та ресторани закриватимуться о 23:00 за місцевим часом.
На громадських заходах, де не застосовують систему COVID-паспортів, також можуть перебувати до 50 осіб.
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А в Швеции 0,08%. Разница как бы в 50 раз. Понятно что это суммарный эффект вызванный масовым тестированием, вакцинацией, "омикроном" и существенно лучшей мед системой у шведов. Но всё равно разница впечатляющая.
вирусуфармацевтическим компаниям произвести вирусвакцину и продать ее государствам. Пфайзер + 40 миллиардов за 2021. После такого бабла, ни фарм-мафия, ни чиновники взяточники, ни СМИСМД (средства массовой дезинформации) не смогут остановиться добровольно. Они пойдут на все, в т.ч. на создание и распространение искусственных вирусов. Ведь все уже готовы платить бабло, получать бабло и ширяться на шару. Отдельная тема тесты, это то-же золотая жила, и нее то-же добровольно не откажутся.
Что ждет Украину?
классно перечихали....
Ну и что?
Вирус не остановить.
Никак.
Один раз за эти два года мне выдали маску в поликлинике и попросили одеть.